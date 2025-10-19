Čas na změnu. S příchodem podzimu svoji pleť hýčkejte

Podzim je ideálním obdobím na restart krásy. Od vůní přes péči o pleť až po tělové rituály – poradíme, jak si ho užít svěže, zdravě a s pocitem elegance.
S příchodem podzimu se mění nejen počasí, ale i naše kosmetické potřeby. Léto zanechalo stopy na pleti i těle, a tak je ideální období pro obnovu a novou péči.

Volba vůně je klíčová – lehké květinové, svěží citrusové nebo hřejivé dřevité tóny vám dodají energii a podtrhnou osobnost. Vůně dokáže zvýraznit náladu i sebevědomí, proto stojí za to vybírat ji s citem, podle nálady a denní doby. Ranní svěží tóny dodají energii, večerní orientální nebo kořeněné tóny podtrhnou eleganci a smyslnost.

Nezapomeňte na séra

Pleť po létě potřebuje hydrataci, výživu a obnovu. Jemný peeling odstraňuje odumřelé buňky, zatímco sérum a lehký denní krém dodají pleti vláčnost a svěžest. Pro suchou nebo citlivou pleť se hodí hydratační masky a produkty s obsahem kyseliny hyaluronové, pro mastnou pleť zase lehké gelové textury, které nezatěžují póry.

Večer se hodí výživnější krémy a oleje, které pleť zregenerují během spánku. Nezapomínejte ani na oční okolí, které často prozradí únavu či dehydrataci – oční gely a lehké krémy s kofeinem dokážou unavený pohled okamžitě oživit.

Tělo si zaslouží stejnou péči. Sprchové oleje a tělová mléka s hydratačními složkami udržují pokožku hebkou a jemnou. Pečujte o ruce i nohy, které po létě potřebují zvláštní pozornost – výživné krémy a kvalitní lak na nehty dodají vzhledu finální šmrnc. Masáže a jemné peelingy tělo nejen vyživí, ale i povzbudí krevní oběh, což zlepšuje celkový vzhled pokožky.

Mezi podzimní vychytávky patří také multifunkční produkty – například balzám na rty s jemnou barvou a SPF, nebo tělové oleje, které lze použít i jako parfém. Drobná kosmetická inovace dokáže změnit rutinu na příjemný rituál. Podzim je tedy nejen obdobím změn, ale i časem, kdy můžete experimentovat s novými vůněmi, texturami a drobnými triky, které zvýrazní vaši přirozenou krásu.

Správně zvolená vůně, péče a vychytávky pro pleť i tělo dokážou z každého zářijového dne udělat okamžik, kdy se cítíte svěže, krásně a plné energie – přesně tak, jak to má být.

Pánská vůně Yves Rocher Hoggar evokuje nekonečnost dun, klid a mužnou vyrovnanost, cena 1890 Kč.
Díky kombinaci pětiprocentního séra a unikátního komplexu aminokyselin čistí micelární voda Nivea Derma Skin Clear do hloubky. Make-upu, SPF i nečistot zbaví pleť během několika vteřin – bez tření a bez mastného filmu, cena 279 Kč.
Stoprocentní kyselina hyaluronová obsažená v kuličkovém antiperspirantu Nivea Derma Control zajišťuje intenzivní hydrataci, provitamin B5 zase zklidňuje a posiluje kožní bariéru, cena 145 Kč.
Tuhý antiperspirant Nivea Derma Control má díky svému unikátnímu složení protizánětlivé účinky, pomáhá předcházet svědění a zanechává podpaží zdravější na pohled i pocitově, cena 145 Kč.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

