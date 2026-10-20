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Dlouhý, barevný, s páskem. Nastal čas na kabát, vyberte si správný kousek

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  4:30
Dlouhý kabát s měkkým vatováním hřeje přesně tak, jak je to v tomhle období...

Dlouhý kabát s měkkým vatováním hřeje přesně tak, jak je to v tomhle období potřeba. A ta barva! Hodí se prakticky ke všemu. Prošívaný zelený, cena 1490 Kč | foto: Tchibo

S šálovým límcem, info o ceně v obchodě
Klasický střih, příjemná podzimní barva a zavazování dělají z tohoto kabátku...
Hnědý zavinovací, cena 4900 Kč
S límcem z umělé kožešiny, cena 998 Kč
7 fotografií
Už jste letos vytáhli svůj oblíbený kabát? Provázet vás teď bude následujícími měsíci, i proto se vyplatí vybrat dobře. Zvolte dvě řady knoflíků, stojáček nebo třeba pásek: prostě ten pravý svrchník přímo pro vás.

Když už chcete investovat do kabátu, obvykle to není záležitost na jednu sezonu. Naštěstí na to však návrháři myslí a v tomto směru se snaží o nadčasovost. Takže bez obav – to, co právě vidíte v obchodech, hned tak z módy nevyjde.

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Nosí se totiž hlavně klasické dlouhé střihy, které sahají pod kolena, někdy až ke kotníkům. Vedle černé a béžové dejte šanci také čokoládově hnědé, karamelové nebo koňakové.

Velký návrat slaví kostky a tvíd, které vypadají skvěle k džínům i elegantním kalhotám.

Kdo se rád příjemně zachumlá, může sáhnout po kabátu z huňatého materiálu nebo po modelu s beránkem. Nemusí přitom pokrývat celý kabát, parádu udělá i výrazný měkký límec nebo lemování.

A pokud chcete zvýraznit postavu, hledejte kabát s páskem anebo s projmutým střihem. In jsou stále i volnější modely, ale výraznější pas a ramena navracejí kabátům ženskou siluetu.

Zapomínat ovšem nesmíme na oblíbené a praktické prošívané kabátky ve stylu bund. Zkrátka a dobře, určitě je z čeho vybírat!

S šálovým límcem, info o ceně v obchodě
Klasický střih, příjemná podzimní barva a zavazování dělají z tohoto kabátku ten pravý nadčasový kousek. Horní část lze pak zvýraznit šálou a je hotovo. Vlněný hnědý, cena 4799 Kč
Hnědý zavinovací, cena 4900 Kč
S límcem z umělé kožešiny, cena 998 Kč
7 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

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