Když už chcete investovat do kabátu, obvykle to není záležitost na jednu sezonu. Naštěstí na to však návrháři myslí a v tomto směru se snaží o nadčasovost. Takže bez obav – to, co právě vidíte v obchodech, hned tak z módy nevyjde.
Nosí se totiž hlavně klasické dlouhé střihy, které sahají pod kolena, někdy až ke kotníkům. Vedle černé a béžové dejte šanci také čokoládově hnědé, karamelové nebo koňakové.
Velký návrat slaví kostky a tvíd, které vypadají skvěle k džínům i elegantním kalhotám.
Kdo se rád příjemně zachumlá, může sáhnout po kabátu z huňatého materiálu nebo po modelu s beránkem. Nemusí přitom pokrývat celý kabát, parádu udělá i výrazný měkký límec nebo lemování.
A pokud chcete zvýraznit postavu, hledejte kabát s páskem anebo s projmutým střihem. In jsou stále i volnější modely, ale výraznější pas a ramena navracejí kabátům ženskou siluetu.
Zapomínat ovšem nesmíme na oblíbené a praktické prošívané kabátky ve stylu bund. Zkrátka a dobře, určitě je z čeho vybírat!
Článek vznikl pro časopis Tina.