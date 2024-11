Zapomeňte na džíny vždy a všude. Teď je in ženskost a elegance

Dokonalost se skrývá v detailech – nezapomínejte na to. Třeba klobouk a šál mohou povýšit váš běžný outfit o level výše. Podobné je to se šperky, ale třeba i páskem a samozřejmě důležité jsou boty a kabelka. Zajímavé prvky hledejte i přímo na oblečení.

Říkáte si, že elegance není nic pro vás, že jste vyznavačkou módy sportovní, volnočasové a ryze praktické? Ale to všechno můžete najít i v eleganci. Chce to jen víc přemýšlet o tom, co si vezmete na sebe a jak to zkombinujete.

Džíny opravdu nejsou oděvem pro každou příležitost. Zkuste je někdy nahradit kalhotami, aktuálně se širokými nohavicemi.

Je ale dobré vědět, že na módní dveře už opět klepou i skinny s úzkými nohavicemi, a dokonce i legíny.

Tričko neškodí občas vyměnit za halenku, mikinu za sako, bundičku do pasu, nebo nyní velmi trendy pěkný kvalitní svetr či kardigan. Sukně či šaty, nejlépe v délce midaxi, by měly vaší postavě maximálně lichotit.