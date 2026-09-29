Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tajemství podzimní péče? Neodkládejte SPF a nasaďte pořádná tělová séra

Autor:
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
14 fotografií
Přechod z jednoho ročního období do druhého je vždycky časem změn. V šatníku měníme garderobu, v botníku střídají pantofle mokasíny a něco podobného bychom teď měli udělat i ve své kosmetické výbavě.

S příchodem podzimu se postupně výrazně mění venkovní teploty, vlhkost vzduchu, intenzita slunečního záření i délka doby, kterou trávíme venku, a podobně. Kůže citlivě reaguje na všechny tyto změny. V různých měsících trápí pokožku jiné problémy a má odlišné potřeby, kterým je nutné přizpůsobit textury i aktivní látky v produktech.

Aktuální číslo

Chvilka pro tebe

Předplatné můžete objednávat zde

Většinu kosmetiky používané v létě můžeme bez obav k používat i teď, protože patří do univerzálního základu celoroční péče.

Jiné na podzim mění svá využití. Třeba lehké roční pleťové fluidy s SPF, které v létě pleti dodávají kromě hydratace a výživy také ochranu před UV zářením, nyní bez problémů výborně poslouží jako hydratační základ i podzimní make-up.

Termální a pleťové vody ve spreji, které ve vedru osvěžovaly pleť unavenou horkem a sluncem, ji vzpruží také ve vytopených, přesušených slunce či klimatizovaných místnostech.

Bedlivě sledujte aktuální stav kůže. Neměňte přípravky jen podle kalendáře, ale hlavně podle toho, jestli vnímáte svou pokožku jako suchou, napjatou, bez jasu a zdravého vzhledu a podobně.

Upravujte textury přípravky – od jemných lehkých krémů se pomalu přesunujte k hutnějším a vyživujícím. A nezapomínejte, že ochrana proti slunci pomocí přípravků s SPF patří do ranní rutiny každodenně a hlavně celoročně.

Když chce kůže víc

Používání pleťových sér už zapojila do své běžné kosmetické rutiny spousta žen. Ale znáte tělová séra? Sáhněte po nich, když vaše kůže potřebuje něco víc, a to je nejspíš i v tomto období.

Tělová séra obsahují účinné aktivní látky a příjemně se používají. Mají lehkou texturu a rychle se vstřebávají. Cílí na běžné problémy: především na suchost kůže a dál podle složek i na její mdlý tón, ztrátu pružnosti, jasu, tmavé skvrny a podobně.

Tělová séra se nanášejí na čistou, mírně vlhkou pokožku, nechají se chvíli vstřebat a poté aplikujte tělový krém, mléko, olej, zkrátka tělový produkt, který podpoří a uzavře hydrataci.

Vyživující a zjemňující tělové sérum, s kyselinou hyaluronovou a niacinamidem, cena 230 Kč
Jemný přírodní odličovací olej s bylinným extraktem jemně detoxikuje, zklidňuje a podporuje obranyschopnost, cena 403 Kč
Roll-on: kombinace antiperspirantu a deodorantu pro ženy i muže, s extrakty ze zeleného čaje bez alkoholu a hliníku, cena 292 Kč
Šalvějová voda: přírodní tonikum pro smíšenou a problematickou pleť, cena 209 Kč
14 fotografií

Zahalte tělo do klidu

Léto přineslo zvýšenou zátěž pokožce celého těla. Slunce, vysoké teploty, chlorovaná voda z bazénů nebo slaná mořská často narušily přirozenou ochrannou bariéru. Proto je teď důležité vrátit jí hydrataci a podpořit její přirozenou obnovu.

Klíčovou roli hraje pravidelnost péče a výběr vhodných tělových přípravků, které kůži dokážou zvlhčit, zjemnit, vyživit a chránit před dalším vysušováním. Vhodné jsou produkty s přírodními rostlinnými oleji a výtažky, které pokožku nezatěžují, dodávají jí potřebnou výživu a zároveň dělají z péče příjemný každodenní rituál. Libé vůně umějí navodit pocit klidu a pohody.

Nedávejte je k ledu

Dalšími produkty, které bychom neměli s poklesem venkovních teplot „dát k ledu“, jsou deodoranty a antiperspiranty. I podzim přináší chvíle, kdy oceníme každou kapku osvěžení.

Stačí připomenout, že deodoranty nebrání přirozenému pocení. Ničí bakterie, voní a vlastní vůní neutralizují zápach. Antiperspiranty zabraňují pocení tím, že dočasně zúží nebo zablokují potní žlázy.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sametový odstín vína v šatníku. S jakými barvami na podzim ladit bordó tóny

Ilustrační snímek

Podzim je tady i s chladnými rány, odpoledními záblesky slunce i přeháňkami, které nám velí zahalit se do více vrstev. Jestli chcete, aby byly sladěné v duchu aktuálních trendů, pojďte se teď s námi...

Zpět k přírodě. Tyto celebrity si nechaly odstranit prsní implantáty

Herečka Alice Bendová zhubla 20 kilo a ukázala postavu v bikinách. (červen 2026)

Ňadra dmoucí? Děkuji, už nechci. Jsou to právě celebrity, které určují módní trendy a přibývá těch, které odkládají prsní implantáty. Některé se vracejí k přirozenosti, jiné napravují své špatné...

Týdenní horoskop: Býky čeká vystřízlivění, Ryby vztahové otázky

ilustrační snímek

Kdo by měl přestat věřit prvnímu dojmu, komu se vyplatí držet si odstup a kdo zjistí, že věci jsou jinak, než se zdály? Nový týden zamíchá vztahy, pracovními plány i rodinnou pohodou. Přečtěte si...

Váhy čeká láska, Býci zpomalí. Velký podzimní horoskop pro všechna znamení

ilustrační snímek

Podzim je tady se svou melancholickou náladou, zklidněním, teplými ponožkami a krátkými dny. Budeme mít více času na přemýšlení, tak nechme horoskop nahlédnout do nitra duší jednotlivých znamení. Co...

Test odhalil Dominikovi HIV. Diagnóza mě zdrtila, dnes žiju normálně, říká

ilustrační snímek

Dominik žil v dlouhodobém vztahu a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl mít vážný zdravotní problém. Když mu lékař po náhodném testu oznámil, že je HIV pozitivní, zhroutil se mu svět. Dnes díky léčbě...

Pamatujete si na ně? Těchto pět retro kosmetických produktů obstojí i dnes

Na parádu se za socialismu moc nemyslelo, důležitější byla funkčnost.

Možná si je pamatujete z babiččina kosmetického stolku, možná jste je sama používala během dospívání. Kosmetické ikony s nálepkou „retro“ však nejsou jen vzpomínkou na minulost. Při bližším pohledu...

29. září 2026

Tajemství podzimní péče? Neodkládejte SPF a nasaďte pořádná tělová séra

Ilustrační snímek

Přechod z jednoho ročního období do druhého je vždycky časem změn. V šatníku měníme garderobu, v botníku střídají pantofle mokasíny a něco podobného bychom teď měli udělat i ve své kosmetické výbavě.

29. září 2026

Hrozila mi zvláštní škola, dnes učím angličtinu tisíce lidí, líčí lektor

Premium
Bronislav Sobotka

Broňu Sobotku nejspíš znáte jako nadšeného učitele angličtiny z Brna, ze kterého pozitivita přímo sálá. Vždycky takový ale nebyl. Jako dyslektik neměl školní léta jednoduchá a ani ve snu by ho...

29. září 2026

Týdenní horoskop: Býky čeká vystřízlivění, Ryby vztahové otázky

ilustrační snímek

Kdo by měl přestat věřit prvnímu dojmu, komu se vyplatí držet si odstup a kdo zjistí, že věci jsou jinak, než se zdály? Nový týden zamíchá vztahy, pracovními plány i rodinnou pohodou. Přečtěte si...

28. září 2026

Manželka mě podezírá z nevěry, sleduje mě na každém kroku, stěžuje si Oto

ilustrační snímek

Prožívám v manželství peklo a nevím, jak se to vlastně stalo. Manželka má díky aplikaci v mém telefonu neustálý přehled o každém mém kroku. Stačí se zdržet deset minut v koloně nebo neodpovědět na...

28. září 2026

Smyslné tření i upřímný rozhovor. Zkuste nejžhavější trendy v ložnici

Ilustrační snímek

Zapomeňte na stereotyp pod peřinou. Letošní podzim přeje větší otevřenosti, objevování nových způsobů rozkoše i péči o tělo a mysl. Jaké trendy ovládnou ložnice a proč o nich mluví stále více párů?...

28. září 2026

Běhání s dioptriemi: po osmi letech zpátky na startu

Komerční sdělení
Běhání s dioptriemi: po osmi letech zpátky na startu. S R2 a lehce uraženým...

Dva půlmaratony, test sportovních dioptrických brýlí R2 a zjištění, že dnešní běžci vypadají jako profesionálové na cestě na ples.

27. září 2026

Pro ostatní byste se rozdali? Sebeobětování má hranice, myslete na energii

Ilustrační snímek

Zdá se vám, že někomu děláte služku nebo poskoka? Uvrtali jste se do činností, které vás už nebaví, ale pořád je táhnete? Žijete s pocitem, že do nějakého vztahu dáváte daleko víc než ten druhý?...

27. září 2026

Šetrnost je ctnost, ale žít by se mělo tady a teď, uvědomila si Julie

ilustrační snímek

Bez finanční rezervy se člověk neobejde. Jenže stejně důležité je umět peníze občas i do něčeho investovat. Jinak se také může stát, že nás úspory přežijí, aniž bychom si byť jen maličko dopřáli. Své...

27. září 2026

Dítě samo neřekne, že špatně vidí. Prozradí ho nenápadné signály

Ilustrační fotografie

Začátek školy přináší nejen nové povinnosti, ale i nápor na dětské oči. Únava, nechuť ke čtení nebo horší soustředění nemusí být lenost. Možná vaše dítě jen nevidí tak dobře, jak by mělo.

27. září 2026

Někdo to rád horké. Třeba boršč.

Komerční sdělení
Někdo to rád horké. Třeba boršč.

Zářijové menu restaurací TADY CHUTNÁ balancuje mezi svěžestí posledních letních dnů a prvními výraznějšími chutěmi podzimu. Čerstvý kozí sýr, české balsamico, boršč s pelmeněmi, tuňák podle Jindřicha...

26. září 2026

Parašutistický kroužek jí rodiče zakázali, v 50 je z ní pilotka. S dětmi by to nešlo, líčí

Premium
„Nahoru si létám čistit hlavu. Nikde nikdo, starosti jsou najednou malicherné....

Co dělat, když už dorazíte do Ameriky? Objevit ji ze vzduchu. Eva Stejskalová je Ženská za kniplem a proletěla ji v cessně z Millwaukee až k Hořejšímu jezeru a podél řeky Mississippi zpět. Letadla...

26. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde