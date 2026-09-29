S příchodem podzimu se postupně výrazně mění venkovní teploty, vlhkost vzduchu, intenzita slunečního záření i délka doby, kterou trávíme venku, a podobně. Kůže citlivě reaguje na všechny tyto změny. V různých měsících trápí pokožku jiné problémy a má odlišné potřeby, kterým je nutné přizpůsobit textury i aktivní látky v produktech.
Většinu kosmetiky používané v létě můžeme bez obav k používat i teď, protože patří do univerzálního základu celoroční péče.
Jiné na podzim mění svá využití. Třeba lehké roční pleťové fluidy s SPF, které v létě pleti dodávají kromě hydratace a výživy také ochranu před UV zářením, nyní bez problémů výborně poslouží jako hydratační základ i podzimní make-up.
Termální a pleťové vody ve spreji, které ve vedru osvěžovaly pleť unavenou horkem a sluncem, ji vzpruží také ve vytopených, přesušených slunce či klimatizovaných místnostech.
Bedlivě sledujte aktuální stav kůže. Neměňte přípravky jen podle kalendáře, ale hlavně podle toho, jestli vnímáte svou pokožku jako suchou, napjatou, bez jasu a zdravého vzhledu a podobně.
Upravujte textury přípravky – od jemných lehkých krémů se pomalu přesunujte k hutnějším a vyživujícím. A nezapomínejte, že ochrana proti slunci pomocí přípravků s SPF patří do ranní rutiny každodenně a hlavně celoročně.
Když chce kůže víc
Používání pleťových sér už zapojila do své běžné kosmetické rutiny spousta žen. Ale znáte tělová séra? Sáhněte po nich, když vaše kůže potřebuje něco víc, a to je nejspíš i v tomto období.
Tělová séra obsahují účinné aktivní látky a příjemně se používají. Mají lehkou texturu a rychle se vstřebávají. Cílí na běžné problémy: především na suchost kůže a dál podle složek i na její mdlý tón, ztrátu pružnosti, jasu, tmavé skvrny a podobně.
Tělová séra se nanášejí na čistou, mírně vlhkou pokožku, nechají se chvíli vstřebat a poté aplikujte tělový krém, mléko, olej, zkrátka tělový produkt, který podpoří a uzavře hydrataci.
Zahalte tělo do klidu
Léto přineslo zvýšenou zátěž pokožce celého těla. Slunce, vysoké teploty, chlorovaná voda z bazénů nebo slaná mořská často narušily přirozenou ochrannou bariéru. Proto je teď důležité vrátit jí hydrataci a podpořit její přirozenou obnovu.
Klíčovou roli hraje pravidelnost péče a výběr vhodných tělových přípravků, které kůži dokážou zvlhčit, zjemnit, vyživit a chránit před dalším vysušováním. Vhodné jsou produkty s přírodními rostlinnými oleji a výtažky, které pokožku nezatěžují, dodávají jí potřebnou výživu a zároveň dělají z péče příjemný každodenní rituál. Libé vůně umějí navodit pocit klidu a pohody.
Nedávejte je k ledu
Dalšími produkty, které bychom neměli s poklesem venkovních teplot „dát k ledu“, jsou deodoranty a antiperspiranty. I podzim přináší chvíle, kdy oceníme každou kapku osvěžení.
Stačí připomenout, že deodoranty nebrání přirozenému pocení. Ničí bakterie, voní a vlastní vůní neutralizují zápach. Antiperspiranty zabraňují pocení tím, že dočasně zúží nebo zablokují potní žlázy.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.