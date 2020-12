Máte-li v oblibě kostky, s chutí do nich. No, a k nim „barvu barev“ aktuální sezony: oranžovou. Symbolizuje teplo, energii, dobrou náladu, a to vše teď náramně potřebujeme. Sluší prakticky každé ženě (i zrzky mohou najít vhodný odstín) a docela snadno se kombinuje.

Oranžový svetřík zkombinujete s kostkovanou sukní i klasickými denimovými kalhotami.

Denim se už dávno vyšvihl do kategorie oblečení „mezi lidi“, zejména jde-li o nějaký zajímavější model. Není problém ho zkombinovat i s elegantnějšími kousky a doplňky.

Kostkované kabáty jsou teď velmi trendy, stejně jako klobouky, jejichž obliba stále trvá.

Skládaná midisukně z imitace kůže a prošívaná vesta? A proč ne? I díky kombinaci s malinovou a doplňky tak vznikne až nečekaně šmrncovní outfit, ve kterém vám ani nebude zima. Boty na vyšším podpatku můžete vyměnit i za ty s plochou podrážkou.