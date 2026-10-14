Na trhu jich najdete plno, vedle klasických krémových a jílových masek jsou tu i populární plátýnkové, hydrogelové, slupovací nebo noční. Rozhodně ale neplatí, že čím modernější a dražší maska, tím lepší výsledek: mnohem důležitější je vybrat ji podle aktuálního stavu pleti.
Suchá potřebuje především hydratovat, citlivá zase zklidnit, a mastnější ocení složky, které pomáhají s přebytečným mazem. Maska nicméně není náhradou každodenní péče, berte ji spíš jako jakýsi bonus, - který si můžete dopřát jednou či dvakrát týdně.
Na jedno sloupnutí
Slupovací pleťové masky představují trochu specifickou disciplínu. Na obličej nanesete tekutou či gelovou hmotu, necháte ji zaschnout a vzniklý tenký film pak opatrně stáhnete.
Oblíbené jsou hlavně proto, že po jejich použití se odstraní část odumřelých kožních buněk a povrchových nečistot a pokožka může být na dotek okamžitě hladší. Je ale potřeba s nimi pracovat opatrně a nestrhávat je silou, aby pleť zbytečně nepodráždily.
Plátýnkový zázrak
Plátýnkové masky k nám přišly původně z asijského kosmetického světa a dnes je koupíte téměř všude. Jde o tenkou masku vystřiženou do tvaru obličeje a napuštěnou sérem.
Přiložíte ji na vyčištěnou pleť a necháte působit zhruba deset až dvacet minut. Plátýnko brání séru v rychlém odpařování a udržuje ho v těsném kontaktu s pokožkou. Hodí se zejména tehdy, když chcete pleť rychle hydratovat, osvěžit a dodat jí pěstěnější vzhled.
Hydrogelový hit
Jedním z velkých kosmetických trendů jsou hydrogelové masky. Na obličeji vypadají trochu jako průsvitné želé a jsou napuštěné pečujícím sérem. Oproti klasickému plátýnku dobře přilnou k pokožce a některé jsou určené k několika hodinám působení nebo dokonce na celou noc.
V jejich složení se často objevuje kyselina hyaluronová, peptidy, ceramidy či niacinamid. Narazit můžete také na PDRN, složku, která se díky korejské kosmetice dostala mezi aktuální kosmetické hity. Její největší í předností je intenzivní hydratace a pocit hladší a svěžejší pleti.
Noční pracanti
Oblibu si získaly také noční neboli sleeping masky. Vypadají spíš jako hutnější krém, nanesou se večer jako poslední krok péče a smývají až ráno. Hodí se zejména na tehdy, když je pleť vysušená, napjatá nebo mdlá a unavená.
Článek vznikl pro časopis Tina.