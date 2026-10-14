Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Maska je první pomoc pro vaši pleť. Vypozorujte, co vaše tvář potřebuje

Autor:
  4:30
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
6 fotografií
Když se řekne první kosmetická pomoc, napadne vás nejspíš pleťová maska. To je pravda, ale vybrat tu pravou není jenom tak. Víte, co vaše pleť potřebuje?

Na trhu jich najdete plno, vedle klasických krémových a jílových masek jsou tu i populární plátýnkové, hydrogelové, slupovací nebo noční. Rozhodně ale neplatí, že čím modernější a dražší maska, tím lepší výsledek: mnohem důležitější je vybrat ji podle aktuálního stavu pleti.

Suchá potřebuje především hydratovat, citlivá zase zklidnit, a mastnější ocení složky, které pomáhají s přebytečným mazem. Maska nicméně není náhradou každodenní péče, berte ji spíš jako jakýsi bonus, - který si můžete dopřát jednou či dvakrát týdně.

Na jedno sloupnutí

Slupovací pleťové masky představují trochu specifickou disciplínu. Na obličej nanesete tekutou či gelovou hmotu, necháte ji zaschnout a vzniklý tenký film pak opatrně stáhnete.

Oblíbené jsou hlavně proto, že po jejich použití se odstraní část odumřelých kožních buněk a povrchových nečistot a pokožka může být na dotek okamžitě hladší. Je ale potřeba s nimi pracovat opatrně a nestrhávat je silou, aby pleť zbytečně nepodráždily.

Plátýnkový zázrak

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Plátýnkové masky k nám přišly původně z asijského kosmetického světa a dnes je koupíte téměř všude. Jde o tenkou masku vystřiženou do tvaru obličeje a napuštěnou sérem.

Přiložíte ji na vyčištěnou pleť a necháte působit zhruba deset až dvacet minut. Plátýnko brání séru v rychlém odpařování a udržuje ho v těsném kontaktu s pokožkou. Hodí se zejména tehdy, když chcete pleť rychle hydratovat, osvěžit a dodat jí pěstěnější vzhled.

Hydrogelový hit

Jedním z velkých kosmetických trendů jsou hydrogelové masky. Na obličeji vypadají trochu jako průsvitné želé a jsou napuštěné pečujícím sérem. Oproti klasickému plátýnku dobře přilnou k pokožce a některé jsou určené k několika hodinám působení nebo dokonce na celou noc.

V jejich složení se často objevuje kyselina hyaluronová, peptidy, ceramidy či niacinamid. Narazit můžete také na PDRN, složku, která se díky korejské kosmetice dostala mezi aktuální kosmetické hity. Její největší í předností je intenzivní hydratace a pocit hladší a svěžejší pleti.

Noční pracanti

Oblibu si získaly také noční neboli sleeping masky. Vypadají spíš jako hutnější krém, nanesou se večer jako poslední krok péče a smývají až ráno. Hodí se zejména na tehdy, když je pleť vysušená, napjatá nebo mdlá a unavená.

Textilní maska Rose Touch, cena 75 Kč
Pleťová maska a peeling s kyselinou hyaluronovou, cena 119 Kč
Čisticí maska s mentolem a mlékem, cena 175 Kč
Maska pro suchou/mastnou pleť, cena 449 Kč
6 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Instagramové krásky, které slávu staví na obřím poprsí

Krásky z Instagramu

Podívejte se do galerie na dvaatřicet krásek, které mají jedno společné. Všechny mají obří silikonová ňadra, kterými se rády chlubí a právě na nich postavily i svou kariéru a celkovou slávu....

Co jedí Chorvati, když turisté odjedou? Objevte chutě, které možná neznáte

Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do...

Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do vnitrozemí se k ní přidávají chutě pikantních Uher i sladkost osmanského Turecka. A voní jako celý Balkán dohromady!...

Milenecké páry z televizních obrazovek, na které se jen tak nezapomene

Seriálové milenecké dvojice

Podívejte se do naší galerie na třicet seriálových mileneckých párů, na které diváci jen tak nezapomenou. Mnohdy jim láska nebyla přána, ale nakonec si k sobě našli cestu. Patří sem páry z desítky...

Konečně vím, co je život, říká Lukáš z Extrémních proměn. Pár kilo navíc neřeší

Lukáš Skupin

Vážil 228 kilo, po Extrémních proměnách se pyšnil Lukáš Skupin váhou 109 kilo. Ačkoli nyní má pár kilo nahoře, stále se cítí skvěle. Měsíce po proměnách denně dře v posilovně, drží si zdravou stravu,...

Jako babička jsem toho musela hodně spolknout. Teď jsme se snachou kámošky

ilustrační snímek

Jak přistupovat k výchově vnoučat? Radit a zasahovat, nebo mlčet a třeba i trpět? Stále více psychologů doporučuje jednoduché pravidlo: Konečné slovo mají rodiče. Prarodiče můžou nabídnout svou...

Maska je první pomoc pro vaši pleť. Vypozorujte, co vaše tvář potřebuje

Ilustrační snímek

Když se řekne první kosmetická pomoc, napadne vás nejspíš pleťová maska. To je pravda, ale vybrat tu pravou není jenom tak. Víte, co vaše pleť potřebuje?

14. října 2026  4:30

Co se děje s tělem, když zhubnete 5, 10, 20 nebo 30 kilo? Změny překvapí

Ilustrační fotografie

Menší břicho a volnější oblečení jsou jen tím, co vidíme na první pohled. Když kila mizí, mění se toho v těle mnohem víc – ubývá tuk kolem orgánů a v játrech, může se zlepšit hladina cukru a tuků v...

14. října 2026

Pětiminutový make-up: Vytvořte si svěží look podle naší make-up artistky

Ilustrační snímek

Může zachránit hned zítřejší ráno a rozhodně zachrání vaši image, až nebudete stíhat. Zkuste tento snadný videonávod na pětiminutový make-up od naší make-up artistky Adély Maděryčové. Potřebovat...

14. října 2026

Gin & Tonic slaví svůj den! Objevte jeho příběh i novou podobu

Komerční sdělení
Gin & Tonic slaví svůj den! Objevte jeho příběh i novou podobu.

Věděli jste, že oblíbený Gin & Tonic má kořeny v boji proti malárii? Dnes patří mezi koktejlové legendy a 19. října slaví svůj mezinárodní den. Objevte jeho fascinující historii i moderní podobu.

13. října 2026

Jak posílit imunitu? Na kila vitamínů a doplňků zapomeňte, soustřeďte se na spánek a jídlo

Ilustrační snímek

Rýma, kašel a virózy opět šplhají na první místa v žebříčku zdravotních potíží. Než tito nezvaní hosté zaklepou i na vaše dveře, máte šanci zapracovat na své obranyschopnosti. Jak by se vám líbilo...

13. října 2026  4:30

Od toho tu nejsem. Proč Nicole Kidmanová nechce být kamarádkou svých dcer

Nicole Kidmanová a její dvě dcery, Sunday Rose a Faith (leden 2026)

Hollywoodská hvězda Nicole Kidmanová přiznává, že není nejlepší kamarádkou svých dětí. Pro mnoho rodičů jde o poměrně kontroverzní tvrzení. Spousty z nich totiž zoufale touží po uznání svých potomků...

13. října 2026

Co jedí Chorvati, když turisté odjedou? Objevte chutě, které možná neznáte

Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do...

Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do vnitrozemí se k ní přidávají chutě pikantních Uher i sladkost osmanského Turecka. A voní jako celý Balkán dohromady!...

13. října 2026

Nový pohled na péči o vlasy

Komerční sdělení
BEAUTY FROM WITHIN: NOVÝ POHLED NA PÉČI O VLASY

Po pětatřicítce už většinou dobře víme, co nám sluší a co nám vyhovuje. Přesto nás mohou překvapit vlasy, které najednou působí jinak než dřív. Mohou být jemnější, ztrácet vitalitu nebo přestat...

12. října 2026

Šlápněte do podzimu. Trendy jsou mokasíny i šněrovací polobotky

Kožená perka jsou prostě klasika, můžete je nosit od podzimu do jara a pořád d...

Letní botičky už se chystají na zasloužený odpočinek a nám nezbývá než vykročit do nové sezony v novém obutí. Jestli si chcete na podzim pořídit jen jedny nové boty, mokasíny budou vhodnou volbou.

12. října 2026  4:30

My ženy jsme sběračky. Svůj šatník třídím pořád, tvrdí Denisa Pfauserová

Herečka Denisa Pfauserová

Herečka Denisa Pfauserová si umí udělat radost. Má ráda hezké věci, domácí dekorace i nakupování. Zároveň už ale nechce řešit přetékající skříně. V módě proto sází na kvalitu, nadčasovost a kousky,...

12. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Co znamená bolest svalů? Někdy je běžná, jindy může varovat

Ilustrační fotografie

Stačí první hodina v posilovně po dlouhé pauze, víkendová práce na zahradě nebo delší výlet – a druhý den se každý schod promění v malou zkoušku odhodlání. Jindy se však svaly ozvou bez zjevné...

12. října 2026

Posviťte si na pigmentové skvrny. Zbavit se jich ale bude chtít čas

Ilustrační snímek

Léto je pryč, ale na tvářích, dekoltu nebo rukou po něm často zůstávají stopy v podobě tmavých skvrn. Jak se „podpisů“ od sluníčka zbavit?

11. října 2026  4:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.