Stárnutí pleti nepřichází skokově, je to výsledek plíživého procesu, který ale mnohdy odstartuje dřív, než byste čekali. Leckdy přitom nejde ani o věk samotný, ale o to, co pokožka každý den zažívá.
Jedním z hlavních viníků předčasného stárnutí je totiž oxidační stres. Ten vzniká ve chvílích, kdy pleť čelí většímu množství volných radikálů, než kolik jich dokáže sama přirozeně zvládnout.
Tyto nestabilní molekuly vznikají například vlivem slunečního záření, znečištěného ovzduší, stresu, nedostatku spánku nebo kouření.
A právě tady přicházejí ke slovu antioxidanty – nenápadní, nicméně velmi důležití spojenci na cestě k mladistvému vzhledu.
Bojovníci proti stárnutí
Antioxidanty v praxi fungují jako ochranný štít. Pomáhají neutralizovat volné radikály a chrání to nejcennější, co pleť pro svůj pevný a svěží vzhled potřebuje – kolagen, elastin i přirozenou kožní bariéru.
Pokud jich má ale nedostatek, tyto struktury se oslabují rychleji a známky předčasného stárnutí se začnou objevovat dřív a výrazněji.
Extra tip:
Antioxidanty bývají nejúčinnější ve formě sér, v která se nanášejí na vyčištěnou pleť před aplikací hydratačního krému. Zařaďte je do péče hned ráno, k tomu je ideální sérum s vitaminem C.
Hodí se i pod opalovací krém. Vitamin B3 vám poslouží jako prevence ztráty vlhkosti, vitamin E je zase vit silně regenerační.
Silnou obrannou bariéru proti nežádoucím vlivům z vnějšího prostředí vám pomůže vytvořit koenzym Q10. Nicméně konkrétní formy antioxidantů je třeba zvolit podle aktuální situace a toho, co vaši pleť nejvíce trápí.
Pokožka bez dostatečné antioxidační ochrany bývá mdlá, citlivější, hůř regeneruje a častěji na ní vznikají pigmentové skvrny. Může být paradoxně i víc suchá a reaktivní, přestože používáte kvalitní hydratační péči.
A právě v tom je ten háček! Hydratace je důležitá, ale sama o sobě nestačí. Pokud pleť nechráníte i před každodenní zátěží, může vypadat sice na první pohled v pořádku, a přesto postupně ztrácet pevnost a pružnost.
Moderní protivrásková péče proto nestaví jen na hydrataci, ale také na antioxidační ochraně. Velkou roli hrají například vitaminy C a E, rostlinné polyfenoly či biotechnologické extrakty, které pomáhají pleti udržovat rovnováhu a lépe reagovat i na další aktivní látky obsažené v kosmetické rutině. Právě díky nim může být vaše pokožka pevná a odolná.
Antioxidanty ovšem dávají smysl jen tehdy, když se stanou pravidelnou součástí péče, nejenom ve chvíli, kdy už jsou vrásky výrazné, ale především jako prevence. V kombinaci s dobře zvolenou kosmetikou, dostatkem spánku, ochranou před sluncem a vyváženou stravou dokážou pleti pomoct zpomalit to, co byste jinak začali řešit až pozdě.
Článek vznikl pro časopis Tina.