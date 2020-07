Pár temp a pak spěcháte z vody ven? Změňte návyky! Plavání je dokonalá forma pohybu a je škoda se o ni nechat připravit. Rovnoměrně zpevňuje svaly, pomáhá při potížích s dechem, navíc spálíte hodně kalorií a jako bonus z vody vylezete s lepší náladou.

Baculky, šup do vln!

Je to jediný sport, pro který neexistuje omezení. Prospívá všem – bez rozdílu věku a kondice. Hodí se i pro baculky, protože na rozdíl od jiných pohybových aktivit, které mají v případě nadváhy negativní dopad na klouby, nepředstavuje plavání žádnou nebezpečnou zátěž.

Technika je základ

Aby plavání fungovalo tak, jak má, a abyste zapojili co nejvíce svalů, je dobré poradit se s trenérem. Naučí vás správnou techniku dýchání a pomůže vám vyhnout se případným bolestem zad způsobeným chybným držením těla.

Co budete potřebovat? Dobře těsnící plavecké brýle a plavky. Nic víc.

Jestliže rádi plavete prsa, pak by váš styl měl vypadat asi takto: ponor hlavy do vody, hluboký výdech do vody, během něhož uděláte jedno tempo pažemi, a těsně poté přidáte i správný „žabičkovský“ kop. A následně vynoříte hlavu, nadechnete se a pokračujete opět s výdechem dál.

Osobně jsem absolvovala pár lekcí plavání s instruktorem a byla jsem překvapená, jak se můj styl zefektivnil. Rozhodně to nebyly vyhozené peníze.

Kolik spálíte?

Obvyklá otázka, na kterou my ženy toužíme znát odpověď dříve, než začneme. Nevěřte tomu, kdo tvrdí, že plaváním se sice formuje postava, ale nehubne se jím. Budete-li plavat dostatečně rychle a setrváte-li ve vodě aspoň hodinu, pak spálíte zhruba 2000 kilojoulů. A to je víc než při chůzi či jízdě na kole.

Představa, že hodinou intenzivního plavání zrušíte tabulku čokolády, je docela lákavá, nemyslíte?

Opakování matkou formování

Chcete mít výsledky už během prvního měsíce? Pak si vezměte k ruce diář a vyhraďte si alespoň dvě, ideálně tři hodiny v každém týdnu. V bazénu byste pak podle doporučení odborníků měli být hodinu, včetně úvodního rozcvičení a protažení. Nikdy ne kratší dobu!

Svaly nezahálí Plavání je druh sportu, při kterém nepřetěžujete jedny svalové skupiny na úkor druhých, ale zapojujete všechny rovnoměrně. Konkrétně to znamená, že posilujete svaly zad, břicha, hýždí, nohou, prsou – a dokonce i jinak málo využívané svaly vnitřní strany stehen, a to vše najednou. Kdo se nerad trápí ve fitku, má hned o důvod víc, proč se do plavání zamilovat.



Důležité taky je, abyste plavali ve vysokém tempu, což znamená zvládnout čtyřicet až šedesát pětadvacetimetrových bazénů. Voda by měla mít alespoň 26 stupňů a teplý by měl být i okolní vzduch.

Pokud je voda studenější, nebude spalování tukových zásob zdaleka tak účinné. Tělo je totiž tak trochu prevít, navzdory vaší námaze si je bude chtít za každou cenu uchránit, aby mu nebyla zima.

Pozor na vlčí hlad!

Při plavání sice spálíte relativně dost kalorií, ale zase to neznamená, že si pak za odměnu můžete dopřát vše, na co dostanete chuť. A pravda je, že plavání je zrádné v tom, že vám při něm zatraceně vyhládne.

Když podlehnete vlčímu hladu, přijde vaše úsilí vniveč. Nedejte se! Než abyste si dali smažák s hranolky a pak se trápili výčitkami svědomí, že jste zase selhali, raději se striktně držte racionálního jídelníčku.

Ideální je, když si s sebou vezmete pro utišení hladu kousek ovoce (tělo po sportu potřebuje doplnit nejdřív sacharidy) a následně si dopřejete kvalitní jídlo s vysokým obsahem bílkovin.