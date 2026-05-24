Stárnutí pleti se nedá zastavit, ale lze ho výrazně zpomalit. Právě proto patří facelift mezi nejvyhledávanější zákroky estetické chirurgie. Dokáže zpevnit ochablou pokožku, upravit kontury obličeje a zmírnit hluboké vrásky.
„Jedná se o plastickou operaci, která se obvykle provádí v celkové anestezii a trvá zhruba hodinu až dvě,“ vysvětluje Martin Molitor, chirurg Art Ethic Clinic ze sítě akreditovaných klinik Multi-klinika. Výsledkem není jen vypnutější pleť, ale celkově mladistvější výraz.
Zákrok přitom často nekončí pouze u obličeje. „Většina klientů chce totiž zákrok pro ještě větší efekt spojit s neckliftem,“ dodává odborník. Právě krk totiž bývá místem, které věk prozradí nejdříve.
Hloubka rozhoduje o výsledku
Velkou pozornost v poslední době poutá takzvaný deep plane facelift. Přestože působí jako novinka, jeho princip není zcela revoluční.
„Deep plane facelift je nyní velmi populární a má výborný omlazující efekt. Co se týče techniky, nejedná se však o nic nového,“ tvrdí Molitor a dodává, že rozdíl spočívá především v rozsahu. Zatímco klasický facelift pracuje více na povrchu, deep varianta zasahuje i hlubší struktury obličeje a krku. Výsledek tak působí komplexněji a přirozeněji, zejména u starších klientů.
Kdy se vrátíte do běžného života?
Rekonvalescence po faceliftu není tak dlouhá, jak si mnozí myslí. Domácí klidový režim obvykle trvá 5 až 7 dní.
K lehké práci se pacienti vracejí během jednoho až dvou týdnů a plnou fyzickou zátěž zvládají přibližně po měsíci.
Právě rychlost návratu do běžného života patří k častým překvapením.
Právě věk a kvalita pleti hrají zásadní roli. „Deep plane facelift je principiálně vhodný pro každého, ale častěji ho doporučujeme starší klientele – obvykle od čtyřiceti let výše,“ doplňuje chirurg.
U mladších lidí mnohdy postačí šetrnější minilifting.
Aby se zrcadlo stalo přítelem
Rozhodnutí podstoupit operaci však není jen otázkou estetiky, ale i důvěry. Obavy z bolesti, anestezie nebo nepřirozeného výsledku jsou běžné. Klíčovým krokem je proto důkladná konzultace.
„Ideální výsledek je ten, kdy je klient spokojený. Proto je velmi důležité, abychom si před operací společně řekli, jaké jsou očekávání a co je reálné,“ zdůrazňuje lékař.
Facelift sice nedokáže zastavit čas, ale může ho výrazně zpomalit. Efekt je dlouhodobý, i když stárnutí pokračuje dál. Právě realistická očekávání a individuální přístup jsou tím, co rozhoduje o tom, zda se zrcadlo opět stane přítelem.
