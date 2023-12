Pojďte na jedno! Pivo vás naladí zevnitř, ale potěší i vaši pleť a vlasy

Staré dobré pivo rozhodně neslouží jen k popíjení. Je zdrojem vitaminů skupiny B, stopových prvků a minerálů, díky tomu napomáhá regeneraci pokožky. Chmel ji souběžně čistí, zklidňuje a zvláčňuje.

Na pleť tak působí protizánětlivě, samozřejmě za předpokladu, že jde o kvalitní a poctivý zlatavý mok. Jinak se hojně využívá v péči o vlasy, dodává jim lesk a objem. Bílkoviny v něm obsažené je posilují a vyživují, zároveň pomáhají v regeneraci kadeřím zatíženým častými úpravami horkým vzduchem.

Hodí se také do koupelí, účinně hydratuje suchou pokožku, využívá se ale i na ekzémy, akné či proti celulitidě.

Pivní oplach na vlasy

Do nádoby nalijte 10 ml čerstvě vymačkané šťávy z citronu, přilijte 40 ml piva, dvě lžíce vody plus dvě lžičky jablečného octa. Směs zahřejte ve vodní lázni a chvíli ji prohřívejte, nesmí ale dojít k varu. Po vychladnutí přidejte po pěti kapkách citronového a rozmarýnového esenciálního oleje. Tekutinu můžete přelít do rozprašovače a použít ji jako bezoplachový kondicionér.

Chmelová koupel

Regenerační lázeň pro krásu i dobré spaní si můžete dopřát v případě, že si zakoupíte šištice chmelu. Svaříte je a nalijete do vany s vodou, která by měla mít teplotu mezi 34 až 37 °C. Pro větší ozdravný efekt do koupele přilijte ještě jeden ležák.

Domácí pivní šampon

Je vhodný pro všechny typy vlasů, ale pokud se k němu nepřidá konzervant (například grapefruitový extrakt), je nutné ho ihned spotřebovat. Připravte si tři polévkové lžíce Plantaponu LGC (koupíte na internetu), což je látka používaná na výrobu domácí kosmetiky, která vytváří hustou pěnu a má čisticí schopnosti. K ní přidejte 50 ml předem prohřátého a už vychladlého piva. Směs zamíchejte a doplňte do ní deset kapek limetkového esenciálního oleje. Nanáší se na mokré vlasy, po umytí je vhodné dopřát kštici ještě pivní přeliv.