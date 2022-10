Možná se vám to zdá být předčasné, dny jsou někdy ještě příjemně teplé, ale je to tady a my se o sebe musíme postarat. Ruce pocítí změny teplot vždycky jako první, jsou citlivější a mají větší tendence k vysušení, zhrubnou, popraskají a svědí. Každá moudrá žena s takovými okolnostmi předem počítá, a tak se o pokožku rukou (ale i obličeje) stará preventivně.

V praxi to znamená, že používá k mytí šetrné mýdlo vlídné k pH pokožky, ruce po umytí ošetří neagresivní dezinfekcí (není snad v době pocovidové vysvětlovat proč) a po každém umytí nanese hydratující mléko nebo krém.

Jednou týdně rukám dopřeje jemný peeling. Ideálně krémový, nebo solný se spoustou jemných a drobných zrníček, která krásně pokožku obrousí, ale nepoškrábou, očistí, ale nepodráždí, nasytí, ale nevysuší. A navíc krásně voní.

S peelingem obličeje je to podobné, jen je ho třeba víc chránit a peeling vybírat s ohledem na typ pokožky. Ideální právě teď na podzim je svěřit se do rukou odborníků a dopřát si tzv. chemický peeling. Kůže se procedurou zbaví starých a odumřelých buněk, vyhladí se a zjemní, zmizí drobné vrásky, vrásky okolo očí, zahladí stopy po akné, zesvětlí pigmentové skvrny, vyčistí pleť do hloubky, včetně ucpaných pórů, prokrví pokožku, ale než se zcela zotaví a obnoví, je třeba ji chránit před slunečním zářením. Ideální na to je právě začátek podzimu.

Pokud si uděláte peeling sama, můžete ho použít na ruce, na obličej, rty i dekolt, ale na zhrublou kůži třeba na loktech, stehnech nebo na patách.

V každém případě platí:

1. Peeling nanášejte na zvlhčenou pokožku: jemnější na obličej, hrubší na tělo.

2. Postupujte jemně, krouživými pohyby prstů.

3. Pak nechte peeling několik minut působit, vsáknout cenné látky z vybraných surovin.

4. Pleť opláchněte vodou, osušte a naneste hydratační pleťový krém podle svých zvyklostí.

5. Peeling provádějte 1× za dva týdny, dejte pleti čas se zregenerovat.