Kterou nohou jste před pár dny vykročili do nového roku? Levou, či pravou? Je to asi jedno (i když internet doporučuje vykročit za štěstím tou pravou). Nejdůležitější je, zda to byla nožka zdravá a důkladně opečovávaná. Zvládáte domácí pedikúru?
Ilustrační snímek

O tématu péče o nohy se obvykle začíná mluvit a psát na začátku léta, kdy se stěhujeme z uzavřených bot do sandálů a pantoflí. Při chůzi naboso chceme svá chodidla, paty a prsty předvádět v co nejlepší kondici.

Ale co v zimě? Věřte, že pečlivá a pravidelná péče je teď důležitá stejně, ne-li ještě víc. Nohy dlouho, někdy skoro celý den trpí v uzavřených, často také zateplených botách, třeba i v silných ponožkách. Výsledkem mohou být otlačeniny, zapařeniny, popraskaná kůže, plísně, kuří oka, zarostlé nehty a další nepříjemnosti.

K tomu si ještě občas zajdeme do sauny nebo do bazénu, obujeme těsné lyžáky či brusle a na problémy je zaděláno. Pokud se nebudeme věnovat svým nohám soustavně, potíže s nimi nás doženou dřív, než se nadějeme.

Domácí pedikúra

Odborníci doporučují zajít jednou měsíčně na profesionální pedikúru. Ale i s tou domácí, pokud ji budete dělat dost často a správně, si budou vaše nohy libovat. Jaké zásady dodržovat:

  • Základem je dostatečná hygiena. Nohy si myjte denně a i domácí pedikúra má začínat koupelí, třeba s přidáním koupelové soli či oleje. Po koupeli nohy důkladně osušte, nezapomínejte na celá chodidla i na partie mezi prsty. Pokud hygienu odbudete, hrozí bakteriální, virové či plísňové infekce.
  • Po koupeli jsou nohy dobře připravené na odstranění ztvrdlé kůže. Ať už používáte pemzu, žiletku, pilník, nebo elektrický pilník, vždy pracujte jemně a opatrně. Neodstraňte příliš mnoho zhrublé kůže najednou. Při přílišném ztenčení by pokožka mohla bolet a praskat.
  • Půjčování pomůcek na pedikúru – nůžek, kleštiček, pilníku a dalších – není dobré, a to ani mezi rodinnými příslušníky, protože hrozí přenos případné infekce. Když už to musí být, nástroje pečlivě dezinfikujte. I pokud nástroje používáte jen vy, udržujte je v čistotě a pravidelně dezinfikované.
  • Důkladné nakrémování po domácí pedikúře i po každodenní koupeli je nutností. Jen tak bude pokožka nohou jemná, chráněná před vysoušením a zbavíte se starostí s příliš ztvrdlou kůží.

Nožky chtějí něco navíc

Vaše nohy si v rámci domácího wellness zaslouží občas i jemný peeling a také speciální masky. Peeling nohou odstraňuje odumřelé kožní buňky, takže změkčuje pokožku, snižuje tvorbu mozolů, podporuje regeneraci a usnadňuje vstřebávání krémů a dalších přípravků.

Masky, často ve formě ponožek, představují pro nohy rychlé a účinné řešení některých obtíží, například zvláčňují suchou a ztvrdlou kůži, vyživují ji a regenerují.

Masáže chodidel

Krémování nohou můžete využít k jejich masáži. Pokud nepatříte k těm, kdo si nenechají na nohy ani sáhnout, je nejlepší, když vám masáž dělá někdo druhý, ale i automasáž je důležitá. Masírování nohou je velmi příjemné, uvolňuje nejen je, ale vyhání napětí z celého těla i mysli, zlepšuje krevní oběh, zmenšuje otoky, obnovuje vitalitu a přináší další benefity.

Masáž je dobré dělat s krémem či olejem, aby prsty pěkně klouzaly. Za vyzkoušení (pro začátek u odborníka) stojí i reflexní masáž chodidel. Vychází z toho, že na ploskách nohou (i na nártech a patách) jsou reflexní body spojené s různými orgány v těle.

Stimulace reflexních bodů může podpořit fungování těchto orgánů a jejich zdraví – uvolnit napětí, zmírnit bolest, působit jako prevence. Reflexní masáž se dělá „nasucho“, bez krému či oleje, krouživými pohyby a postupným tlakem.

Nejen ruce, ale i nohy jsou vizitkou každé ženy!

Jak na nehty?

Stříhání nehtů na nohou není nic složitého. Nenechte je přerůstat, v uzavřených botách by vás tlačily a postupně by se začaly deformovat.

Hlavně v suchu

V uzavřených botách se zapotí snad každé nohy. Nejrůznější infekce si ale ve vlhku libují. Vhodné jsou proto přípravky, které omezují pocení, pomáhají udržet nohy i obuv v suchu a bez zápachu, působí preventivně proti onemocněním nehtů i kůže.

Stačí si pamatovat, že zatímco na rukou stříháme nehty dokulata, na nohou je to rovně, abychom se vyvarovali zarůstání nehtů. Nehty ale nestříhejte příliš krátké. Nehet by měl vždycky o kousíček přesahovat prst.

Podobně jako na rukou, buďte i na nohou opatrní na nehtovou kůžičku. Nikdy ji nestříhejte a ani hrubé zatlačování není dobrou volbou, protože přitom může snadno dojít k poranění. Pomozte si třeba odstraňovači nehtové kůžičky.

Chcete-li nehty na nohou lakovat, při krémování se jim vyhněte. Na mastné by lak špatně chytal. Postup je prakticky stejný jako na rukou: lak podkladový, barevný, vrchní. Pak vaše dílko déle vydrží i otírání v botách.










