O tématu péče o nohy se obvykle začíná mluvit a psát na začátku léta, kdy se stěhujeme z uzavřených bot do sandálů a pantoflí. Při chůzi naboso chceme svá chodidla, paty a prsty předvádět v co nejlepší kondici.
Ale co v zimě? Věřte, že pečlivá a pravidelná péče je teď důležitá stejně, ne-li ještě víc. Nohy dlouho, někdy skoro celý den trpí v uzavřených, často také zateplených botách, třeba i v silných ponožkách. Výsledkem mohou být otlačeniny, zapařeniny, popraskaná kůže, plísně, kuří oka, zarostlé nehty a další nepříjemnosti.
K tomu si ještě občas zajdeme do sauny nebo do bazénu, obujeme těsné lyžáky či brusle a na problémy je zaděláno. Pokud se nebudeme věnovat svým nohám soustavně, potíže s nimi nás doženou dřív, než se nadějeme.
Domácí pedikúra
Odborníci doporučují zajít jednou měsíčně na profesionální pedikúru. Ale i s tou domácí, pokud ji budete dělat dost často a správně, si budou vaše nohy libovat. Jaké zásady dodržovat:
- Základem je dostatečná hygiena. Nohy si myjte denně a i domácí pedikúra má začínat koupelí, třeba s přidáním koupelové soli či oleje. Po koupeli nohy důkladně osušte, nezapomínejte na celá chodidla i na partie mezi prsty. Pokud hygienu odbudete, hrozí bakteriální, virové či plísňové infekce.
- Po koupeli jsou nohy dobře připravené na odstranění ztvrdlé kůže. Ať už používáte pemzu, žiletku, pilník, nebo elektrický pilník, vždy pracujte jemně a opatrně. Neodstraňte příliš mnoho zhrublé kůže najednou. Při přílišném ztenčení by pokožka mohla bolet a praskat.
- Půjčování pomůcek na pedikúru – nůžek, kleštiček, pilníku a dalších – není dobré, a to ani mezi rodinnými příslušníky, protože hrozí přenos případné infekce. Když už to musí být, nástroje pečlivě dezinfikujte. I pokud nástroje používáte jen vy, udržujte je v čistotě a pravidelně dezinfikované.
- Důkladné nakrémování po domácí pedikúře i po každodenní koupeli je nutností. Jen tak bude pokožka nohou jemná, chráněná před vysoušením a zbavíte se starostí s příliš ztvrdlou kůží.
Nožky chtějí něco navíc
Vaše nohy si v rámci domácího wellness zaslouží občas i jemný peeling a také speciální masky. Peeling nohou odstraňuje odumřelé kožní buňky, takže změkčuje pokožku, snižuje tvorbu mozolů, podporuje regeneraci a usnadňuje vstřebávání krémů a dalších přípravků.
Masky, často ve formě ponožek, představují pro nohy rychlé a účinné řešení některých obtíží, například zvláčňují suchou a ztvrdlou kůži, vyživují ji a regenerují.
Masáže chodidel
Krémování nohou můžete využít k jejich masáži. Pokud nepatříte k těm, kdo si nenechají na nohy ani sáhnout, je nejlepší, když vám masáž dělá někdo druhý, ale i automasáž je důležitá. Masírování nohou je velmi příjemné, uvolňuje nejen je, ale vyhání napětí z celého těla i mysli, zlepšuje krevní oběh, zmenšuje otoky, obnovuje vitalitu a přináší další benefity.
Masáž je dobré dělat s krémem či olejem, aby prsty pěkně klouzaly. Za vyzkoušení (pro začátek u odborníka) stojí i reflexní masáž chodidel. Vychází z toho, že na ploskách nohou (i na nártech a patách) jsou reflexní body spojené s různými orgány v těle.
Stimulace reflexních bodů může podpořit fungování těchto orgánů a jejich zdraví – uvolnit napětí, zmírnit bolest, působit jako prevence. Reflexní masáž se dělá „nasucho“, bez krému či oleje, krouživými pohyby a postupným tlakem.
Jak na nehty?
Stříhání nehtů na nohou není nic složitého. Nenechte je přerůstat, v uzavřených botách by vás tlačily a postupně by se začaly deformovat.
Hlavně v suchu
V uzavřených botách se zapotí snad každé nohy. Nejrůznější infekce si ale ve vlhku libují. Vhodné jsou proto přípravky, které omezují pocení, pomáhají udržet nohy i obuv v suchu a bez zápachu, působí preventivně proti onemocněním nehtů i kůže.
Stačí si pamatovat, že zatímco na rukou stříháme nehty dokulata, na nohou je to rovně, abychom se vyvarovali zarůstání nehtů. Nehty ale nestříhejte příliš krátké. Nehet by měl vždycky o kousíček přesahovat prst.
Podobně jako na rukou, buďte i na nohou opatrní na nehtovou kůžičku. Nikdy ji nestříhejte a ani hrubé zatlačování není dobrou volbou, protože přitom může snadno dojít k poranění. Pomozte si třeba odstraňovači nehtové kůžičky.
Chcete-li nehty na nohou lakovat, při krémování se jim vyhněte. Na mastné by lak špatně chytal. Postup je prakticky stejný jako na rukou: lak podkladový, barevný, vrchní. Pak vaše dílko déle vydrží i otírání v botách.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.