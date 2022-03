Zubní kazy, záněty dásní a parodontitida mohou při nedostatečném ošetření ovlivňovat celkový zdravotní stav a přispívat ke vzniku cukrovky, srdečních onemocnění, respiračních chorob nebo některých typů rakoviny. Podle Světové dentální federace, která Světový den ústního zdraví společně s národními dentálními asociacemi organizuje, je řešení jednoduché: stačí věnovat zubům a dásním pravidelnou a správnou domácí péči, nevynechávat preventivní prohlídky a omezit příjem cukrů. Světová zdravotnická organizace navíc v roce 2021 přijala rezoluci o tom, že dobré ústní zdraví dokáže redukovat riziko rozvoje závažnějších onemocnění.

Možná už víte o čištění vše, možná ještě děláte pár zbytečných chyb, jejichž náprava vás nebude stát žádné zvláštní úsilí a vašim zubům a dásním pomůže. Zkuste třeba dělat jinak těchto 5 věcí.

1. Napřed mezizubní prostory, potom zbytek

Téměř 40 % povrchu zubu leží v mezizubních prostorech, proto by se večerní čištění těchto míst mělo stát samozřejmostí. Pokud ale po mezizubním kartáčku sáhnete až po klasickém čištění zubů, zkuste pořadí prohodit. „Má to dva důvody: jeden psychologický, druhý praktický,“ popisuje dentální hygienistka Jana Křepelková a dodává: „Když použijete napřed mezizubní kartáček, pak si většinou neřeknete, že se vám do klasického čištění už nechce.“ Obráceně to ale neplatí a po použití klasického kartáčku můžete mít pocit, že máte dnes splněno, a mezizubní kartáček vynecháte. „Druhý důvod je ten, že vyčištěný povlak z mezizubních prostor často ulpívá i na vyčištěných ploškách zubů, a pak v těchto místech mineralizuje. U pacientů se sonickým kartáčkem navíc vyčištěné mezizubní prostory umožňují lepší dočištění a okysličení těchto prostor,“ doplňuje Jana Křepelková.

2. Vyčistěte i jazyk

Připadá vám to divné, nebo máte strach, abyste z něj neodstranila i povlak, který je do jisté míry fyziologický? Jenže na jazyku se hromadí bakterie, odumřelé tkáně, toxiny, zbytky jídla a sliny, takže jej odborníci doporučují čistit pravidelně – ale šetrně. „Můžete dvakrát až třikrát týdně použít speciální škrabku na jazyk. Stačí jej lehce přejet jedním dvěma tahy. Mně ale víc vyhovuje speciální hlavice na hygienu jazyka, kterou si po čištění zubů nasadím na sonický kartáček. Umí plak velmi jemně narušit a přispívá k pravidelné obnově sliznice jazyka, takže ji s klidem používám každý den,“ konstatuje Jana Křepelková.

3. Snídaně, nebo kartáček?

I když vám může připadat, že je hygieničtější vyčistit si zuby až po snídani, není to tak. „Česká společnost pro dětskou stomatologii doporučuje, aby si děti i dospělí čistili zuby před snídaní. Odstraníte tak mikroorganismy v plaku, které se živí cukernými zbytky ze snídaně a mohly by vám naleptat sklovinu. Raději si vyčistěte zuby před snídaní a po ní si už jen vypláchněte ústa vodou,“ doporučuje Jana Křepelková. Zapomněla jste sáhnout po kartáčku před snídaní? Počkejte s čištěním alespoň dvacet minut.

4. Nezapomínejte na dáseň

Světová dentální federace upozorňuje ještě na jednu věc: spousta lidí si čistí pouze zuby a zapomíná na dásňový žlábek, tedy místo, kde se zuby dotýkají dásně a kde se nachází nejvíce plaku. Podle průzkumu agentury Follow Bubble si dásňový žlábek čistí pouze 45 % lidí! Pokud se také soustředíte hlavně na dolní polovinu korunky, při nejbližším čištění přiložte kartáček pod úhlem 45 stupňů z poloviny k zubu a z poloviny k dásni a na každém zubu proveďte krouživé pohyby. Zdravá dáseň je podle Jany Křepelkové světle růžová, pevná a její povrch připomíná pomerančovou kůru.

5. Zjednodušte si to

Pokud jste ze všech těch rad, co byste měla a neměla dělat, už unavení, zůstaňte v klidu. Důležitá je každodenní domácí péče, takže se od ní nenechte odradit a maximálně si ji zjednodušte. Jestliže používáte ultra měkký manuální kartáček, který vám odstraní ze zubů a dásní plak až po zhruba dvanáctiminutovém čištění, přejděte na sonický model, který odvede stejnou práci za dvě až tři minuty. „Některé sonické kartáčky navíc i ohlídají, jestli na zuby a dásně během čištění moc netlačíte nebo jestli je příliš nedrhnete,“ doplňuje Monika Svobodová ze společnosti Philips Česká republika, která je jedním z partnerů Světového dne ústního zdraví. Správnou velikost mezizubních kartáčků si nechte doporučit svou dentální hygienistkou a pak si prostě kupujte pořád stejnou velikost a od stejného výrobce. S trochou cviku zvládnete s těmito dvěma pomůckami zuby a dásně vyčistit během pár minut, a když si v hlavě nastavíte, že to děláte nejen pro krásný úsměv, ale i pro své celkové zdraví, určitě už nikdy nepůjdete spát s nevyčištěnými zuby.