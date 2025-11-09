Proč vlasy na podzim více padají? Existuje pro to vědecké vysvětlení?
Na jaře je většina vlasů v růstové fázi, zatímco koncem léta se část z nich přesouvá do fáze klidové. Tyto vlasy pak na podzim přirozeně vypadnou – jde tedy o sezonní obnovu. S příchodem kratších dnů a úbytkem slunečního světla klesá hladina serotoninu, což k sezonnímu padání vlasů přispívá. Podzim navíc často znamená návrat do pracovního či školního režimu, méně spánku a více stresu. Tyto faktory můžou vyvolat zvýšené vypadávání vlasů po stresové zátěži.
Jak rozeznat „normální“ sezonní padání vlasů od problému, který už vyžaduje odbornou pomoc?
Sezonní padání vlasů trvá obvykle jen několik týdnů a vlasy se pak přirozeně obnoví. Pokud však vypadávání trvá déle, je nadměrné – například při mytí zůstávají v rukou chomáče vlasů nebo si všímáte prořídlých koutů – je vhodné navštívit dermatologa či trichologa. Ten vyloučí jiné možné příčiny, například hormonální změny, problémy se štítnou žlázou, nedostatek železa nebo jiná závažnější onemocnění.
Jakou roli hraje výživa, doplňky stravy a celkový životní styl při prevenci vypadávání vlasů?
Na kvalitu a hustotu mají zásadní vliv, protože vlasy jsou vyživovány i zevnitř. Pro jejich růst a pevnost jsou důležité zejména bílkoviny, tedy keratin, což je hlavní stavební složka vlasu, zinek, který podporuje obnovu buněk a mazovou rovnováhu pokožky, železo, biotin a vitamin D. Vlasy taky citlivě reagují na stres, spánek a hormonální rovnováhu. Chronický stres zvyšuje hladinu kortizolu, což může způsobit zvýšené padání vlasů. Dostatek spánku a relaxace podporují regeneraci buněk a zdravé fungování vlasové pokožky. Důležitá je i šetrná péče o pokožku hlavy – pravidelné masáže, jemné mytí a omezení nadměrných tepelných úprav.
Jaké kosmetické nebo dermatologické přípravky, popřípadě ošetření doporučujete pro posílení vlasů v tomto období?
Nejprve doporučuju konzultaci s dermatologem nebo trichologem, aby se vyloučily závažnější příčiny padání vlasů. Teprve poté je vhodné přistoupit k léčbě nebo použít přípravky podle konkrétní diagnózy. V případě běžného sezonního vypadávání vlasů nebo jejich oslabení vlivem stresu lze podstoupit například vlasovou mezoterapii, která podporuje růst, zlepšuje kvalitu vlasů a zároveň omezuje jejich ztrátu.
Jaké preventivní kroky doporučujete, aby vlasy zůstaly silné a zdravé?
Důležitý je zdravý životní styl – minimalizujte stres, dopřejte si kvalitní spánek a zaměřte se na pestrou stravu s dostatkem vitaminů a minerálů. Vlasy chraňte před vysokými teplotami i mrazem a používejte ochranné spreje při úpravě.
Do pravidelné péče zařaďte hydratační masky a séra s aktivními složkami, třeba s kofeinem nebo peptidy, které posilují vlas zvenku. Na podporu růstu doporučuju absolvovat už zmíněnou vlasovou mezoterapii na klinice. Dodá vlasům potřebné živiny, stimuluje folikuly, podporuje růst vlasů a brání jejich vypadávání.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.