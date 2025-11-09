Na podzim vlasy víc padají, probuďte je s námi zpět k životu

Podzim bývá pro vlasy náročným obdobím – častěji vypadávají, pomaleji rostou a celkově ztrácejí vitalitu. Naštěstí existují způsoby, jak tomu předejít a probudit hřívu k životu.
Fotogalerie4

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

  • Odpovídá specialistka estetické medicíny kliniky Esthé MUDr. Mária Kozák Figlárová.

Proč vlasy na podzim více padají? Existuje pro to vědecké vysvětlení?
Na jaře je většina vlasů v růstové fázi, zatímco koncem léta se část z nich přesouvá do fáze klidové. Tyto vlasy pak na podzim přirozeně vypadnou – jde tedy o sezonní obnovu. S příchodem kratších dnů a úbytkem slunečního světla klesá hladina serotoninu, což k sezonnímu padání vlasů přispívá. Podzim navíc často znamená návrat do pracovního či školního režimu, méně spánku a více stresu. Tyto faktory můžou vyvolat zvýšené vypadávání vlasů po stresové zátěži.

Jak rozeznat „normální“ sezonní padání vlasů od problému, který už vyžaduje odbornou pomoc?
Sezonní padání vlasů trvá obvykle jen několik týdnů a vlasy se pak přirozeně obnoví. Pokud však vypadávání trvá déle, je nadměrné – například při mytí zůstávají v rukou chomáče vlasů nebo si všímáte prořídlých koutů – je vhodné navštívit dermatologa či trichologa. Ten vyloučí jiné možné příčiny, například hormonální změny, problémy se štítnou žlázou, nedostatek železa nebo jiná závažnější onemocnění.

Jakou roli hraje výživa, doplňky stravy a celkový životní styl při prevenci vypadávání vlasů?
Na kvalitu a hustotu mají zásadní vliv, protože vlasy jsou vyživovány i zevnitř. Pro jejich růst a pevnost jsou důležité zejména bílkoviny, tedy keratin, což je hlavní stavební složka vlasu, zinek, který podporuje obnovu buněk a mazovou rovnováhu pokožky, železo, biotin a vitamin D. Vlasy taky citlivě reagují na stres, spánek a hormonální rovnováhu. Chronický stres zvyšuje hladinu kortizolu, což může způsobit zvýšené padání vlasů. Dostatek spánku a relaxace podporují regeneraci buněk a zdravé fungování vlasové pokožky. Důležitá je i šetrná péče o pokožku hlavy – pravidelné masáže, jemné mytí a omezení nadměrných tepelných úprav.

Aktuální číslo

Žena a život

Předplatné můžete objednávat zde

Jaké kosmetické nebo dermatologické přípravky, popřípadě ošetření doporučujete pro posílení vlasů v tomto období?
Nejprve doporučuju konzultaci s dermatologem nebo trichologem, aby se vyloučily závažnější příčiny padání vlasů. Teprve poté je vhodné přistoupit k léčbě nebo použít přípravky podle konkrétní diagnózy. V případě běžného sezonního vypadávání vlasů nebo jejich oslabení vlivem stresu lze podstoupit například vlasovou mezoterapii, která podporuje růst, zlepšuje kvalitu vlasů a zároveň omezuje jejich ztrátu.

Jaké preventivní kroky doporučujete, aby vlasy zůstaly silné a zdravé?
Důležitý je zdravý životní styl – minimalizujte stres, dopřejte si kvalitní spánek a zaměřte se na pestrou stravu s dostatkem vitaminů a minerálů. Vlasy chraňte před vysokými teplotami i mrazem a používejte ochranné spreje při úpravě.

Do pravidelné péče zařaďte hydratační masky a séra s aktivními složkami, třeba s kofeinem nebo peptidy, které posilují vlas zvenku. Na podporu růstu doporučuju absolvovat už zmíněnou vlasovou mezoterapii na klinice. Dodá vlasům potřebné živiny, stimuluje folikuly, podporuje růst vlasů a brání jejich vypadávání.

Doplněk stravy Premium Vitamin D, cena 490 Kč
Intenzivní kúra proti vypadávání vlasů Anti-Chute, cena 669 Kč
Doplněk stravy pro podporu růstu vlasů Hair Revitalizing Complex, cena 1690 Kč
Nepříjemné padání vlasů může být ovlivněno nejen genetikou, jednu z hlavních rolí hraje i stres.
4 fotografie

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Znamení, která nejsou stvořena pro vztah, ale budou super milenci či kamarádi

Ilustrační snímek

Tak s těmito lidmi do partnerství raději nechoďte, nepatříte-li k těm, kteří mají rádi adrenalin a rozchody. Ovšem, pokud hledáte skvělého milence nebo kamaráda, pak vám tato znamení poslouží nejlépe...

Chtěla největší prsa v USA. Po vyjmutí implantátů jí začala sama růst

Neyleen Ashley

Dvojnásobná čtyřiatřicetiletá maminka Neyleen Ashley chtěla mít největší prsa v USA. A snažila se ze všech sil, aby se jich dočkala. Má za sebou několik plastických operací a to nejen v oblasti...

Toto jsou nejmladší světoví miliardáři. Děti slavných jsou boháči

Sice ještě nevydělávají, ale už teď mají na kontech tolik peněz, o kterých se...

Sice ještě nevydělávají, ale už teď mají na kontech tolik peněz, o kterých se normálním lidem může jen zdát. A vděčí za to jen a pouze svým bohatým rodičům. Takové jsou dnešní děti světových hvězd,...

Duchové a další hororové příběhy slavných, které zažívali v dětství

Některé hollywoodské hvězdy mají za sebou zvláštní zážitky. V dětství vídaly...

Nevysvětlitelné příběhy může zřejmě vyprávět každý z nás. A jinak na tom nejsou ani slavné hvězdy. Podívejte se do naší galerie, které známé tváře mají za sebou setkání s duchy a jiné podobně...

Příběh Petra: Bývalá přítelkyně se chce vrátit, já se bojím dalšího zklamání

Ilustrační snímek

Náš vztah s expřítelkyní by se asi tak před půl rokem dal nazvat jako přechozený. Aspoň z její strany tomu tak určitě bylo. Chodili jsme tehdy spolu něco přes pět let a z původního okouzlení zbyla...

Na podzim vlasy víc padají, probuďte je s námi zpět k životu

Nepříjemné padání vlasů může být ovlivněno nejen genetikou, jednu z hlavních...

Podzim bývá pro vlasy náročným obdobím – častěji vypadávají, pomaleji rostou a celkově ztrácejí vitalitu. Naštěstí existují způsoby, jak tomu předejít a probudit hřívu k životu.

9. listopadu 2025

Zbavte se syndromu kancelářské krevety. Tyto rady fyzioterapeutky pomohou

Ilustrační fotografie

Předsunutá hlava, kulatá ramena, povolený hrudník a ochablá hluboká stabilizace trupu. Když se na člověka sedícího u počítače podíváte zboku, tak trochu připomíná mořského korýše. Jak ven ze syndromu...

9. listopadu 2025

Uzlíky s čokoládou a pistáciemi

Uzlíky s čokoládou a pistáciemi + stepy
Recept

Střední

60 min

Nevíte, co upéct sladkého? Zkuste tyto výborné uzlíky s pistáciemi a čokoládou.

Toto jsou nejmladší světoví miliardáři. Děti slavných jsou boháči

Sice ještě nevydělávají, ale už teď mají na kontech tolik peněz, o kterých se...

Sice ještě nevydělávají, ale už teď mají na kontech tolik peněz, o kterých se normálním lidem může jen zdát. A vděčí za to jen a pouze svým bohatým rodičům. Takové jsou dnešní děti světových hvězd,...

8. listopadu 2025

Horoskop pro každé znamení na 46. týden roku 2025

Ilustrační snímek

Co nám hvězdy připravily do dalšího podzimního týdne? Panny, vy už jste si představovaly klidné týdny do konce roku, ale realita bude jiná. Nepanikařte a na víkendy si naplánujte relax. Ryby, vy...

8. listopadu 2025

Pikantní utopenci

Pikantní utopenci
Recept

Lehké

50 min

Naučte se zavřit ty nejchutnější utopence.

Tady chutná po česku: moderně, poctivě, stylově

Komerční sdělení
Tady chutná po česku: moderně, poctivě, stylově.

Čtveřice pražských restaurací, které dokazují, že česká kuchyně může být poctivá, současná a stylová!

7. listopadu 2025

Semiš je elegantní a sluší všem. Vyzkoušejte ho letos na podzim

Sukně nemusí být za každou cenu jen známkou noblesy. Nedbalé elegance docílíte,...

Na omak příjemný, na pohled elegantní – takový je semiš, který právě září na módním nebi. K dostání je v nejrůznějších podobách i barvách. Jedno ovšem všechny tyto kousky spojuje – lichotí každé...

7. listopadu 2025

Vražda, kletba i kontroverzní aukce. Příběhy slavných diamantových šperků

Mnohé šperky mají temnou minulost. Říká se, že diamant Černý Orlov je prokletý...

Diamanty nás svou krásou a odolností fascinují už po dlouhá staletí. Kdekdo po nich touží a obdivuje je. Vzpomeňme na Marilyn Monroe, která zpívala, že „diamanty jsou nejlepší přátelé”. Svým...

7. listopadu 2025

Makovec se švestkami

Makovec se švestkami
Recept

Střední

60 min

Mák a svěstky se skvěle hodí do jakéhokoli koláče.

Moderní léčba ortopedických vad

Komerční sdělení
Moderní léčba ortopedických vad: Ponseti metoda dává šanci dětem i dospělým.

Certifikovaná specialistka MUDr.Mgr. Monika Frydrychová z Ponseti Clinic při vyšetření Tomáše Arsova. Moderní přístup k léčbě ortopedických vad pomáhá dětem i dospělým vrátit se k plnohodnotnému...

6. listopadu 2025

Stylové vodní automaty Philips mění pitný režim v zážitek

Komerční sdělení
Stylové vodní automaty Philips mění pitný režim v zážitek.

Kupování balené vody nebo ohřívání vody v rychlovarné konvici jsou dnes už trochu přežitkem. Moderní vodní automaty zvládnou vodu vyčistit, ohřát, ochladit i naperlit během chvilky a ještě u toho...

6. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.