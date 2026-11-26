Potřebuje takzvaná zralá pleť speciální kosmetické rituály? Které kosmetické ingredience jí prospívají? Jak jí dopřát tu nejlepší péči během podzimu a nadcházející zimy, aby působila svěže, pružně a spokojeně? Otázek je určitě ještě víc a všechny jsou hodně důležité.
Kdy se pleť stává zralou?
Je zcela jasné, že zralá pleť má nároky ještě výraznější než ta „normální“. Kdy ale přijde ta chvíle, kdy se naše pokožka stane „zralou“?
Přesná věková hranice neexistuje. Stárnutí pokožky je přirozený a individuální proces, který ovlivňují různé faktory, třeba genetika, hormonální změny, životní styl, míra stresu i dlouhodobé vystavování slunečnímu záření.
První jemné vrásky, ztráta jasu nebo změny pružnosti se mohou objevovat už kolem třicátého roku. Výraznější projevy stárnutí jsou častější po čtyřicítce a padesátce, kdy se mohou přidávat hormonální změny spojené s perimenopauzou a menopauzou. Pokles estrogenu může způsobit, že kůže ztrácí část své pevnosti, stává se sušší a citlivější.
S přibývajícím věkem se postupně mění tvorba kolagenu a elastinu, tedy bílkovin, které kůži pomáhají udržovat pevnost. Pleť tak ztrácí pružnost, hůř zadržuje vodu, vrásky se zvýrazňují, kontury obličeje se postupně mění, klesá množství kožního mazu.
I v padesátce nebo šedesátce může ale být pleť smíšená, mastnější či náchylná k nedokonalostem. Kosmetická péče by se proto měla řídit nejen věkem, ale především aktuálním stavem vaší pokožky.
Jak se projevuje?
- Suchostí a pocitem pnutí. Zralá pleť může být nepříjemně napjatá, šupinatá nebo citlivá.
- Jemnými i hlubšími vráskami. Nejčastěji se objevují kolem očí a úst, na čele a na krku.
- Ztrátou pružnosti a jasu. Pleť může působit unaveněji a její povrch nemusí být tak hladký jako dříve.
- Pigmentovými skvrnami a nerovnoměrným tónem. Často vlivem dlouhodobého působení UV záření.
- Větší citlivostí. Některé přípravky mohou pokožku dráždit.
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Zimní výzva hydratovat, vyživovat a chránit
Důležitější než dlouhý seznam produktů je pravidelnost a respekt k potřebám zralé pokožky. Na podzim a v zimě ji mohou trápit: ztráta ta vody, zarudnutí, šupinatění nebo nepříjemné pnutí. Pak potřebuje zejména šetrné čištění, důslednou hydrataci, podporu kožní bariéry, každodenní ochranu před UV zářením a omezení zbytečného dráždění.
Ranní péče
1. Jemně očistěte pleť. Příliš agresivní čištění ji může zbavovat přirozených lipidů, které ji pomáhají chránit před ztrátou vlhkosti. V zimě dejte přednost jemným čisticím mlékům, krémovým emulzím nebo neparfemovaným přípravkům, které důkladně čistí, ale nezanechají pocit suchosti.
2. Naneste hydratační sérum s glycerinem nebo kyselinou hyaluronovou.
3. Použijte výživnější krém podle typu a aktuálního stavu pokožky.
4. Péči zakončete produktem s SPF 30 nebo vyšším.
Večerní péče
1. Šetrně odstraňte make-up, nečistoty i přípravek se SPF.
2. Používáte-li retinol nebo jinou aktivní látku, zařazujte ji postupně a pouze tehdy, pokud ji pleť dobře snáší.
3. Naneste hydratační a ochranný krém. Při výrazně suché pleti volte hutnější a výživnější texturu.
4. Alespoň jednou týdně dopřejte zralé pleti hydratační masku nebo jemnou masáž obličeje. Vynechte ale masážní techniky, které kůži tahají či dráždí.
Pozornost, ne souboj
Stav zralé pokožky ovlivňuje také životní styl. Kvalitní spánek, pestrá strava s dostatkem bílkovin, ovoce, zeleniny a zdravých tuků, přiměřený pohyb a nekouření jsou součástí celkové péče o zdraví a mohou se pozitivně projevit i na pleti.
Pokud ale pokožka dlouhodobě svědí, pálí, praská, její stav se přes běžnou péči nelepší, je vhodné obrátit se na dermatologa. Stejně tak by měl odborník posoudit nové, nebo měnící se pigmentové skvrny – ne každý tmavý „flek“ je jen kosmetickým problémem.
Péče o zralou pleť by neměla být nekonečnou snahou zastavit čas. Jde především o to, dopřát jí komfort, zdravý vzhled a ochranu v každé životní etapě.
Které ingredience?
Při výběru kosmetiky pro zralou pleť hledejte v přípravcích především tyto složky:
- Kyselinu hyaluronovou a glycerin. Pomáhají vázat vodu a podporují hydratovaný vzhled pokožky.
- Ceramidy. Jsou přirozenou součástí kožní bariéry a pomáhají udržovat její ochrannou funkci.
- Skvalan, bambucké máslo a další zvláčňující složky. Přispívají k jemnosti a komfortu pleti.
- Panthenol. Pomáhá zklidňovat pokožku a podporuje její regeneraci.
- Retinol. Zralá pleť může dobře reagovat na kosmetické přípravky s retinolem (patří mezi deriváty vitaminu A). Ten může pomoci zlepšit vzhled jemných vrásek, nerovnoměrného tónu a textury pokožky. Může ale způsobovat podráždění, suchost a olupování, zvláště u citlivé pokožky. Začněte proto nízkou koncentrací, používejte zpočátku jen několikrát týdně a sledujte reakci pleti. Při výrazném podráždění používání hned přerušte.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.