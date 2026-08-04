Možná to znáte. Po pár dnech u moře mají vlasy krásně vyšisované pramínky, větší objem a člověk si připadá skoro jako bohyně z reklamy na dovolenou s rozevlátou slanou hřívou.
Jenomže právě v tom je ten háček. To, co vypadá jako přirozený letní efekt, je vlastně známka toho, že vlas dostal pořádně zabrat. Slunce totiž narušuje jeho ochrannou vrstvu, vysušuje ho a bere mu pigment, sílu i pružnost.
A když se k tomu přidá sůl, chlor a vítr, bývá po návratu domů zaděláno na nepěkné krepatění, lámání a konečky, které potřebují okamžitý zásah kadeřníka.
Ochranné oleje
Velkou službu uděláte vlasům i obyčejným olejíčkem. Když ho vetřete do délek ještě před odchodem na pláž, funguje trochu jako ochranný film.
Skvělé jsou hlavně arganový, kokosový nebo makadamiový olej. Jen pozor na přehnané množství – to zkrátka nevypadá moc dobře. A jestli nosíte vlasy stažené do gumičky, po koupání raději rozpusťte.
Slunce, dobrý sluha i zlý pán
Není však potřeba dělat ze slunce strašáka. Krátký pobyt na sluníčku vlasům dokonce může že prospět. Díky slunečnímu záření si tělo vytváří vitamin D, který podporuje tvorbu keratinu, tedy základního proteinu, z něhož jsou vlasy tvořené.
Slunce navíc lehce vysušuje pokožku hlavy, což může pomoct ženám, které marně bojují s mastnými lupy. Jenže přesně tady platí, že všeho moc škodí. Chvilka na slunci ano, několik hodin bez ochrany rozhodně ne. Velký pozor je třeba dávat také na pěšinku a pokožku hlavy.
Klobouk je ten nejlepší parťák a pro ty, co ho občas odloží, určitě platí, že je nezbytné tato místa chránit před spálením.
Základní výbava
Článek vznikl pro časopis Tina.