Jarní trendy pro váš účes: vsaďte na nenucenost, lehkost a šarm

Pokud jde o vlasy, sezona přeje přirozenosti, volnosti a měkkým, zářivým odstínům. Zajímá vás, co dalšího budeme v příštích měsících nosit? Odpovídá umělecká ředitelka Jana Novák Zajíčková.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Nivea

Jaké barevné tóny letos na jaře a v létě dominují?
Směr se ubírá spíš k přirozeným teplým odstínům s nádechem slunce ve vlasech. In jsou barvy, které působí zdravě a zářivě. Jemná „beige“ blond, caramel balayage s decentními přechody, které vytvářejí hloubku bez ostrých kontrastů, medová hnědá s teplými odlesky a čokoládovými tóny s jemným leskem. Face-framing, tedy světlejší prameny kolem obličeje, opticky rozzáří a patří mezi oblíbené, časově nenáročné techniky. V kurzu jsou i účesy s měkkými přechody mezi světlejšími a tmavšími odstíny bez výrazných bloků barvy.

Světlé odstíny jsou stále alchymie. Touží teď ženy po teplejších blond a bronde provedeních, nebo stále chtějí chladnější tóny
Po letech, kdy dominovala platinová nebo popelavá blond, se pozornost posouvá k jemně teplejším a „luxusně přirozeným“ odstínům. Barvy působí zdravěji, méně „chemicky“ a lépe ladí s pletí i přirozenými odrosty. Vlasy díky tomu vypadají hustší a zdravější. Trendem není extrémní teplo ani ledový popel, ale spíš měkká rovnováha mezi oběma podtóny.

Jak poznám, který odstín mi bude nejvíc lichotit?
Teplé tóny, jako jsou medová nebo zlatá, lichotí ženám s teplým nebo neutrálním podtónem pleti, zelenýma oříškovýma nebo teple hnědýma očima a kůží, která se dobře opaluje – působí pak zdravěji. Studenější blond lépe funguje u žen se studeným, růžovým podtónem pleti, modrýma nebo šedýma očima a velmi světlou pokožkou. Výsledkem je elegantní, čistý vzhled s méně žlutými odlesky ve vlasech, proto je vhodné zařadit i produktové řady na potlačení nežádoucích tónů.

Jaké střihy budou nejžádanější? Zůstávají ve hře lehké vrstvy a pohyb, nebo přichází návrat k precizním geometrickým liniím?
Za mě to bude chic crop, moderní klasický střih s lehce neupraveným pojetím, zdokonalený texturizačním sprejem a lakem. Je decentní, elegantní a ikonický.

Jak se proměňují účesy pro každodenní nošení? Převládá ležérní textura a „effortless“ styling, nebo uhlazenější minimalistický look? Máte nějaký tip na rychlý a slušivý účes?
Asi bych odpověděla, že je to takový mix. Doporučila bych vlasy vyfoukat klidně i do většího objemu a pak je pomocí gumiček sepnout do různých uzlů. Ozdob do vlasů je teď na trhu opravdu široká škála, takže je z čeho vybírat.

Jaký trend byste doporučila ženám vyzkoušet, pokud chtějí změnu, ale nechtějí radikální zásah?
Pro někoho je změna i zkrácení o tři centimetry. Hezky se ale dá pracovat s konturou, kdy se sestříhají jen části kolem obličeje nebo spodní vrstvy vlasů po stranách, takže účes získá variabilitu – například při vyčesání do culíku nebo drdolu. Někdy stačí i jemné sestříhání v horní části koruny hlavy, čímž docílíte provzdušnění a opět větší variability, třeba při použití kulmy či žehličky.

Velkou změnu může udělat i ofina, přitom nejde o zásadní zásah – dorůstá jen malá část vlasů. Jste-li konzervativní, stačí účes zkrátit o centimetr, přidat bezbarvý přeliv pro lesk a zpevnění vlasů a voila.

