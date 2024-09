Dodejte vlasům šťávu. Nezapomínejte na kondicionér, sérum či oleje

Pomalu se loučíme s létem a možná i trochu neradi vyhlížíme podzim charakterizovaný zkracováním dní, padajícím listím i plískanicemi, při kterých si rádi zalezeme do peřin s knížkou a čajem. Přichází...

Je mimořádně všestranný, a to jak v kuchyni, tak při léčbě nejrůznějších neduhů. Pomůže ke štíhlému tělu i krásné pleti, při spáleninách i při bolesti kloubů.

Horoskop pro každé znamení na 39. týden roku 2024

Září je u konce, co nám hvězdy připravily do posledních dní devátého měsíce? Berani, pokračujte se sebeprosazováním. Ve finále přijde partnerské souznění. Váhy, vy víte, co uděláte, aby potíže...