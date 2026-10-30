Každé vlasy mají svůj vlastní charakter. Některé jsou jemné a rychle se mastí, jiné zase suché a porézní, další jsou kudrnaté či mají sklon ke krepatění. Proto je důležité nejprve poznat svůj typ vlasů a porozumět jejich potřebám.
Napovědět vám může struktura vlasového vlákna, jeho poréznost, tloušťka, míra hydratace a stav vlasové pokožky. Podle těchto signálů lze poznat, jakou péči vlasy potřebují a čemu je naopak lepší se vyhnout.
Krásné kadeře nezačínají u poličky přeplněné barevnými lahvičkami. Není to o množství produktů, ale o jejich správném výběru. Nedopusťte, aby volba vašeho šamponu, kondicionéru, masky, stylingu i další vlasové kosmetiky se děla metodou pokus omyl. Vlasy potřebují péči šitou na míru, jen ta bude skutečně fungovat.
Jaký typ vlasů máte?
Jemné vlasy mají tenčí průměr vlasového vlákna a často působí zplihle. Celkem rychle se mastí, chybí jim objem a produkty je mohou zatěžovat. Potřebují lehkou hydrataci, lehké oleje, šampony pro větší objem a spreje místo krémů. Vyhněte se hutným maskám a těžkým olejům.
Silné vlasy mají robustní strukturu a často působí pevně, někdy až tvrdě. Jsou hrubší na dotek, mohou se krepatit, ale snesou víc tepla i stylingu. Potřebují výživné masky, oleje, krémy a uhlazující péči. Vyhněte se příliš lehkým produktům, které nemají dostatečný efekt, a také nadměrnému žehlení bez ochrany před teplem.
Suché vlasy trpí nedostatkem hydratace, buď přirozeně, nebo vlivem slunce, barvení či tepla. Bývají matné, lámou se a působí drsně. Potřebují hydratační masky, olejové kúry a leave-in bezoplachovou péči každý den. Vyhněte se častému mytí, stylingovým přípravkům s obsahem alkoholu a tepelné úpravě bez ochrany.
Kudrnaté vlasy jsou přirozeně sušší, protože se k nim hůře dostává maz z pokožky. Mají spirálovitou strukturu, rychle ztrácejí vlhkost a snadno krepatí. Potřebují hydratační masky, krémy PO na podporu loken a málo kartáčování. Vyhněte se produktům se sulfáty, VY suchým šamponům a hrubému česání.
Barvené vlasy jsou citlivější a vyžadují speciální péči. Rychle blednou, ztrácejí lesk a mohou být i sušší. Potřebují speciální péči pro zachování barvy, hydratační masky a ochranu před teplem a UV. Vyhněte se slunci bez vlasové ochrany, častému mytí VY nebo levným šamponům bez speciální péče.
Poškozené vlasy jsou oslabené chemicky, mechanicky či tepelně. Jsou drsné, matné, s porézní strukturou, lámou se a třepí. Potřebují regenerační kúry, produkty s proteiny a hydratací, pravidelné zastřihování a profesionální péči v salonu. Vyhněte se domácímu zesvětlování, úpravám bez ochrany před teplem a častému barvení.
Přirozené (nebarvené) vlasy mají také své speciální potřeby. Potřebují lehkou až střední hydrataci, ochranu před sluncem a pravidelný střih. Vyhněte se nadměrnému stylingu, přetěžování oleji, nešetrné péči či dlouhodobému zanedbání.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.