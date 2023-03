Toužíte po husté kštici? Chce to správný střih, kosmetiku i styling

Zplihlé vlasy nejsou tím, co by chtěl mít někdo dobrovolně na hlavě. Ne, kdepak, váš účes nutně žádá objem – a taky ho dostane! Jenom musíte vědět, jak na to.

Předně: toto úsilí začíná již v momentě, kdy si vybíráte střih u kadeřnice. Často se hovoří o tom, že delší zplihlé vlasy pozvedne jejich prostříhání, ale to je relativní. Bez následného správného stylingu vám ani střih od hvězdného kadeřníka nebude k ničemu. V tom především spočívá tajemství objemu.

Pochopitelně jsou i další triky, například samotné mytí. Používání šamponů na zvětšení objemu by mělo být samozřejmostí. Moderní přípravky obsahují proteiny či ceramidy, které vlasy obalí, což vede k tomu, že ve výsledku vypadají načechranější. U šamponu je nutno začít, třeba ty dva v jednom pojící šampon a kondicionér jsou nevhodné, jenom kadeře zatíží.

Ani mastné vlasy nejsou zrovna košer, táhnou kštici přímo k zemi. Pokud je to i váš případ, umývejte si hlavu klidně každý den. Je také na místě zvážit, zda si nepořídit melír. Chemickým působením při odbarvování totiž struktura vlasu trochu zhrubne, což podpoří bohatý účes. A co dalšího zaručeně funguje?

Tupírování

Popěvek: „Tupíruj si dívko vlasy bez ohledu na počasí,“ který zazněl ve Starcích na chmelu, je pořád aktuální, bez ohledu na to, že 60. léta a účesy „vyhnané na dvě patra“ už dávno nejsou in. Tupírovací hřeben je i dnes funkčním pomocníkem na cestě za objemem.

Netupírujte ale všechny vlasy u temene, vytvořila by se vám na hlavě helma z cukrové vaty. Spíš svrchní prameny sepněte skřipcem a natupírujte vše pod nimi. Skřipec sundejte, kadeře jemně prohrábněte rukou a uhlaďte, poté zafixujte lakem. Díky tomu získají pevnou podporu zespodu.

Nicméně pamatujte, že pokud se vám vlasy třepí a lámou, nebude tupírování vaším kamarádem. Zbytečně je namáhá, hodí se jen pro ty zdravé, a to ještě v případě, že jej provedete jemně a šetrně.

Natáčení

Zvlněné kadeře dodají účesu okamžitě patřičnou výšku. Asi jako nejfunkčnější se pro ten účel jeví velké natáčky na suchý zip, nemusíte k nim již přidávat žádné další přípravky kromě tužidla ani používat kulmu, lokny se jen natočí, vyfoukají, nechají vychladnout a je to.

Fénování

Než se chopíte vysoušeče, je dobré vetřít do vlhkých vlasů objemové tužidlo. Ale čím méně, tím lépe, někdy přípravky vlasy víc zatíží, než nadnesou. Typickým způsobem, jak se snaží majitelky dlouhé hřívy vehnat do účesu objem, je foukání v předklonu. Není ale až tak funkční, jak se soudí, docílíte jen toho, že vám budou vlasy vzadu trčet.

Foukáním ze strany na stranu také nedosáhnete toho správného výsledku, vlasy vám budou odstávat nad ušima.

Nejlepší volbou je rozdělit prameny na sekce a postupně je vysušit přes kulatý kartáč. Foukat je třeba shora dolů, horní partie fénujte směrem dozadu, pak je až skoro suché natočte směrem dolů. Na závěr přidejte trochu laku na vlasy, ale stříkněte jej zespodu, prameny to nadzvedne a zafixuje objem.