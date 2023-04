Navlas správná péče. Dopřejte kštici, co si zaslouží

Časy, kdy se žena záhy po svatbě a porodu nechala ostříhat a od té doby už měla na hlavě jen „helmu“, jsou pryč. Naštěstí. I tak je ale dobré věnovat pozornost tomu, co vám sluší a co vás omladí.

S přibývajícím věkem vlasy přirozeně řídnou a ztrácejí objem, proto je třeba hlídat, aby v nich stále byl. I z tohoto důvodu jsou hojně doporučovány účesy střední délky, snadno je načechráte, když je vyfoukáte přes kulatý kartáč a lehce natupírujete – a máte vystaráno.

U dlouhých vlasů je to trochu horší, obvykle objem rychle ztratí a ulízané účesy zkrátka pro dámu nejsou to pravé. Vyhněte se uplácnutým culíkům i upjatým drdolům. Pěšinka uprostřed a nespoutaný účes královny hippie už taky není, co býval. Klidně si nechte délku, ale požádejte kadeřníka, aby vám vlasy trochu prostříhal, budou působit plněji.

Ofina ano, či ne?

Záleží na tom, jaký typ obličeje máte. Ženám s nízkým čelem neprokáže ofina službu ve dvaceti ani ve čtyřiceti. Ale pokud máte vyšší čelo, je určitě fajn.

Extra tip Účes musí vždy ladit s vaším stylem oblékání, typem postavy i tvarem obličeje, proto je třeba i k jeho volbě přistupovat individuálně.

Odpoutá pozornost od drobných vrásek na čele i kolem očí. Musí mít ovšem ten správný tvar a délku. Hustou rovnou ofinu vynechte, jen by vás víc zakulatila, stejně nebezpečná je i patka, která by připoutala pozornost na partie s hlubšími vráskami. Hodně prostříhaná ofina také není ideální, vypadá prořídle, podobně nevhodná je ta příliš krátká.

Poraďte se s kadeřníkem, případně si zkuste pořídit umělou ofinu – příčesek z umělých vlasů. Stojí pár korun a můžete na něj klidně vzít i nůžky a bez škod na účesu zkusit, co vám bude slušet.

Na ježka?

Zatímco delší a středně dlouhé vlasy jsou žádané, o vyloženě krátkých se to říct nedá. Pixie účes svědčí opravdu jen ženám se souměrným obličejem, které se rády výrazně líčí. Musí být perfektně střižený. Ne vždy se to ale povede a pak je to spíš pohroma, podobně jako ježek nebo ultrakrátké účesy na kluka. Ale pokud chcete vypadat starší, klidně – v tom případě si krátké vlasy ještě natočte kulmou a hned máte deset let navíc.

Barvu, prosím!

Předpokládejme, že si už tykáte s šedinami, je tedy možné vydat se cestou zesvětlování a vyzkoušet světlejší odstíny, než na jaké jste byla dosud zvyklá. Světlé barvy ubírají roky a třeba na blond melíru nebude šedivý odrost tak patrný jako na kaštanově hnědé hřívě. Můžete také přiznat šediny, a ještě je podtrhnout stříbrným přelivem.