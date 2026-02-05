Jak na krásné a zdravé vlasy? Vliv mají geny, ale hlavně péče

Napříč kulturami jsou vlasy vnímány jako symbol krásy a projev zdraví a kondice. Někdo ten dar dostal do vínku, jiný potřebuje trochu pomoct. Víte, jak na to?
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Pevnost, hustotu, vitalitu a lesk vlasů ovlivňuje z velké části genetika, jistou roli ale hraje také výživa, zdravotní i psychický stav, vnější vlivy (styling) i vlivy povětrnostní.

Vypadávání vlasů

Vlas roste zpravidla 2 až 6 let a běžně denně vypadne 70 až 100 vlasů. Mezi nejčastější příčiny dočasného nadměrného vypadávání vlasů patří těhotenství, stres, nedostatek výživových látek, užívání některých léků a dochází k němu často se zpožděním, někdy až tři měsíce.

Nevratné vypadávání vlasů pak bývá důsledkem činnosti mužských pohlavních hormonů, případně některých onemocnění (například trvalá alopecie).

V důsledku mechanického či chemického namáhání (nešetrné rozčesávání, fénování, kulmování, pevné spínání vlasů, barvení, trvalá) a vnějších vlivů (slunce, vítr, mráz) může dojít také k poškození vlasového vlákna a potažmo k lámání a třepení, ztrátě lesku i objemu.

V takovém případě poskytnou první pomoc výživové doplňky s obsahem látek potřebných pro správný růst a kvalitu vlasů.

Vybírejte pečlivě

Podstatné je, aby tyto doplňky obsahovaly aminokyseliny, důležité pro tvorbu kreatinu, vyplatí se také zvolit preparáty s obsahem MSM (methylsulfonylmethan), které působí s aminokyselinami synergicky a umocňují tak účinek na stav vlasů.

Vhodné je doplnění křemíku, zinku a vitaminů v čele s biotinem. Užívání těchto přípravků by mělo být dlouhodobé, alespoň několikaměsíční, a čím dříve začnete problém řešit, tím lépe.

Péče o vlasy

Výživové doplňky můžeme doplnit také přípravky pro vnější péči zaměřenými na stimulaci vlasových váčků. Nejčastěji se jedná o šampony, séra či tinktury s obsahem kofeinu, podporujícím prokrvení vlasových kořínků, a dalších vyživujících a ochranných složek, jako je například zelený čaj nebo silymarin.

Důležité je dodržet doporučený způsob aplikace, především pak délku působení, aby se mohly účinné složky dostatečně vstřebat do pokožky. V případě, že ani při užívání specializovaných vlasových výživ a pečujících přípravků nedochází ke zlepšení stavu vlasů, je vhodné vyhledat dermatologa.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Když dodržíte pár pravidel, vlasy se vám odmění skvělou kondicí.

5. února 2026

