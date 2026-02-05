Pevnost, hustotu, vitalitu a lesk vlasů ovlivňuje z velké části genetika, jistou roli ale hraje také výživa, zdravotní i psychický stav, vnější vlivy (styling) i vlivy povětrnostní.
Vypadávání vlasů
Vlas roste zpravidla 2 až 6 let a běžně denně vypadne 70 až 100 vlasů. Mezi nejčastější příčiny dočasného nadměrného vypadávání vlasů patří těhotenství, stres, nedostatek výživových látek, užívání některých léků a dochází k němu často se zpožděním, někdy až tři měsíce.
Nevratné vypadávání vlasů pak bývá důsledkem činnosti mužských pohlavních hormonů, případně některých onemocnění (například trvalá alopecie).
V důsledku mechanického či chemického namáhání (nešetrné rozčesávání, fénování, kulmování, pevné spínání vlasů, barvení, trvalá) a vnějších vlivů (slunce, vítr, mráz) může dojít také k poškození vlasového vlákna a potažmo k lámání a třepení, ztrátě lesku i objemu.
V takovém případě poskytnou první pomoc výživové doplňky s obsahem látek potřebných pro správný růst a kvalitu vlasů.
Vybírejte pečlivě
Podstatné je, aby tyto doplňky obsahovaly aminokyseliny, důležité pro tvorbu kreatinu, vyplatí se také zvolit preparáty s obsahem MSM (methylsulfonylmethan), které působí s aminokyselinami synergicky a umocňují tak účinek na stav vlasů.
Vhodné je doplnění křemíku, zinku a vitaminů v čele s biotinem. Užívání těchto přípravků by mělo být dlouhodobé, alespoň několikaměsíční, a čím dříve začnete problém řešit, tím lépe.
Péče o vlasy
Výživové doplňky můžeme doplnit také přípravky pro vnější péči zaměřenými na stimulaci vlasových váčků. Nejčastěji se jedná o šampony, séra či tinktury s obsahem kofeinu, podporujícím prokrvení vlasových kořínků, a dalších vyživujících a ochranných složek, jako je například zelený čaj nebo silymarin.
Důležité je dodržet doporučený způsob aplikace, především pak délku působení, aby se mohly účinné složky dostatečně vstřebat do pokožky. V případě, že ani při užívání specializovaných vlasových výživ a pečujících přípravků nedochází ke zlepšení stavu vlasů, je vhodné vyhledat dermatologa.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.