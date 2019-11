Zde jsou hlavní tři důvody, proč v regálu oblíbené drogerie sáhnout právě po produktech (nejen) péče o vlasy s obsahem přírodních složek:

1. Vaše vlasy a pokožka hlavy vám poděkují

Po zdravých vlasech touží snad každá žena, bohužel však nejsou samozřejmostí. Naše vlasy dostávají pořádně zabrat, jak působením životního prostředí, fénováním, žehlením nebo třeba nevhodnou péčí. Zkuste příště vybrat šampon a kondicionér, nebo třeba masku, s obsahem účinných ingrediencí přírodního původu. Vybírejte však dobře a to podle typu vlasů nebo problému, který vás trápí. Možná to několik týdnů zabere, ale výsledkem budou zdravější vlasy i pokožka hlavy.

2. Šetrnější k planetě

Mnoho produktů na přírodní bázi je nabízeno v recyklovaných obalech. To znamená, že jakmile produkt spotřebujete, obal nebude dále zatěžovat životní prostředí, ale přirozeně se rozloží nebo bude dále použit. Dále jsou produkty na přírodní bázi často vyráběny s menší spotřebou vody nebo třeba menšími emisemi CO2.

3. Z udržitelných zdrojů

Většina přírodních produktů je založena na ingrediencích, které jsou získávány z obnovitelných zdrojů nebo pěstovány eticky, v rámci ekologického zemědělství.

A o jakých zázračných přírodních složkách je řeč?

Co takhle zkusit třeba ricinový olej, mandle, med a propolis, olivový, makadamiový či arganový olej, brusinky, kamélii, zelený čaj, citrusy, eukalyptus nebo třeba kokosové mléko? To všechno zní tak báječně a co teprve ty účinky pro vlasy…

Tak třeba ricinový olej – ten je známý svými posilujícími účinky a díky schopnosti pronikat do vlasových vláken přispívá k jejich posílení zevnitř, zatímco med je bohatý na nejrůznější živiny a vitamíny, díky nimž přispívá k lehkosti, pružnosti a jemnosti vlasů. Dalo by se říci až zázračné vlastnosti má pak kokos a mléko z něho. Od Asie přes Afriku k tichomořským ostrovům, do Jižní Ameriky a oblasti Karibiku, všude je využíván buď jako potravina, tradiční léčivo nebo přírodní péče. Kokosový ořech v sobě totiž skrývá dužinu, z níž lze získat mléko nebo olej, ale také osvěžující kokosovou vodu. Kokos tedy můžeme zapojit v boji proti suché pokožce i vlasům, ale také při jemném čištění pleti, hydrataci atd.

Značka Garnier využívá ve své řadě vlasové péče Botanic Therapy to nejlepší z výše zmíněných ingrediencí. Výsledkem je řada pro slabé vlasy s tendencí vypadávat založená na ricinovém oleji a mandlích, řada pro suché a hrubé vlasy s obsahem kokosového mléka a makadamiového oleje, brusinkovo-arganová řada pro vlasy barvené a mnoho dalších.

Samozřejmostí pro všechny tyto řady je šampon a kondicionér, některé v sobě zahrnují i masku nebo péči, případně i olej. Příjemným bonusem Botanic Therapy je okouzlující vůně a lehká textura, která kadeře nezatíží.

Dáte-li na přírodu, může být Botanic Therapy vaším neocenitelným pomocníkem – nejen pro krásné vlasy, ale i pro planetu.