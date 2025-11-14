Kryoterapie má okamžitý efekt redukuje otoky a osvěžuje i zpevňuje pokožku. Kryotechnologie využívá působení nízkých teplot na pleť. Ochlazení způsobuje stažení cév, zklidnění zarudnutí, eliminaci otoků a zlepšení mikrocirkulace. Zároveň stimuluje tvorbu kolagenu.
Terapie chladem tak pomáhá nejen proti známkám únavy, ale taky v boji s vráskami a povadlou pokožkou.
Pro domácí péči jsou určeny kryopřístroje v podobě masážních hlavic, rollerů či multifunkčních beauty zařízení, které díky speciálnímu mechanismu rychle ochladí ošetřovanou oblast. Výsledkem jsou pevnější kontury a svěží, „probuzená“ pleť.
Tuto péči je vhodné zařadit po ránu, kdy nejlépe pomůže s otoky a unaveným vzhledem. Skvěle ale funguje i po večerní rutině – pokožku po aplikaci aktivních sér nebo masek zklidní.
Při výběru pomůcky se zaměřte na ergonomii, přístroj by měl po tváři snadno klouzat. Některé modely umožňují regulaci intenzity chladu nebo kombinaci s masáží či světelnou terapií.
Kryoterapie poskytuje okamžitý, viditelný efekt. Pro dlouhodobě svěží a odpočatý vzhled ji provádějte pravidelně, ideálně každý den.
Článek vznikl pro článek Žena a život.