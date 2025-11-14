Chlad, který léčí a prospívá pleti. Propadněte kryoterapii

Cítíte se unaveně, připadáte si opuchlá nebo máte podrážděnou pleť? Kryoterapie dokáže rychle zklidnit, zvýraznit kontury a nastartovat regeneraci buněk. A to všechno v podstatě na počkání.
Kryoterapie má okamžitý efekt redukuje otoky a osvěžuje i zpevňuje pokožku. Kryotechnologie využívá působení nízkých teplot na pleť. Ochlazení způsobuje stažení cév, zklidnění zarudnutí, eliminaci otoků a zlepšení mikrocirkulace. Zároveň stimuluje tvorbu kolagenu.

Terapie chladem tak pomáhá nejen proti známkám únavy, ale taky v boji s vráskami a povadlou pokožkou.

Pro domácí péči jsou určeny kryopřístroje v podobě masážních hlavic, rollerů či multifunkčních beauty zařízení, které díky speciálnímu mechanismu rychle ochladí ošetřovanou oblast. Výsledkem jsou pevnější kontury a svěží, „probuzená“ pleť.

Tuto péči je vhodné zařadit po ránu, kdy nejlépe pomůže s otoky a unaveným vzhledem. Skvěle ale funguje i po večerní rutině – pokožku po aplikaci aktivních sér nebo masek zklidní.

Při výběru pomůcky se zaměřte na ergonomii, přístroj by měl po tváři snadno klouzat. Některé modely umožňují regulaci intenzity chladu nebo kombinaci s masáží či světelnou terapií.

Kryoterapie poskytuje okamžitý, viditelný efekt. Pro dlouhodobě svěží a odpočatý vzhled ji provádějte pravidelně, ideálně každý den.

Nerezová kryomasážní pomůcka Cryo-Sticks, cena 1990 Kč
Masážní zkrášlující přístroj Beauty Skin Booster 4 v 1, cena, 2399 Kč
Masážní pomůcka na obličej Cryo Ice Mushroom Gua Sha, cena 649 Kč
Kryomasážní pomůcky na obličej Cryotherapy Lift & Sculpt Tools, cena 1734 Kč
Článek vznikl pro článek Žena a život.

