Co umí tělová mléka? Hydratace je základ, zvládnou toho ale víc

Stejně jako používáte hydratační krém na obličej, byste měla zařadit i hydratační přípravek na tělo. Na tvář jej volíte dle typu pleti, v případě těla je to stejné.

Můžete sáhnout po krému, hlavně pokud máte suchou kůži. Po gelu, například v létě, nebo když trpíte mastnou pletí, ovšem nejuniverzálnějšími přípravky jsou tělová mléka.

Hodí se pro většinu typů pokožky a k tomu se velmi snadno nanášejí, protože nelepí. Stačí jen mléko pevnými tahy vmasírovat tak, aby se podpořil krevní oběh.

Ideální je vetřít ho přímo po koupeli či sprše, ještě za vlhka. Tak se zadrží víc vody v horních vrstvách pleti, která bude následně jemnější.

Kde je potřeba nejvíc?

Při aplikaci je samozřejmě nutné zohlednit jednotlivé části těla. Všichni třeba vědí, že mezi extrémně suché partie, kde hrozí i prasklinky, patří paty, lokty a kolena. Tam je hydratace zcela nezbytná, jenže podobně rizikovou zónou jsou i lýtka, kde má kůže málo mazových žláz.

Co se ňader týče, prsa mají od bradavek po klíční kosti jen málo podpůrných svalů a pokožka tam bývá také hodně suchá, navíc citlivá, tam je mazání víc než důležité.

Pokud nestíháte a víte, že se výjimečně po koupání nebudete moci namazat, přidejte do vany pár kapek tělového oleje. Pokožka bude následně pokryta jemným výživným filmem a to, že ji nepromažete, nebude tak vadit.

Kdo to tady voní?

Leč nejen hydratace je to, co tělová mléka nabízejí. Dovedou kůži také udržovat pevnou a vláčnou, a to je nezbytné, když chceme, aby plnila svou bariérovou funkci. Suchá a popraskaná pleť je náchylnější k infekcím, ovšem ta zdravá, správně ošetřená, jen tak nějakou škodlivinu do těla nepustí.

Kromě těchto praktických funkcí mají tělová mléka ještě něco navíc, a sice bonus, že obvykle voní. Z toho má každá žena určitě dobrý pocit (a často i lepší náladu), zároveň ale tuhle skutečnost může využít v rámci vrstvení vůní.

Nejlepší je, když tělové mléko voní stejně jako parfém či parfémová voda, nebo když aspoň s dalšími vůněmi ladí. Pokud nemáte odpovídající přípravek, je lepší sáhnout k neparfemovanému mléku, které nebude voňavě výraznější než drahý parfém, který má dominovat.