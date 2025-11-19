Tvoří je zhruba 97 % keratinu a 3 % vody a fungují skoro jako kočičí vousky – cítí předměty a spouštějí okamžitou reakci. Když se nám něco přiblíží k očím a řasám, automaticky je zavřeme.
I proto jsou řasy chápány především jako ochranný prvek. Chrání oko před prachem i vysycháním, jsou schopny odpuzovat vodu a celkově přispívat k zachování čistoty.
Příroda nám nadělila přesně dlouhé a silné řasy, jaké naše oči potřebují, aby byly dostatečně chráněny.
Jistě, trend zahušťování a prodlužování je neúprosný, za ten božský pohled a zvýrazněné oči to mnohým stojí, ale i zde platí staré známé pravidlo, že všeho s mírou.
Vzhledem k tomu, že umělé řasy představují jistou zátěž pro ty přírodní, je vhodné se primárně zaměřit na to, aby byly ty pravé v pořádku a dostávaly vše, co k růstu potřebují.
Ostatně, i nekvalitní řasenka může napáchat hodně škod – a dokonce vést až k tomu, že budou řasy vypadávat.
Co jste (ne)věděli o řasách
Hydratace a výživa
Růst a podporu řasám zajišťuje ricinový olej, stačí ho lehce nanést čistým kartáčkem nebo vatovou tyčinkou a nechat působit na noc. Vhodný je i panenský olivový či kokosový olej, který je dobré vtírat do řas po odlíčení. Kromě toho lze pořídit i speciální séra na řasy, která podporují jejich růst a vyživují. Aby se řasy nevysušovaly, nemyjte je horkou vodou. Taktéž s kleštičkami opatrně, když se to s nimi přehání, řasy se můžou lámat.
Odličování
Základní pravidlo je podobné jako to, kterým se všichni řídíme při celkové péči o pleť – klíčem k řasám, které se nelámou, je jejich odličování. Dobrý odličovač má v sobě i vyživující složky, a pokud se správně používá, nelze s ním udělat chybu. Odličujte se však pravidelně, šetrně a bez zbytečného tření, tento pečující rituál zařaďte každý večer, i když nemáte zrovna řasenku.
Článek vznikl pro časopis Tina.