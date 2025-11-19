Mrkněte na řasy. Aby mohly chránit, potřebují vaši důkladnou péči

Autor:
Nerostou jen tak pro parádu, hrají zásadní roli při ochraně očí. A když jsou navíc krásné a pěstěné, je to jen dobře. Víte, jak se starat o své řasy?
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
8 fotografií

Tvoří je zhruba 97 % keratinu a 3 % vody a fungují skoro jako kočičí vousky – cítí předměty a spouštějí okamžitou reakci. Když se nám něco přiblíží k očím a řasám, automaticky je zavřeme.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

I proto jsou řasy chápány především jako ochranný prvek. Chrání oko před prachem i vysycháním, jsou schopny odpuzovat vodu a celkově přispívat k zachování čistoty.

Příroda nám nadělila přesně dlouhé a silné řasy, jaké naše oči potřebují, aby byly dostatečně chráněny.

Jistě, trend zahušťování a prodlužování je neúprosný, za ten božský pohled a zvýrazněné oči to mnohým stojí, ale i zde platí staré známé pravidlo, že všeho s mírou.

Vzhledem k tomu, že umělé řasy představují jistou zátěž pro ty přírodní, je vhodné se primárně zaměřit na to, aby byly ty pravé v pořádku a dostávaly vše, co k růstu potřebují.

Ostatně, i nekvalitní řasenka může napáchat hodně škod – a dokonce vést až k tomu, že budou řasy vypadávat.

Co jste (ne)věděli o řasách

  • Řasy jsou výsadou savců, ryby ani plazi je nemají.
  • Lidské oko pojme až tři sta řas. Zatímco na horním víčku rostou přibližně dvě stovky řas, na spodním jich je až o polovinu méně.
  • Životní cyklus řas trvá zhruba tři až čtyři měsíce, pak vypadnou. Každý den vás jich opustí asi pět.
  • Řasy občas vypadnou a uvíznou v oku. Pokud se dostanou pod víčko, můžou hodně tlačit.
  • Oční lékaři dovedou víčko obrátit a řasu vyndat, laik by to ale zkoušet neměl. Ten má šanci uspět tehdy, když řasa utkví v dolní části víčka. Pak stačí jen oko vypláchnout vodou.
  • S trendem falešných nalepovacích řas vyrukoval během první světové války Hollywood. Filmová kráska Seena Owen je měla ve snímku Intolerance vyrobené z lidských vlasů protkaných jemnou gázou.

Hydratace a výživa

Růst a podporu řasám zajišťuje ricinový olej, stačí ho lehce nanést čistým kartáčkem nebo vatovou tyčinkou a nechat působit na noc. Vhodný je i panenský olivový či kokosový olej, který je dobré vtírat do řas po odlíčení. Kromě toho lze pořídit i speciální séra na řasy, která podporují jejich růst a vyživují. Aby se řasy nevysušovaly, nemyjte je horkou vodou. Taktéž s kleštičkami opatrně, když se to s nimi přehání, řasy se můžou lámat.

Odličování

Základní pravidlo je podobné jako to, kterým se všichni řídíme při celkové péči o pleť – klíčem k řasám, které se nelámou, je jejich odličování. Dobrý odličovač má v sobě i vyživující složky, a pokud se správně používá, nelze s ním udělat chybu. Odličujte se však pravidelně, šetrně a bez zbytečného tření, tento pečující rituál zařaďte každý večer, i když nemáte zrovna řasenku.

Bio ultra recovery cleansing balm, cena 279 Kč
Bio sérum na řasy a obočí, cena 184 Kč
Refectocil Lash & brow booster 2v1, cena 1495 Kč
Pečující dvoufázový odličovač očí a make-upu, cena, 180 Kč
8 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Když mozek jede na půl plynu: proč přichází mozková mlha a jak se z ní dostat

Ilustrační snímek

Možná se vám někdy stalo, že jste se nedokázali soustředit, zapomínali jednoduché věci nebo vám všechno připadalo jako přes závoj. Může jít o takzvanou mozkovou mlhu. Proč vlastně vzniká a jak s ní...

Slovník generace alfa nejen pro rodiče. Co znamená 6 7, aura nebo sigma?

ilustrační snímek

Zdá se vám někdy, že vaše děti mluví cizí řečí? Pokud u vás doma padají výrazy jako „skibidi toilet“, „rizzovat“, „aura points“ nebo „six-seven“, máte čest se slangem generace alfa. Náš slovníček vám...

Jíme stejně, ale tloustneme. Co se děje s tělem po čtyřicítce

Ilustrační fotografie

Možná se vám to taky stalo – jíte méně než dřív, ale kila vám jdou stále nahoru. Metabolismus se s věkem mění a tělo spaluje pomaleji. Jak to změnit a udržet si štíhlou postavu?

Příběh Nory: Připadám si jako chůva, jeho děti mám stále na krku

Ilustrační snímek

Když jsem se s mým současným přítelem seznámila, byl rozvedený a z předchozího vztahu měl dvě malé děti. Já byla zamilovaná a nic pro mě nebyl problém, ani jeho závazky. Jenže jak šel čas, tak mi...

Sedm zvláštních trendů v randění, které se můžeme naučit od generace Z

Ilustrační snímek

Znáte termíny soft launching, breadcrumbing nebo micro-romance? Jde o trendy v randění generace Z, která je ve virtuálním prostoru jako doma. Některé z nich mohou inspirovat i starší ročníky. Ač to...

Mrkněte na řasy. Aby mohly chránit, potřebují vaši důkladnou péči

Mít dokonale vypadající řasy lze snadno. Chce to jen dodržovat pár pravidel pro...

Nerostou jen tak pro parádu, hrají zásadní roli při ochraně očí. A když jsou navíc krásné a pěstěné, je to jen dobře. Víte, jak se starat o své řasy?

19. listopadu 2025

Biohacking může zlepšit spánek, výkon i zdraví. Jak ale poznat, že už škodí

Ilustrační fotografie

Technologie jsou všude kolem nás. A spousta už se bez chytrých hodinek či prstenu ani pořádně nevyspí. Nebo si to jenom myslí? Jaká jsou pro a proti životního stylu řízeného aplikací?

19. listopadu 2025

Bezé roláda s vlašskými ořechy

Bezé roláda s vlašskými ořechy
Recept

Střední

70 min

Nevíte, co upéct? Vyzkoušejte tuto bezé roládu.

Lékárna.cz: ePoukaz, který ušetří čas pečujícím i seniorům

Komerční sdělení
ePoukaz, který ušetří čas pečujícím i seniorům

Pečovat o blízké se zdravotními potřebami není jen o trpělivosti a empatii, ale často i o těžkých balících a promyšlené logistice. Nová služba ePoukaz na Lékárna.cz to výrazně usnadňuje.

18. listopadu 2025

Zuzana zhubla 62 kilogramů. Pomohla jí operace i změna životního stylu

Zhubnout je jedna věc, ale váhu si pak udržet, to už je něco jiného. Zuzana...

Zuzaně nebylo ještě ani čtyřicet a už trpěla morbidní obezitou. S pomocí chirurgického zákroku a trvalé změny životního stylu se jí podařilo zhubnout šedesát dva kilogramů.

18. listopadu 2025

Odhalte vínové tajemství. Tento odstín se drží na módní špici

Propínací svetřík můžete nosit na holé tělo nebo pod něj přidat tričko či...

Temně červené tóny se už několikátou sezonu drží na výsluní a nehodlají na tom nic měnit. Už máte svůj kousek v odstínu bordó či rubínové?

18. listopadu 2025

Kuřecí stripsy v cornflakes a celerové pyré

Kuřecí stripsy v cornflakes a celerové pyré
Recept

Střední

60 min

Udělejte dětem radost domácími stripsy.

Příběh Nory: Připadám si jako chůva, jeho děti mám stále na krku

Ilustrační snímek

Když jsem se s mým současným přítelem seznámila, byl rozvedený a z předchozího vztahu měl dvě malé děti. Já byla zamilovaná a nic pro mě nebyl problém, ani jeho závazky. Jenže jak šel čas, tak mi...

17. listopadu 2025

Kabát jako srdeční záležitost. In jsou letos jednoduché i výstřední

Kostkovaný kabát je klasika, která v šatníku rozhodně nesmí chybět. Pro fanynky...

Zima bez tohoto svrchníku? Jen to ne! Vždyť by to byl skoro hřích, kdybyste nevyužili všechny možnosti, které nabízí.

17. listopadu 2025

Domácí raffaello řezy

Domácí raffaello řezy
Recept

Střední

40 min

Kokosové řezy nadýchané jako obláček nadchnou vás i návštěvu.

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Ráj mezi palmami a horami

Komerční sdělení
Ráj mezi palmami a horami.

Pokud hledáte místo pro dokonalý odpočinek, neměli byste minout hotel SEELITEN Lake Spa.

16. listopadu 2025

Není důvod zůstat sám. Seznámit se zvládnete i v pozdějším věku

Ilustrační snímek

Láska se neptá na věk. Může přijít, ať je vám dvacet, padesát, nebo sedmdesát. Touha po blízkosti, doteku a porozumění je totiž stejně silná, i když už máte dospělé děti a ve vlasech šediny.

16. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.