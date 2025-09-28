Po dovolené bývá pokožka vysušená a unavená. Slunce, slaná voda, chlor i časté sprchování ji připravily o přirozenou ochranu a vlhkost. Opálení může vypadat hezky, jenže ve skutečnosti kvůli němu kůže ztrácí pružnost, olupuje se a snadněji se podráždí. Nejvíc je to vidět na obličeji, krku, dekoltu a rukou.
Začátek podzimu je proto ideální k regeneraci, a to v podobě jemné péče. Používejte nedráždivé přípravky bez parfemace a po každém umytí pokožku hned ošetřete ideálně hydratačním krémem. Důležité je také hydratovat pokožku zevnitř, pít dostatečné množství vody.
Hydratace a vitaminy
Voda je pro pleť základ. Nestačí ji doplnit jen občas, tělo ji potřebuje pravidelně a pokožka to hned pozná. Pomůže také hydratační sérum a na něj krém, který vlhkost v kůži udrží. Po sprše je dobré nanést tělové mléko nebo olej ještě na vlhkou pokožku.
V topné sezoně se pak vyplatí i zvlhčovač vzduchu. Pleti pomůžete také pestrou stravou, potřebuje hlavně vitaminy C a E a omega-3 mastné kyseliny, tedy čerstvé ovoce, zeleninu, ořechy nebo ryby. A nezapomínejte na dostatek spánku.
Také čistění pleti by mělo být po létě jemné. Ráno postačí vlažná voda nebo šetrný gel, večer důkladné odlíčení, ovšem přípravkem bez alkoholu. Pokud chcete použít peeling, měl by být enzymatický, tedy ten, jenž neobsahuje hrubé částečky a odstraní odumřelé buňky bez drhnutí.
5 babských rad:
Pokud se po létě objevily pigmentové skvrny, pomůže vitamin C, niacinamid nebo kyselina azelaová. Na silnější přípravky, jako jsou retinoidy, je lepší jít pomalu a vždy je kombinovat s hydratačním krémem.
Ochrana před sluncem
Na podzim už slunce tolik nepálí, ale jeho paprsky působí pořád. Proto je dobré i v chladnějším počasí chránit obličej, krk a ruce krémem s ochranným faktorem. Venku pomůže také klobouk nebo brýle, které chrání jemnou kůži kolem očí.
Přes den pleť osvěží hydratační mlha, večer jí pomůže výživnější krém.
Kdo tráví hodně času u počítače, ocení přípravky s antioxidanty, které bojují proti šedému tónu pleti. Po větrném dni nebo pobytu na horách ji uklidní gel s aloe vera a výživnější emulze.
Hýčkejte i zbytek těla
Stejnou péči si zaslouží i tělo. Suchá místa na loktech nebo patách zvláční krém s ureou, rty ochrání balzám, v chladnějších dnech klidně i se slunečním filtrem. Ruce trpí nejvíc, proto jim dopřejte krém několikrát denně a na noc i silnější vrstvu a na ruce pak třeba i bavlněné rukavice.
Po létě je vhodné zajít také co nejdříve na kontrolu znamének, protože právě tehdy se mohou nejvíc projevit změny způsobené sluncem.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.