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Biologický stav pleti a věk nejsou totéž. Jak funguje longevity péče?

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  4:30

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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zapomeňte na věčný boj s každou vráskou, nový kosmetický trend zvaný longevity skin se na stárnutí dívá trochu jinak. Cílem není vypadat za každou cenu mladší, ale udržet pleť co nejdéle zdravou, odolnou a v dobré kondici.

Slovo longevity v překladu znamená dlouhověkost a původně se po užívalo především v souvislosti s prodlužováním života ve zdraví. Teď tento o přístup pronikl také do kosmetiky.

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Místo snahy rychle zahladit jednotlivé známky stárnutí se pozornost přesouvá ke kvalitě pokožky, její hydrataci, pevnosti, kožní bariéře a schopnosti obnovy.

Ostatně věk a biologický stav v organismu nejsou totéž a na vzhledu pleti se vedle genetiky etiky podepisuje i způsob života.

Podpis zubu času

S přibývajícími roky se pokožka přirozeně mění. Ubývá v ní kolagenu a elastinu, hůře si udržuje hydrataci a její obnova se zpomaluje, proto může být sušší, citlivější a postupně ztrácet svou pevnost.

K přirozenému stárnutí se navíc přidává působení slunce, kouření, nedostatek spánku, stres nebo nevhodná péče. Právě proto longevity přístup neslibuje zastavení času, ale snaží se vytvořit pleti co nejlepší podmínky k tomu, aby zůstala co tomu ala nejdéle v dobré kondici.

Péče na dlouhou trať

Základem longevity péče přitom nejsou žádné fantastické procedury z říše budoucnosti. Důležitá je především pravidelná hydratace, ochrana kožní bariéry a každodenní ochrana před UV zářením.

Podle potřeb pleti se přidávají vhodné aktivní látky, třeba antioxidanty či retinoidy. V estetické medicíně se pak longevity spojuje také s postupy zaměřenými na regeneraci a podporu kvality pokožky, nikoli pouze s jednorázovým vyplněním konkrétní vrásky.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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