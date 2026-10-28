Slovo longevity v překladu znamená dlouhověkost a původně se po užívalo především v souvislosti s prodlužováním života ve zdraví. Teď tento o přístup pronikl také do kosmetiky.
Místo snahy rychle zahladit jednotlivé známky stárnutí se pozornost přesouvá ke kvalitě pokožky, její hydrataci, pevnosti, kožní bariéře a schopnosti obnovy.
Ostatně věk a biologický stav v organismu nejsou totéž a na vzhledu pleti se vedle genetiky etiky podepisuje i způsob života.
Podpis zubu času
S přibývajícími roky se pokožka přirozeně mění. Ubývá v ní kolagenu a elastinu, hůře si udržuje hydrataci a její obnova se zpomaluje, proto může být sušší, citlivější a postupně ztrácet svou pevnost.
K přirozenému stárnutí se navíc přidává působení slunce, kouření, nedostatek spánku, stres nebo nevhodná péče. Právě proto longevity přístup neslibuje zastavení času, ale snaží se vytvořit pleti co nejlepší podmínky k tomu, aby zůstala co tomu ala nejdéle v dobré kondici.
Péče na dlouhou trať
Základem longevity péče přitom nejsou žádné fantastické procedury z říše budoucnosti. Důležitá je především pravidelná hydratace, ochrana kožní bariéry a každodenní ochrana před UV zářením.
Podle potřeb pleti se přidávají vhodné aktivní látky, třeba antioxidanty či retinoidy. V estetické medicíně se pak longevity spojuje také s postupy zaměřenými na regeneraci a podporu kvality pokožky, nikoli pouze s jednorázovým vyplněním konkrétní vrásky.
Článek vznikl pro časopis Tina.