Péče o ruce nemusí nutně znamenat něco složitého. Nejde o dlouhé rituály ani k tomu nebudete potřebovat plnou koupelnu kosmetických produktů. Leckdy úplně stačí, když si na ně jen vzpomenete a nějakou tu drobnost uděláte prostě jinak.
Vaši každodenní kosmetickou rutinu to nezatíží, ale výsledky se rychle dostaví. A ty potom stojí za to, protože krásné a jemné ruce jsou vaší vizitkou – výkladní skříní toho, zda se o sebe správně staráte. Tak jaképak otálení?
Pokud chcete, aby bylo vašim ctěným ručkám dobře, měly tu nejlepší péči, soustřeďte se na následující kroky.
Mažte a jeďte
Dámská kabelka obsahuje spoustu nezbytných drobností a krém na ruce by v ní rozhodně neměl chybět. Na toto období budou vhodnější přípravky s lehkou texturou, co se rychle vstřebávají, nemastí a na pleti vytvoří dostatečnou ochrannou bariéru. Krém aplikujte i několikrát denně, nejen po mytí, ale také před odchodem ven, ruce vám za to poděkují.
Myjte a sušte
Voda a běžné mýdlo narušují ochrannou bariéru pokožky, stejně tak i kontakt s chemikáliemi, které se používají při úklidu. Jenže ani jednomu se jaksi nevyhnete, proto platí, že na gruntování je nutné se vybavit gumovými rukavicemi. Jestli vám nedělají dobře na pokožku, ruce si namažte, navlékněte na ně bavlněné rukavice a až pak ty gumové.
O mytí rukou se dá říct jedno – omývejte je pečlivě, nicméně s citem. Horká voda by měla být tabu, stejně tak ta úplně studená, kterou neodstraníte nečistoty. Používejte tekutá mýdla s nižším pH a ruce jemně osušte ručníkem.
Regenerujte a omlazujte
Odumřelé kožní buňky musí pryč, to platí nejen pro tvář, ale také pro pokožku rukou.
Obzvlášť v chladných měsících je dobré po peelingu sáhnout alespoň jednou týdně. Použít můžete klidně tělový či přímo ten, který je určený na ruce.
Vystačíte si ale i s peelingem z domácích zdrojů. Vhodná k masáži bude třeba kombinace třtinového cukru a olivového nebo mandlového oleje, místo cukru lze použít mletou kávu. Nezapomínejte ani na výživné zábaly, které zajistí hloubkovou regeneraci. Ideální jsou ty na olejovém základě, v podstatě si bohatě vystačíte s olivovým olejem a medem, jestli chcete docílit toho, že ruce budou jemné a navíc prohřáté, zkuste například parafín.
