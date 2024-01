Jak v zimě pečovat o rty? Potřebují důkladnou péči a hydrataci

Hydratované, vyživené a hebké, takové by asi chtěl každý. Ale chránit rty před nepříznivými vlivy okolí nebývá vždy úplně snadné. Právě na nich je pokožka hodně tenká a citlivá, lehce se vysuší a ještě snadněji popraská.

Kvalitní balzám na rty by tak měl být ve vaší povinné zimní výbavě stejně jako čepice a rukavice. Nesmí ale zůstat stát na nočním stolku, musíte ho mít pořád při ruce.

Pokožka rtů nemá vlastní tukovou vrstvu, což je důvodem jejího rychlého vysušování. Ve snaze rty zvlhčit si je pak často, mnohdy i nevědomky, olizujete. Jenže to pomůže jenom na pár vteřin. Sliny totiž obsahují enzymy, které přirozenou ochrannou vrstvu rtů narušují, což vede k jejich dalšímu vysušování.

Začarovaný kruh lze rozetnout pouze jedinou věcí – mazáním! A co by měl balzám na rty obsahovat, aby dělal rtům skutečně dobře? Volte produkty, v nichž najdete následující ingredience. Co v balzámech hledat?

Kokosový olej: Je skvělý díky hydratačním účinkům a obsahu vitaminu E, výtečného antioxidantu. Přirozené antibakteriální vlastnosti „kokosáku“ pomáhají udržet rty čisté, hladké a zdravé.

Rostlinný glycerin: Intenzivně zvlhčuje a hydratuje, rty jsou díky němu hebké a bez šupinek.