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Co si žádá vaše pokožka? Dlouhá, horká sprcha to není

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  4:30
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
5 fotografií
Chlad, vítr, topení i časté střídání teplot dávají pleti pořádně zabrat. Bývá sušší, citlivější a snadněji se podráždí, proto jí v tomto období prospěje pár jednoduchých změn v každodenní péči.

Nad tím, jak se má nebo nemá naše pokožka, často začneme přemýšlet až v momentě, kdy pne, svědí nebo je na dotek nepříjemně suchá. Přitom je naším největším orgánem a každý den nás chrání před okolními vlivy.

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Tina

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Aby svou práci zdárně zvládala, potřebuje především šetrné zacházení, dostatek vláhy a funkční ochrannou bariéru. Tu můžeme nevědomky oslabovat i zdánlivými maličkostmi, třeba příliš horkou vodou, častým mytím agresivními přípravky, drhnutím ručníkem nebo přehnaným peelingem.

A aby toho nebylo málo, mnohdy zapomínáme také na místa, která nejsou tolik na očích: holeně, lokty, kolena, chodidla nebo záda. Proto je vhodné si připomenout, co pokožce prospívá, a co jí naopak nemusí dělat dobře.

Mažte ve správnou chvíli

Tělové mléko nebo krém mějte klidně po ruce přímo v koupelně. Nejlepší chvíle přichází krátce po sprchování, kdy je pokožka ještě lehce vlhká. Krém v ní pomůže vodu lépe udržet.

Na sušší partie, jako jsou lokty, kolena či holeně, můžete sáhnout raději po hutnějším pečujícím balzámu.

Zkraťte pobyt pod sprchou

Když je venku nevlídno, dlouhá horká sprcha láká dvojnásob. Pokožce ale příliš teplá voda nesvědčí, protože ji může zbavovat ochranných lipidů a ještě více vysušovat.

Dejte tedy přednost kratší sprše v příjemně teplé vodě a jemnému mycímu přípravku. Po koupání pokožku nedrhněte, ale jen zlehka vysušte měkkým ručníkem.

Tělové mléko růžové geranium, cena 430 Kč
Silking shower oil, cena 429 Kč
Sprchová pěna a tělové mléko 2v1, cena 79,90 Kč
Body collagen gel, cena 1849 Kč
5 fotografií

Peeling ano, ale s citem

Odstranění odumřelých buněk pokožku hezky vyhladí a následná péče se bude i snáze nanášet. V chladných měsících roku však není nutné drhnout tělo hrubými částečkami několikrát týdně.

Jemný peeling jednou za týden či podle potřeby bohatě stačí, u citlivé nebo podrážděné pokožky ho raději úplně vynechte.

Dopřejte si ovesnou lázeň

Obyčejné ovesné vločky můžou přijít vhod i mimo kuchyni. Jemně rozemleté vločky přesypte do plátěného sáčku nebo čisté ponožky a vložte do vlažné koupele. Oves obsahuje látky, které můžou suchou a podrážděnou pokožku zklidnit. Po koupeli se jen lehce osušte a použijte svůj oblíbený krém.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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