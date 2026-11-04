Nad tím, jak se má nebo nemá naše pokožka, často začneme přemýšlet až v momentě, kdy pne, svědí nebo je na dotek nepříjemně suchá. Přitom je naším největším orgánem a každý den nás chrání před okolními vlivy.
Aby svou práci zdárně zvládala, potřebuje především šetrné zacházení, dostatek vláhy a funkční ochrannou bariéru. Tu můžeme nevědomky oslabovat i zdánlivými maličkostmi, třeba příliš horkou vodou, častým mytím agresivními přípravky, drhnutím ručníkem nebo přehnaným peelingem.
A aby toho nebylo málo, mnohdy zapomínáme také na místa, která nejsou tolik na očích: holeně, lokty, kolena, chodidla nebo záda. Proto je vhodné si připomenout, co pokožce prospívá, a co jí naopak nemusí dělat dobře.
Mažte ve správnou chvíli
Tělové mléko nebo krém mějte klidně po ruce přímo v koupelně. Nejlepší chvíle přichází krátce po sprchování, kdy je pokožka ještě lehce vlhká. Krém v ní pomůže vodu lépe udržet.
Na sušší partie, jako jsou lokty, kolena či holeně, můžete sáhnout raději po hutnějším pečujícím balzámu.
Zkraťte pobyt pod sprchou
Když je venku nevlídno, dlouhá horká sprcha láká dvojnásob. Pokožce ale příliš teplá voda nesvědčí, protože ji může zbavovat ochranných lipidů a ještě více vysušovat.
Dejte tedy přednost kratší sprše v příjemně teplé vodě a jemnému mycímu přípravku. Po koupání pokožku nedrhněte, ale jen zlehka vysušte měkkým ručníkem.
Peeling ano, ale s citem
Odstranění odumřelých buněk pokožku hezky vyhladí a následná péče se bude i snáze nanášet. V chladných měsících roku však není nutné drhnout tělo hrubými částečkami několikrát týdně.
Jemný peeling jednou za týden či podle potřeby bohatě stačí, u citlivé nebo podrážděné pokožky ho raději úplně vynechte.
Dopřejte si ovesnou lázeň
Obyčejné ovesné vločky můžou přijít vhod i mimo kuchyni. Jemně rozemleté vločky přesypte do plátěného sáčku nebo čisté ponožky a vložte do vlažné koupele. Oves obsahuje látky, které můžou suchou a podrážděnou pokožku zklidnit. Po koupeli se jen lehce osušte a použijte svůj oblíbený krém.
Článek vznikl pro časopis Tina.