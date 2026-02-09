Krásná i v chladu a mrazech. Dejte pleti tu nejlepší péči

Nízké teploty, vítr a suchý vzduch představují pro tvář i make-up opravdovou výzvu. Zeptali jsme se, jaké textury volit a čemu se vyhnout, aby líčení zůstalo svěží po celý den. Odpovídá vizážistka Margita Skřenková.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zima je pro pleť náročná. Co je úplný základ přípravy, aby make-up držel, nedělal skvrny a nepůsobil suše?
Kvalita make-upu vždy vychází ze stavu pokožky. Základem je jemné čištění bez zbytečného odmašťování a následná hydratace ve více lehkých vrstvách. Pleť by měla být vláčná, zklidněná a připravená, a ne přetížená jedním hutným krémem. Make-up se chová na tváři, která má hydrataci „uzamčenou“, ale zároveň není mastná. Velmi důležité je taky dopřát pleti krátkou pauzu mezi krémem a samotným líčením – často právě to rozhoduje o tom, zda bude make-up působit kompaktně, nebo začne dělat skvrny.

Aktuální číslo

Žena a život

Předplatné můžete objednávat zde

Jaké typy textur a produktů v současnosti v zimním líčení vítězí a kterým je naopak lepší se vyhnout?
Jednoznačně vítězí tekuté a krémové textury – ty se s pletí propojí a nepůsobí ploše ani vysušeně. Ideální jsou make-upy se saténovým či přirozeným finišem, které nechávají pokožku živou a pružnou. Naopak silně matující a extrémně dlouhotrvající produkty můžou v chladném období zbytečně zatěžovat a zvýrazňovat suchá místa. Šetřete i s pudry – používejte je jen tam, kde jsou skutečně potřeba.

Jaké make-up trendy jsou aktuální a jak je nosit v běžném životě?
Současné trendy se velmi jasně přiklánějí k přirozenosti a zdravě vypadající pleti. Důraz je kladen na jemný glow, který vychází ze struktury pokožky, nikoli z vrstvy třpytek. Krémové tvářenky, rozjasňovače a balzámové textury rtů působí nenuceně a elegantně.

V běžném životě je ideální tyto trendy dávkovat střídmě a vždy zvolit jeden hlavní fokus, aby make-up nepůsobil přehnaně, ale spíš jako součást osobního stylu. V módním světě uvidíme návrat k výraznějšímu líčení, což se odrazí v dalších sezonách i v trendech a produktech. Očekávejme barvy, stíny, rtěnky a žádný nahý make-up.

Mnoho žen v zimě řeší zvýrazněné póry, suchá místa nebo slévání make-upu. Existuje trik, jak tyto problémy elegantně obejít?
Základním pravidlem je nesnažit se problematická místa „přemalovat“. Suché oblasti potřebují nejdříve cílenou hydrataci a teprve poté minimální množství produktu. Slévání make-upu často vzniká nadměrným vrstvením, proto je lepší pracovat s menším množstvím produktů a fixovat jen nezbytné partie. Čím méně se pleť zatěžuje, tím přirozeněji se make-up chová.

Doporučuju i primery – krásně sjednotí a vyhladí strukturu pokožky a zaručí delší životnost líčení. Místo pudru použijte matující setting mlhu.

Kdybyste měla dát jedno pravidlo zimního líčení, jaké by to podle vás bylo?
Nanášejte make-up na hydratovanou, klidnou a vyváženou pleť, nikoli na suchou či přetíženou. Jen tak zůstane lehký, tenký a přirozený – a právě to je v zimním období klíčem ke svěžímu, elegantnímu vzhledu. Nebojte se zvýraznit oči víc, než jste zvyklé, pohrajte si klidně s více vrstvami řasenky. Nebo naopak zvolte výraznější matnější rtěnku nebo svoji běžnou ztmavte pomocí tmavší konturovací tužky.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Žiju si skvěle, ale je mi smutno. Pro rodinu mého muže jsem chudinka z Východu

Ilustrační snímek

Dům či byt, který člověk považuje za domov, lze najít kdekoli na světě, ale ten pravý je většinou jen jeden. A hlavně vás tam musí mít rádi. Což na vlastní kůži pocítila Alžběta, která se provdala do...

Příliš štíhlé celebrity. Za extrémním hubnutím jsou často injekce

Některé osobnosti jsou štíhlé až příliš a jejich fanoušci o ně mají strach.

V minulosti se mluvilo o jejich kilech navíc a doporučovali jim hubnutí. Dnes jsou štíhlé příliš a pro změnu jim radí, aby se najedly. Řeč je o slavných osobnostech, které za sebou mají výraznou...

Příběh Ireny: Zamilovala jsem se do mladšího kolegy, mám se rozvést?

Ilustrační snímek

Nemělo se to asi stát, ale stalo se. Můj dosavadní život je vzhůru nohama a to kvůli jednomu člověku, který loni nastoupil k nám do práce. Bude mi čtyřicet a myslela jsem si, že tohle se mně stát...

Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím

Ilustrační snímek

Metabolismus je často zmiňovaný pojem, zejména v souvislosti s hubnutím a zdravím. Mnoho lidí touží po „rychlejším metabolismu“, který by usnadnil spalování kalorií a podpořil vitalitu. Ačkoli jeho...

Horoskop na první únorový týden: Co čeká vaše znamení?

horoskop

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

Krásná i v chladu a mrazech. Dejte pleti tu nejlepší péči

Ilustrační snímek

Nízké teploty, vítr a suchý vzduch představují pro tvář i make-up opravdovou výzvu. Zeptali jsme se, jaké textury volit a čemu se vyhnout, aby líčení zůstalo svěží po celý den. Odpovídá vizážistka...

9. února 2026

Co vám přinese nový týden? Horoskop od 9. února pro všechna znamení

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

9. února 2026

Lucie Výborná: Neúspěchů bylo v životě hodně, už je ale neberu úkorně

Premium
Lucie Výborná

Opustila rozhlas, ale ne samu sebe. Moderátorka Lucie Výborná vypráví, jak si musela položit otázku: A co já? Taky o komfortních zónách, ze kterých je potřeba vystupovat. O tichu antarktické pláně. O...

9. února 2026

Únorové pokrmy, které vás nadchnou harmonií chutí

Komerční sdělení
Únorové pokrmy, které vás nadchnou harmonií chutí

Jak vypadá únor v restauracích Tady chutná?

8. února 2026

Imunitu podpoříte nejen vitaminy. Zkuste taky spát a odpočívat

ilustrační snímek

V zimě na vás číhá nejen spousta bacilů, svou daň si vybírají i krátké chladné dny bez dostatku slunce. Výsledkem je, že se cítíte často unavení, malátní, nic se vám nechce… Co s tím?

8. února 2026

Správná péče v šestinedělí: proč nespěchat a dát tělu čas

Ilustrační snímek

Šestinedělí není vhodnou dobou na lámání rekordů. S mateřskou rolí je potřeba se sžít pomalu, krok za krokem, a dopřát si prostor k tomu, aby se žena v „novém“ těle i životní roli cítila dobře a byla...

8. února 2026

Druhé mládí pro vaše vlasy

Komerční sdělení
Marionnaud představuje Protocole Seconde Jeunesse: Druhé mládí pro vaše vlasy

Marionnaud představuje Protocole Seconde Jeunesse.

7. února 2026

Příliš štíhlé celebrity. Za extrémním hubnutím jsou často injekce

Některé osobnosti jsou štíhlé až příliš a jejich fanoušci o ně mají strach.

V minulosti se mluvilo o jejich kilech navíc a doporučovali jim hubnutí. Dnes jsou štíhlé příliš a pro změnu jim radí, aby se najedly. Řeč je o slavných osobnostech, které za sebou mají výraznou...

7. února 2026

Horoskop pro každé znamení na 7. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Únor se pomalu sune ke svému druhému týdnu a nás čeká svátek sv. Valentýna. Co si pro nás do následujících dní připravily hvězdy? Berani, máte pocit, že na ubíhající dny koukáte z rychlíku. Zpomalte...

7. února 2026

Dárky k Valentýnu, které potěší celou rodinu

Komerční sdělení
Dárky k Valentýnu, které potěší celou rodinu.

Čistá a chutná voda bez zápachu, chloru a škodlivin bohužel není samozřejmost, přitom je nezbytná pro naše zdraví. Všichni tito pomocníci vodu vyčistí a dokážou i další věci, díky kterým si je...

6. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Oblékněte se do vroubků. Manšestr vás zahřeje a je navíc trendy

Kalhoty, cena 599 Kč

Vroubky úzké či široké, tkanina příjemná na dotek, s jemným vlasem, prodyšná, trvanlivá pevná, teplá – to je manšestr. Máte doma aspoň jeden manšestrový kousek? Teď je totiž trendy!

6. února 2026

Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím

Ilustrační snímek

Metabolismus je často zmiňovaný pojem, zejména v souvislosti s hubnutím a zdravím. Mnoho lidí touží po „rychlejším metabolismu“, který by usnadnil spalování kalorií a podpořil vitalitu. Ačkoli jeho...

6. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.