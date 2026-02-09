Zima je pro pleť náročná. Co je úplný základ přípravy, aby make-up držel, nedělal skvrny a nepůsobil suše?
Kvalita make-upu vždy vychází ze stavu pokožky. Základem je jemné čištění bez zbytečného odmašťování a následná hydratace ve více lehkých vrstvách. Pleť by měla být vláčná, zklidněná a připravená, a ne přetížená jedním hutným krémem. Make-up se chová na tváři, která má hydrataci „uzamčenou“, ale zároveň není mastná. Velmi důležité je taky dopřát pleti krátkou pauzu mezi krémem a samotným líčením – často právě to rozhoduje o tom, zda bude make-up působit kompaktně, nebo začne dělat skvrny.
Jaké typy textur a produktů v současnosti v zimním líčení vítězí a kterým je naopak lepší se vyhnout?
Jednoznačně vítězí tekuté a krémové textury – ty se s pletí propojí a nepůsobí ploše ani vysušeně. Ideální jsou make-upy se saténovým či přirozeným finišem, které nechávají pokožku živou a pružnou. Naopak silně matující a extrémně dlouhotrvající produkty můžou v chladném období zbytečně zatěžovat a zvýrazňovat suchá místa. Šetřete i s pudry – používejte je jen tam, kde jsou skutečně potřeba.
Jaké make-up trendy jsou aktuální a jak je nosit v běžném životě?
Současné trendy se velmi jasně přiklánějí k přirozenosti a zdravě vypadající pleti. Důraz je kladen na jemný glow, který vychází ze struktury pokožky, nikoli z vrstvy třpytek. Krémové tvářenky, rozjasňovače a balzámové textury rtů působí nenuceně a elegantně.
V běžném životě je ideální tyto trendy dávkovat střídmě a vždy zvolit jeden hlavní fokus, aby make-up nepůsobil přehnaně, ale spíš jako součást osobního stylu. V módním světě uvidíme návrat k výraznějšímu líčení, což se odrazí v dalších sezonách i v trendech a produktech. Očekávejme barvy, stíny, rtěnky a žádný nahý make-up.
Mnoho žen v zimě řeší zvýrazněné póry, suchá místa nebo slévání make-upu. Existuje trik, jak tyto problémy elegantně obejít?
Základním pravidlem je nesnažit se problematická místa „přemalovat“. Suché oblasti potřebují nejdříve cílenou hydrataci a teprve poté minimální množství produktu. Slévání make-upu často vzniká nadměrným vrstvením, proto je lepší pracovat s menším množstvím produktů a fixovat jen nezbytné partie. Čím méně se pleť zatěžuje, tím přirozeněji se make-up chová.
Doporučuju i primery – krásně sjednotí a vyhladí strukturu pokožky a zaručí delší životnost líčení. Místo pudru použijte matující setting mlhu.
Kdybyste měla dát jedno pravidlo zimního líčení, jaké by to podle vás bylo?
Nanášejte make-up na hydratovanou, klidnou a vyváženou pleť, nikoli na suchou či přetíženou. Jen tak zůstane lehký, tenký a přirozený – a právě to je v zimním období klíčem ke svěžímu, elegantnímu vzhledu. Nebojte se zvýraznit oči víc, než jste zvyklé, pohrajte si klidně s více vrstvami řasenky. Nebo naopak zvolte výraznější matnější rtěnku nebo svoji běžnou ztmavte pomocí tmavší konturovací tužky.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.