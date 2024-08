Vyslyšte pleť, když volá pomoc. Víme, jak pečovat o suchou i o mastnou

Neignorujte její signály, žádá-li vás pleť o péči a podporu! Příznaky toho, že pleť trpí, mohou být různé: může se to projevovat zašedlým tónem bez jiskry, rozšířenými póry nebo tvorbou nových vrásek.

Ano, pokožka si najde svůj způsob, jak naznačit, že něco není v pořádku. A pak už je jenom na vás, jak k tomu přistoupíte. Jestli stále tápete, podívejte se na několik nejčastějších prohřešků.

SOS pro mastnou kůži

Mastná pleť bývá od pohledu hrubší, má viditelné póry, ale co je výhodou, pomaleji stárne. Častou chybou je však to, že ji nedostatečně hydratujete. Ano, přece se nebudu stále něčím mazat, když je kůže mastná až dost, řeknete si. Jenže to je omyl, který vede k tomu, že pokožka se bude mastit ještě víc.

Je-li totiž vystavena nedostatku vody, produkuje další dávku kožního mazu. Ze začarovaného kruhu se dostanete ven jen tak, že jí poskytnete intenzivní hydrataci, například pomocí boosterů nebo krémů, a k tomu přidáte, co také nezbytně potřebuje, tedy čištění.

Jeden tamponek nestačí

O nutnosti čistit dvakrát za den pleť asi není nutné až tak polemizovat. Večerní očista odstraní prach, pot a make-up, to proto, aby mohla pokožka regenerovat. Ranní čištění není o nic méně důležité, protože tělo se v noci detoxikuje a zbavuje nečistot, které je nutné spolu s potem a mazem po probuzení eliminovat.

Důkladné vyčištění pokožky je předpokladem k tomu, aby efektivně působily jakékoli další kosmetické přípravky, pleťová séra, krémy nebo oleje. Správné čištění pleť chrání také před vznikem kožních problémů, akné a zanícených pórů, předčasným stárnutím a objevem zbytečných vrásek nebo pigmentových skvrn.

Nicméně vycházet z toho, že si dáte na tamponek přípravek a přejedete s ním po obličeji, je mylné. Předně pleť nejprve jemně navlhčete. V první fázi odličte oči a citlivou zónu v jejich okolí, dále čelo, tváře a bradu. Na to budete potřebovat i tři tamponky, hotovo je v momentě, kdy jsou zcela čisté. V příštím kroku se pleť dočišťuje pleťovou vodou.

Regenerace po slunění

Léto je čas pohody a odpočinku, ale taky doba, kdy je vrásková policie v pohotovosti. Stačí, že si zapomenete sluneční brýle a proti slunci mhouříte oči, případně málo pijete, nepoužíváte dostatečně výživné krémy, a ejhle, na pleti se to hned podepíše dalšími projevy stárnutí.

Kůže nezbytně potřebuje regeneraci, aby toto vše ustála bez úhony, protože jinak zaznamená následky.

Podle průzkumu mohou ženy, které se vystavují slunci bez následné regenerace a používání výživných pleťových přípravků, během léta zestárnout až o pět let, což rozhodně nechcete. Vaší prázdninovou rutinou by tedy, kromě pravidelné aplikace pomocníků proti pigmentovým skvrnám s přiměřeným SPF, měly být také krémy zajišťující výživu a určitě i hydratační séra.