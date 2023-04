Dejte sbohem vráskám. Pořiďte si správnou kosmetiku, která vás omladí

Nemusíte být fanynkou kultu posedlosti mladistvým vzhledem, a stejně ty vrásky na obličeji prostě mít nechcete. Přitom to začne tak nenápadně, nejdřív jedna nepatrná linka, druhá a pak se to rozjede naplno. Dojde k ochabování pleti, kůže přestává být pružná a pevná, chybí jí jas, obličejové kontury pozvolna ztrácejí objem a hluboké vrásky se dostaví do služby.

Abyste tomuto katastrofickému scénáři předešli, je dobré začít jednat. Samozřejmě lépe dřív než později. A k tomu potřebujete ten správný kosmetický arzenál.

Antioxidanty: nebo též lapače radikálů, mohou pomoci napravit škody na pleti poničené vnějšími faktory. Však to znáte, kouření, znečištěné ovzduší, dlouhý pobyt na sluníčku nebo smažené jídlo, to vše urychluje tvorbu volných radikálů v těle. Jejich zvýšené množství nevede k ničemu dobrému, především dojde k předčasnému stárnutí. Je tedy třeba okamžitě doplnit antioxidanty.

Důležitý je vitamin C, který má schopnost snížit poškození kůže vlivem nadměrného slunění a současně stimuluje tvorbu kolagenu. Dále pak „éčko“, jež funguje přímo jako vysavač volných radikálů.

Retinol: jinak též čistý vitamin A, patří k oblíbeným urychlovačům tvorby nových kožních buněk. Regenerační proces pomáhá zkrátit až na polovinu. Omlazené buňky potom podpoří zmírnění vrásek, přispějí ke sjednocení tónu pleti a k jejímu celkovému rozjasnění.

Bakuchiol: je přírodní alternativa k retinolu. Pochází z rostliny a v indické a čínské medicíně není žádnou neznámou. Má antibakteriální vlastnosti, pomáhá bojovat proti stárnutí a redukuje drobné linky i vrásky. Zároveň podporuje elasticitu a poskytuje revitalizaci pleti, aniž by hrozilo její podráždění. Oproti retinolu lze bakuchiol používat také v těhotenství, je vhodný i pro citlivou po citlivou pokožku.

Mořské řasy: jsou vynikajícím přírodním prostředkem, který nám pomáhá omlazovat a zkrášlovat pleť. Jsou přirozeně bohaté na cukry, minerály a proteiny a dovedou i zvyšovat schopnost pokožky vázat vodu. Zároveň zabraňují jejímu zarudnutí a nežádoucímu olupování, komplexně posilují kožní bariéru.

Alfa hydroxykyseliny: známé pod zkratkou AHA, se vyskytují třeba v jablkách, hroznovém vínu, olivách, citronech nebo kysaném mléce. Působí jako jemný peeling, takže uvolňují odumřelé buňky a zjemní a rozjasní pleť.

Ceramidy: tedy tuky, jsou součástí buněčných membrán a důležité jsou zejména proto, že pomáhají předcházet stárnutí kůže a zabraňují vzniku vrásek. Jako druh tmelu udržují buňky pohromadě.

Kyselina hyaluronová: na sebe váže tekutinu v pojivové tkáni a vyplňuje prostor mezi kolagenovými vlákny, díky čemuž si pleť zachovává elasticitu.