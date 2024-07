Jak na pleť podle věku. K mladým ženám patří barvy, ke zralým jemnost

Je to věda, protože každá pleť i každý věk chce své. Co vám stačilo ve dvaceti, už ve čtyřiceti zdaleka nevyhovuje. Poradíme vám, na co se v péči o pleť zaměřit tak, aby vypadala mladistvě a byla maximálně vyživená v každém vašem období.