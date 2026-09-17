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Uchovejte si vzpomínky na slunce. Co potřebuje vaše pleť do babího léta?

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
12 fotografií
Prázdniny jsou za námi, ale naše pokožka si letní měsíce bude pamatovat ještě dlouho. Oslabená kožní bariéra, dehydratace a vznik pigmentových skvrn jsou nejčastějšími následky slunění, používání klimatizace i pobytu u moře a v chlorované vodě. Co s tím?

Vrátila jste se z dovolené, a jakmile trochu vybledlo opálení, pozorujete v zrcadle lehce unavený výraz a pleť, která je nerovnoměrná, podrážděná a rozhodně ne zářivá? Nedá se nic dělat. Odborníci se shodují, že přestože používáte pravidelně SPF, jsou letní měsíce pro vzhled zátěží.

„U pokožky dlouhodobě vystavované slunci je dobré nesoustředit se pouze na barevné nerovnosti. UV záření se postupně podepisuje i na kolagenu, takže pleť ztrácí pevnost, pružnost a schopnost přirozené obnovy. V běžné rutině proto dává smysl spojit hydrataci s péčí zaměřenou právě na zmíněné projevy,“ radí dermatoložka Gabriela Kičmerová.

Pokožka zatížená slunečními paprsky nepotřebuje co největší množství aktivních látek, ale především šetrnou a dlouhodobě udržitelnou rutinu. Pravidelná ochrana před UV zářením spolu s hydratací a podporou regenerace jsou po létě nejdůležitější.

První krok? Obnova!

Možná vás napadne co nejdřív nasadit účinné látky, jako jsou retinol, vitamin C nebo ovocné kyseliny. Zadržte, pleť musíte nejprve zklidnit a posílit, než jí dopřejete řádnou anti-age rutinu.

Po létě se zaměřte především na kyselinu hyaluronovou, ceramidy, mastné kyseliny, glycerin, panthenol, ectoin či beta-glukany. Až když se zbavíte pocitů pálení a pnutí a vaše pokožka po nanesení krému nebude štípat ani reagovat zarudnutím či přecitlivělostí, můžou přijít ke slovu séra s vitaminem C, antioxidanty, retinoidy a AHA, BHA či PHA kyselinami.

Zpočátku ale nepoužívejte víc než dvě účinné látky dohromady. Vhodná je například kombinace vitaminu C ráno a retinoidů večer. Ovocné kyseliny je taky lepší aplikovat večer, ovšem ne ve stejný den jako retinoidy. Rozhodně pak nezapomeňte na SPF.

Na co se zaměřit

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Ceramidy: Jsou to lipidy, které se přirozeně nacházejí v kožní bariéře. Jaká je jejich úloha? Zjednodušeně řečeno, kožní buňky fungují jako cihly a ceramidy spolu s dalšími lipidy tvoří „maltu“, která je drží pohromadě. Pomáhají omezovat ztrátu vody z pokožky a chrání ji před průnikem dráždivých látek z okolí.

Ectoin: Tuhle molekulu si některé mikroorganismy vytvářejí, aby přežily například vysoké teploty nebo sucho. V kosmetice působí jako ochranná a hydratační látka, která přispívá ke stabilizaci buněčné struktury. Má rovněž zklidňující a protizánětlivé účinky.

Beta-glukany: Polysacharidy z ovsa, kvasinek nebo hub zklidňují a zvlhčují pokožku a podporují její kožní bariéru. Dokážou na sebe vázat vodu a stimulují regeneraci pleti.

Čas na aktivní ingredience

Jakmile dojde ke zklidnění pleti, můžete péči zintenzivnit. Zkuste třeba jednu z letošních anti-age novinek – Absolue Longevity MD Intercept The Cream od Lancôme. Obsahuje unikátní molekulu Mitopure, která v kombinaci s aminokyselinami, NAD+, cukry a deriváty aminokyselin podporuje přirozenou obnovu pokožky a eliminuje už vzniklé projevy stárnutí.

Sáhnout můžete i po hydratačním séru Neuropeptide Deep Crease Serum od Perricone MD. V jeho složení najdete neuropeptidy, biomimetické peptidy a rostlinné kmenové buňky, díky nimž opticky vyhlazuje i hlubší vrásky. O šetrnou obnovu kožního povrchu pomocí AHA kyselin se postará třeba exfoliační pleťové tonikum Acid Milk od Omorovicza.

Na co se zaměřit

Retinoidy: Deriváty vitaminu A urychlují obnovu kožních buněk a podporují tvorbu kolagenu. Pomáhají redukovat vrásky, pigmentace, projevy akné i nerovnoměrnou texturu pleti.

Peptidy: Tyhle krátké řetězce aminokyselin stimulují procesy spojené s produkcí kolagenu a elastinu, regenerací a posílením kožní bariéry. Výsledkem bývá pevnější, pružnější a odolnější pokožka.

AHA a BHA kyseliny: Odstraňují odumřelé kožní buňky a přispívají k obnově pleti. AHA působí především na povrchu – vyhlazují a rozjasňují pleť, zatímco BHA pronikají hlouběji do pórů a pomáhají je čistit od mazu a nečistot.

Extra péče navíc

Ve chvíli, kdy zjistíte, že vám už běžné přípravky nestačí, přichází na řadu estetická medicína. Právě období po létě je ideální dobou pro řadu profesionálních ošetření, jejichž výběr závisí na aktuálním stavu pleti a konzultaci s dermatologem.

Mezi účinné procedury patří chemické peelingy k exfoliaci a obnově pokožky, IPL zaměřené především na pigmentace nebo frakční lasery, které pomáhají s remodelací pleti, hlubšími vráskami, jizvami po akné a nerovnoměrnou texturou.

Biostimulační a injekční ošetření, například PDRN, skinboostery nebo mezoterapie, se zase zaměřují na hydrataci, revitalizaci a celkové zlepšení kvality pokožky. Některá z nich zároveň podporují přirozenou tvorbu kolagenu a elastinu.

LED terapie pak může ještě vše doplnit svým zklidňujícím a regeneračním účinkem.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

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