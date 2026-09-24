Čas léta můžete sebevíc milovat, ale pleť ho bude vždy vnímat o něco méně pozitivně. Sluneční záření, voda, častější sprchování i pobyt v klimatizovaných místnostech můžou narušovat její přirozenou ochrannou bariéru.
Výsledkem bývá suchost a pocit pnutí, šupinky či svědění. A s přibývajícím věkem se schopnost pokožky udržovat vláhu přirozeně snižuje, takže následky léta bývají znatelnější než dřív.
První pomoc ale nemusí znamenat koupelnu plnou nových přípravků. Začněte šetrným mytím a tělové mléko nebo krém nanášejte ideálně ještě na lehce vlhkou kůži. Hledejte výrobky s glycerinem, kyselinou hyaluronovou, ceramidy, ureou nebo panthenolem.
Vraťte pleti šťávu!
Na tváři bývá léto vidět nejvíce. Pleť může působit unaveně, je suchá a napjatá, jemné linky a vrásky se můžou zvýraznit.
Obzvlášť citlivé je okolí očí, kde je pokožka přirozeně tenčí. Není proto nutné útočit na ni několika silnými přípravky najednou. Po létě jí prospěje spíš jednoduchá rutina: jemné čištění, hydratační sérum plus výživnější krém a přes den ochrana proti UV záření.
Krém na obličej rozetřete klidně i na krk a dekolt. Pokud chcete postupně řešit známky stárnutí, můžete do večerní péče zařadit například přípravek s retinoidem. Začínejte ale pomalu, a pokud je pleť po létě podrážděná nebo přesušená, nejprve jí dopřejte nějaký čas na zklidnění.
Boj s pigmentací
Ramena, paže, záda nebo holeně bývají po létě ještě hrubší a sušší než obvykle. Tady může pomoct jemná exfoliace, s drhnutím to ale nepřehánějte. Pokud je pokožka podrážděná, pálí nebo se loupe, peeling na chvíli úplně vynechte a dejte raději přednost zklidňující a hydratační péči.
Začátkem podzimu si můžete všimnout také tmavších flíčků, které před dovolenou nebyly tak výrazné. Slunce totiž podporuje tvorbu pigmentu a některé skvrny zviditelní. Pomoct může vitamin C, niacinamid nebo další přípravky určené na sjednocení tónu pleti.
Základem ale zůstává každodenní ochrana před UV zářením, jinak se pigmentace může znovu zvýrazňovat.
Článek vznikl pro časopis Tina.