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Dopřejte pleti jednoduchý podzimní refresh. Vrátí jí šťávu a rozzáří ji

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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
7 fotografií
Podepsaly se na vás žhavé letní měsíce i jinak než opálením? Pokožka může být po prázdninách sušší, hrubší a najednou jsou vidět i vrásky, kterých byste si jinak nevšimli. Co s tím?

Čas léta můžete sebevíc milovat, ale pleť ho bude vždy vnímat o něco méně pozitivně. Sluneční záření, voda, častější sprchování i pobyt v klimatizovaných místnostech můžou narušovat její přirozenou ochrannou bariéru.

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Výsledkem bývá suchost a pocit pnutí, šupinky či svědění. A s přibývajícím věkem se schopnost pokožky udržovat vláhu přirozeně snižuje, takže následky léta bývají znatelnější než dřív.

První pomoc ale nemusí znamenat koupelnu plnou nových přípravků. Začněte šetrným mytím a tělové mléko nebo krém nanášejte ideálně ještě na lehce vlhkou kůži. Hledejte výrobky s glycerinem, kyselinou hyaluronovou, ceramidy, ureou nebo panthenolem.

Vraťte pleti šťávu!

Na tváři bývá léto vidět nejvíce. Pleť může působit unaveně, je suchá a napjatá, jemné linky a vrásky se můžou zvýraznit.

Obzvlášť citlivé je okolí očí, kde je pokožka přirozeně tenčí. Není proto nutné útočit na ni několika silnými přípravky najednou. Po létě jí prospěje spíš jednoduchá rutina: jemné čištění, hydratační sérum plus výživnější krém a přes den ochrana proti UV záření.

Krém na obličej rozetřete klidně i na krk a dekolt. Pokud chcete postupně řešit známky stárnutí, můžete do večerní péče zařadit například přípravek s retinoidem. Začínejte ale pomalu, a pokud je pleť po létě podrážděná nebo přesušená, nejprve jí dopřejte nějaký čas na zklidnění.

Boj s pigmentací

Ramena, paže, záda nebo holeně bývají po létě ještě hrubší a sušší než obvykle. Tady může pomoct jemná exfoliace, s drhnutím to ale nepřehánějte. Pokud je pokožka podrážděná, pálí nebo se loupe, peeling na chvíli úplně vynechte a dejte raději přednost zklidňující a hydratační péči.

Začátkem podzimu si můžete všimnout také tmavších flíčků, které před dovolenou nebyly tak výrazné. Slunce totiž podporuje tvorbu pigmentu a některé skvrny zviditelní. Pomoct může vitamin C, niacinamid nebo další přípravky určené na sjednocení tónu pleti.

Základem ale zůstává každodenní ochrana před UV zářením, jinak se pigmentace může znovu zvýrazňovat.

Olejové sérum Bio Vitamin C Oil & Serum, cena 349 Kč
Krém moruše a lékořice proti hyperpigmentaci, cena 685 Kč
Facial Niacinamide matující pleťový krém, cena 185 Kč
The One hyaluronové sérum, cena 889 Kč
7 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

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