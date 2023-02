Kyselina hyaluronová se přirozeně vyskytuje v lidském těle, zejména v orgánech, pro které je důležitá pružnost – tedy v kloubech, v očích a zejména v kůži. V kožní tkáni pomáhá zadržovat dostatek vody a tím dělá pokožku svěží, pružnou a dodává jí mladistvý vzhled.

„Je za tím schopnost kyseliny hyaluronové vázat až tisícinásobné množství tekutiny oproti vlastní hmotnosti. Zadržováním vody v tkáních pomáhá rovněž stimulovat tvorbu kolagenu a v konečném důsledku zpomalovat stárnutí pokožky,“ říká biochemik ze společnosti Contipro Vladimír Velebný, který se věnuje výzkumu v této oblasti již od 80. let, a je tak jedním z průkopníků výroby a používání kyseliny hyaluronové u nás.

Drsnější zima

Právě v zimních měsících naši pokožku stresují intenzivní vlivy prostředí, ve kterých se pohybujeme. Na jedné straně jsme při pohybu venku vystaveni nízkým teplotám, které jdou až pod bod mrazu, na straně druhé ostrému větru. Při slunečném počasí působí na pleť ještě suchý vzduch. Oproti tomu ve vydýchaných vnitřních prostorách odvádí z pokožky přehřátý vzduch potřebnou vlhkost.

Celkový nápor na pokožku je o to větší, že tato rozdílná prostředí běžně střídáme. Sušší typ pokožky je přitom ohrožený mnohem více, ale před nepříznivými vlivy nejsou v bezpečí ani lidé s mastnější pokožkou, kteří by měli stejně tak přemýšlet o její ochraně.

Pokožka dá vědět

Na problém často upozorní svými změnami, ale také bolestivými projevy sama pokožka. Nadměrné vysušování může způsobit její popraskání, olupování nebo dokonce krvácení. Postižená místa mohou ztratit lesk, způsobovat ochabnutí nebo načervenalé fleky. Pokožka na těchto místech může buď ztratit citlivost, nebo být naopak přecitlivělá. Může svědit nebo vyvolávat pocit pnutí. Ideální je nečekat na nepříznivé signály a řešit problém dřív, než se začne projevovat.

V úvahu je třeba brát i faktor věku, kdy s přibývajícími roky v našem těle klesají přirozené zásoby kyseliny hyaluronové, rizika jsou větší a potřeba doplnění přirozených látek zvenčí aktuálnější.

Především v zimních měsících by tak měla být kyselina hyaluronová součástí rutinní každodenní péče o pleť. Obvykle se dodává jako složka komplexnějších produktů, které kromě samotné hydratace následně zabezpečují ochranu pokožky před únikem vlhkosti a její výživu vitaminy a minerály.

Na trhu je dnes dostatek kvalitních přípravků s kyselinou hyaluronovou, ze kterých si můžeme vybrat podle svých preferencí. Důležité je vždy prostudovat složení přípravku a ubezpečit se, že je v něm kyselina hyaluronová dostatečně zastoupena, a zároveň respektovat některé doporučené postupy, např. že při použití vícero přípravků je třeba (po vyčištění pokožky) obvykle nejprve aplikovat ten s kyselinou hyaluronovou a následně až hydratační krém, který zabezpečí další udržení vlhkosti uvnitř pokožky.

Taková péče o pokožku by měla být v dostatečném předstihu předtím, než vyjdete do venkovního prostředí, a to tím spíše, jsou-li teploty pod bodem mrazu.