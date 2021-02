Cviky na omlazení Cviky opakujte alespoň desetkrát, cvičit můžete kdekoliv, například cestou v autobuse, za volantem nebo u sledování televize.

Na vrásky kolem úst

Usmějte se a prsty přiložte asi 3 mm od koutků úst. Ústa a lícní svaly stlačte a natahujte je silou nahoru až k uším. Vzápětí uvolněte. Na unavené oči

Co nejvíce otevřete oči a v této poloze na chvilku podržte horní i dolní víčka. Vrásky nad horním rtem

Rty vtáhněte mezi zuby a snažte se koutky úst táhnout směrem nahoru. Cviky proti dvojité bradě

Opřete si lokty o stůl a obě ruce pevně sevřete v pěst. Podepřete si jimi bradu. Pusu držte zavřenou, jazyk tlačte do horního patra. Tím rozpohybujete i svalstvo na krku. Vydržte několik vteřin, pak povolte. Zpevnění pokleslých víček

Položte ukazováčky podélně pod obočí, vytáhněte obočí a na chvilku zavřete oči. Počítejte do pěti a povolte. Pak co nejvíce otevřete oči a v této poloze na moment podržte horní i dolní víčka. Pokleslé obočí

Štípejte se do obočí směrem od kořene nosu ke spánkům. Na štíhlé tváře

Vyplázněte jazyk a křičte ááááááá z plných plic, dokud vydržíte s dechem. Tím zpevníte svalstvo celého obličeje.