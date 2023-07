Nenechávejte pleť trpět. Na tyto čtyři ingredience nesmíte zapomínat

Víte, jak se připomíná, že všechno se vším souvisí? Tak to platí, i co se týká krásy... Naše tělo funguje jako stroj, když má všechna kolečka dokonale promazaná, šlape jako hodinky. Jakmile se ale jedna část porouchá, přestane fungovat druhá, přidá se třetí i čtvrtá... A co z toho plyne? Že pokud chceme po svém těle výkony typu půvabná pleť, je třeba zajistit, aby mělo na čem stavět.

Musí mít z čeho brát. Ale jak toho dosáhnout? Zajistěte - mu hlavně uspokojení základních potřeb. To znamená, že organismu musíte pravidelně dodávat i následující „ingredience“:

Voda

O nutnosti hydratovat pleť, vlasy a prakticky celé tělo jistě víte. Je to logické, protože náš organismus se skládá z 65 % z vody. Když mu tekutinu odepřete, „vysychá“ a reaguje třeba únavou, bolestmi hlavy nebo potížemi se soustředěním.

Z dlouhodobého hlediska vede nedostatečný pitný režim k zavodnění, což se projevuje otoky (nejen) v oblasti obličeje, ale také se vám nemusí dařit zhubnout. V neposlední řadě pocítí nedostatek vody pleť, která je dehydratovaná, pne, tíhne k rychlejší tvorbě vrásek, někdy i akné, a může dojít i k narušení kožní bariéry.

Bohužel, jenom pokožka, co je optimálně hydratovaná, může být hladká, plná a zářivá, může koupat buňky ve výživných látkách, udržovat je pružné a funkční. Jestli těmto možným pohromám chcete předejít, musí musíte samozřejmě pít dostatečné množství vody.

Své pleti pak dopřejte kvalitní hydratační krém, sérum i masku, které jí dodají vláhu a živiny. Zvlhčující prostředky pomáhají udržet tekutinu ve spodních vrstvách pokožky a zabránit její ztrátě, která urychluje proces stárnutí. Mladá a zdravá pleť je schopna dehydrataci ustát, protože maz a mikroflóra na ní udržují slabě kyselý plášť, val proti dehydrataci. Zralá kůže má však už smůlu, zmenšuje se v ní produkce mazu, není schopna zadržet vlhkost, je náchylnější k poškození.