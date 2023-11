Péče o pleť má své zákonitosti. Nezapomeňte ji čistit a chránit

Takže pěkně popořadě. Nejprve přijde… Jenže, co vlastně? I péče o pleť má své zákonitosti a existují kroky, které není radno vynechat. Podívejte se s námi na to, co patří k tzv. beauty rutině.