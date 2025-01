Zima dává pleti zabrat. Dejte ji správnou péči a dostatek hydratace

Naší pokožce neškodí jen chlad jako takový. Mnohem větším problémem jsou pro ni přechody z mrazu do tepla, kterým se v těchto dnech prostě nevyhnete. Vždyť stačí si zajít během zimní procházky do kavárny na dortík a něco teplého k pití a je vymalováno.

Rychlé výkyvy teplot narušují ochrannou bariéru pleti a způsobují její vysušování. Jak tedy dopřát pokožce správnou péči?

Trpí nejen tvář, ale i ruce a rty

Naprostým základem je ochrana proti slunci, na niž v zimě mnoho lidí zapomíná – tedy krém s dostatečně vysokým SPF faktorem. UV záření je sice možná méně patrné a většina lidí ho ani nevnímá, ale pořád tady je.

„Používat SPF je důležité i v zimních měsících, slunce totiž vyzařuje UVA záření po celý rok, a to může pronikat hluboko do pokožky a způsobovat předčasné stárnutí,“ upozorňuje beauty specialistka značky Amway Zuzana Gavendová. Používejte krémy s SPF alespoň třicet a dbejte na to, aby obsahovaly také hydratační složku.

Právě hydratace je totiž nesmírně důležitá, a to nejen na obličejových částech těla, ale také na rukou. Ty dostávají pořádně zabrat. Během zimy na nich kůže vysychá rychleji než jindy, tvoří se vrásky a rýhy.

Důkladná hydratace je základ

„Ruce v zimě trpí, jsou vystaveny chladu, což může vést k suchosti a praskání pokožky. Pravidelná péče pomáhá udržet ruce jemné, hebké a chráněné,“ radí Gavendová. Je proto potřeba najít přípravky, které poskytnou intenzivní výživu pro suchou a hrubou pokožku rukou, ihned ji zjemní a vytvoří ochrannou vrstvu proti dalšímu vysušování.

Krémy na ruce používejte minimálně ráno a večer, raději jej ale noste v kabelce a sáhněte po něm, kdykoli ucítíte, že to je nutné. Pořiďte si také šetrnější mýdlo a na uklízení bez ochranných rukavic zapomeňte.

Pojďme ale ještě dál. Chladu, suchému vzduchu a náhlým změnám teplot jsou vystaveny i vaše rty. Kvůli tomu ztrácejí mnohem rychleji svou vlhkost. Výsledkem mohou být nepříjemné prasklinky a šupinky.

„Kůže na rtech je tenčí než na většině ostatních částí těla a neobsahuje mazové žlázy, takže se přirozeně nevytváří ochranný film, který by rty chránil před vysoušením,“ popisuje Gavendová.

Pravidelná hydratace je proto nezbytná. Kvalitní balzám na rty by měl být přírodní a pro tělo neškodný – stoprocentně si ho totiž budete postupem času i slízávat. Geniální kombinací je v tomto smyslu bambucké máslo a včelí vosk. Pokud používáte rtěnku, pořiďte si takovou, která je chladu odolná a obsahuje i zmíněné pečující a hydratační složky. Naopak problémy působí dlouhodržící rtěnky v tekutém složení. Ty si raději schovejte na jaro.