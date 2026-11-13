Vypadat dobře je fuška a s přibývajícími roky dvojnásob! Možná právě proto máte potřebu pečovat především o svůj obličej, rty, víčka, krk, dekolt či ruce. Ale máme tu i části těla, které nejsou tak „na očích“, a kvůli tomu se na ně často zapomíná. Pojďte si na ně společně s námi posvítit a dopřejte i jim zaslouženou pozornost a péči. Tady jsou čtyři z nich.
Lokty a kolena
Jde o poměrně namáhané části těla, které jsou vystaveny tlaku a tření, například při opírání, ležení nebo klečení. Kůže na loktech a kolenou bývá silnější, sušší a drsnější. Když se o ni nebudete starat, může vám zrohovatět, zešupinkovatět a popraskat. A to bývá i docela bolestivé.
První pomoc: Při sprchování šetrně obruste lokty a kolena jemným peelingem. Pokožka se příjemně prokrví a zbaví mrtvých kožních buněk. Pak obě místa lehce otřete ručníkem a ošetřete hutnějším krémem s ureou, glycerinem, kyselinou mléčnou nebo ceramidy. Všechny tyto složky umí jednu podstatnou věc – kůži zvláčnit.
Tina doporučuje: Pokud se vám zdá, že je kůže příliš drsná, udělejte si na noc zábal. Jak na to? Naneste na postižená místa slabou vrstvu vazelíny, která pomůže v pokožce zachovat vlhkost, a přes ni navlékněte volné bavlněné návleky – můžete si je jednoduše vyrobit z ustřižených ponožek nebo rukávů starého trička. Ráno bude pleť znatelně jemnější.