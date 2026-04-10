Poměrně často čteme nebo slyšíme, že pleť okolo očí je velmi citlivá a tenká, proto se k ní musíme chovat mimořádně jemně. Ale jak tenká vlastně je?
Když si představíme, že je až desetkrát tenčí a jemnější než pokožka na jiných místech obličeje (o jiných partiích těla ani nemluvě), že její tloušťka se pohybuje v rozmezí pouhého čtvrt až půl milimetru, je nám hned jasnější, že si oční okolí mimořádnou péči a hýčkání opravdu zaslouží.
Příčiny a následky
Pokožka kolem očí obsahuje méně kolagenových a elastinových vláken, má také méně mazových žláz a téměř žádný podkožní tuk, takže se snadno vysušuje. K tomu připočtěte ještě neustálou mimiku v obličeji i časté mrkání a dvacítka svalů, které pokožkou kolem očí pohybují, má co dělat.
Čím ještě jí škodíme? Třeba nedostatkem spánku, špatným pitným režimem, nezdravým životním stylem a životním prostředím i vystavováním se slunci. Nesmíme zapomenout ani na stárnutí, které přináší snižování produkce kolagenu v kůži a ztrátu její pružnosti.
Sečteno a podtrženo: nemůžeme se divit, když naše oční okolí trápí vrásky, povadlá pokožka, váčky a kruhy pod očima.
Jak na vrásky?
- Spěte dobře a dostatečně dlouho. Nespěte na břiše ani na boku, kdy se obličej mačká a krabatí o polštář. Ideální polohou spánku pro krásu je na zádech – ušetříte si tak vrásky kolem očí i rýhy v dekoltu.
- Žijte zdravě. Dopřávejte si pohyb na zdravém vzduchu, pestrou stravu s vitaminy a minerály, vhodný pitný režim, dostatek relaxu a odpočinku. Naopak se vyhýbejte zbytečnému stresu, konzumaci alkoholu a kouření.
- Noste sluneční brýle, i když slunce zrovna nešajní, abyste nemhouřili oči a chránili citlivé oční okolí před UV paprsky.
- Používejte přípravky speciálně určené pro oční okolí. Nejsou to zbytečné výdaje. Liší se od těch klasických pleťových složením, texturou, koncentrací aktivních látek a zaměřují se na problémy, jako otoky, tmavé kruhy a vějířky vrásek kolem očí.
- Základem péče o oční okolí je především hydratace. Vybírejte přípravky s kyselinou hyaluronovou, retinolem, vitaminy C, E, A, peptidy, niacinamidem či aloe vera.
Jak aplikovat?
Očního séra či krému stačí nanést na pleť jen malé množství. Nedávejte je na pohyblivá oční víčka (pokud k tomu není přípravek přímo určený) ani příliš blízko k řasám, jinak by se mohly dostat do očí. Lehce, bříšky prstů (nejlépe prostředníčku nebo prsteníčku) vklepávejte produkt do pokožky směrem od vnějšího k vnitřnímu koutku.
Jaké produkty?
Vystačíte si s očním krémem, očním sérem a maskou pod oči. Séra jsou obvykle vysoce koncentrovaná, bohatší na účinné látky a lépe i hlouběji pronikají do pokožky. Oční krém a sérum používejte denně. V pořadí: oční sérum, nechat ho vstřebat, a pak oční krém a nakonec pleťový krém (určitě se SPF).
Speciální masky na oči jsou doplňkem péče o oční okolí. Rozjasňují pleť, redukují oční vrásky, váčky i tmavé kruhy pod očima. K zamaskování nežádoucích jevů kolem očí se hodí třeba oční rozjasňovače a korektory, které pomohou doladit váš vzhled.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.