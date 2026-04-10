Správná péče o oči předejde vráskám. Jak si poradit s jemnou pokožkou

Rádi říkáme, že oči jsou zrcadlem duše. A zrcadlem čeho je oční okolí? Odpověď se nabízí: toho, jak dobře, pravidelně a úspěšně se o ně staráme.
Poměrně často čteme nebo slyšíme, že pleť okolo očí je velmi citlivá a tenká, proto se k ní musíme chovat mimořádně jemně. Ale jak tenká vlastně je?

Když si představíme, že je až desetkrát tenčí a jemnější než pokožka na jiných místech obličeje (o jiných partiích těla ani nemluvě), že její tloušťka se pohybuje v rozmezí pouhého čtvrt až půl milimetru, je nám hned jasnější, že si oční okolí mimořádnou péči a hýčkání opravdu zaslouží.

Příčiny a následky

Pokožka kolem očí obsahuje méně kolagenových a elastinových vláken, má také méně mazových žláz a téměř žádný podkožní tuk, takže se snadno vysušuje. K tomu připočtěte ještě neustálou mimiku v obličeji i časté mrkání a dvacítka svalů, které pokožkou kolem očí pohybují, má co dělat.

Čím ještě jí škodíme? Třeba nedostatkem spánku, špatným pitným režimem, nezdravým životním stylem a životním prostředím i vystavováním se slunci. Nesmíme zapomenout ani na stárnutí, které přináší snižování produkce kolagenu v kůži a ztrátu její pružnosti.

Sečteno a podtrženo: nemůžeme se divit, když naše oční okolí trápí vrásky, povadlá pokožka, váčky a kruhy pod očima.

Jak na vrásky?

  • Spěte dobře a dostatečně dlouho. Nespěte na břiše ani na boku, kdy se obličej mačká a krabatí o polštář. Ideální polohou spánku pro krásu je na zádech – ušetříte si tak vrásky kolem očí i rýhy v dekoltu.
  • Žijte zdravě. Dopřávejte si pohyb na zdravém vzduchu, pestrou stravu s vitaminy a minerály, vhodný pitný režim, dostatek relaxu a odpočinku. Naopak se vyhýbejte zbytečnému stresu, konzumaci alkoholu a kouření.
  • Noste sluneční brýle, i když slunce zrovna nešajní, abyste nemhouřili oči a chránili citlivé oční okolí před UV paprsky.
  • Používejte přípravky speciálně určené pro oční okolí. Nejsou to zbytečné výdaje. Liší se od těch klasických pleťových složením, texturou, koncentrací aktivních látek a zaměřují se na problémy, jako otoky, tmavé kruhy a vějířky vrásek kolem očí.
  • Základem péče o oční okolí je především hydratace. Vybírejte přípravky s kyselinou hyaluronovou, retinolem, vitaminy C, E, A, peptidy, niacinamidem či aloe vera.

Jak aplikovat?

Očního séra či krému stačí nanést na pleť jen malé množství. Nedávejte je na pohyblivá oční víčka (pokud k tomu není přípravek přímo určený) ani příliš blízko k řasám, jinak by se mohly dostat do očí. Lehce, bříšky prstů (nejlépe prostředníčku nebo prsteníčku) vklepávejte produkt do pokožky směrem od vnějšího k vnitřnímu koutku.

Jaké produkty?

Vystačíte si s očním krémem, očním sérem a maskou pod oči. Séra jsou obvykle vysoce koncentrovaná, bohatší na účinné látky a lépe i hlouběji pronikají do pokožky. Oční krém a sérum používejte denně. V pořadí: oční sérum, nechat ho vstřebat, a pak oční krém a nakonec pleťový krém (určitě se SPF).

Speciální masky na oči jsou doplňkem péče o oční okolí. Rozjasňují pleť, redukují oční vrásky, váčky i tmavé kruhy pod očima. K zamaskování nežádoucích jevů kolem očí se hodí třeba oční rozjasňovače a korektory, které pomohou doladit váš vzhled.

Nejčtenější

Co jíst při hubnutí: 30 potravin, které zasytí a podpoří spalování tuků

Ilustrační fotografie

Hubnutí není o hladovění, ale o chytrém výběru potravin. Některé zasytí na dlouho, jiné dodají důležité živiny bez zbytečných kalorií. Klíčem je vyvážená strava, která podpoří metabolismus a pomůže...

Lži, podvody a noční hody. Matěj se finále Extrémních proměn málem nedočkal

Matěj se do Extrémních proměn přihlásil na apel svých rodičů, kteří už...

Matěj se do Extrémních proměn přihlásil na apel svých rodičů, kteří už prý nevěděli, jak syna přesvědčit, aby zhubl. Zavalitý mladý muž se zadýchával i při pomalé chůzi, vleže měl tep 110. Stalo se...

Dominika z Proměn: Přijmout, že jsem štíhlá? Práce s hlavou je doživotní

Hostem podcastu NA KAFI byla účastnice Extrémních proměn a koordinátorka na...

Dominika Vymazalová je jednou z nejvýraznějších tváří loňských Extrémních proměn. Dnes žije v Praze, na sociálních sítích radí lidem, jak najít sebelásku i motivaci, a spolupracuje s...

Tohle nikdy nedělejte nalačno. 7 chyb, které ničí váš žaludek

Ilustrační snímek

Žaludek sice zvládne ledacos, ale nalačno je mnohem citlivější, než si myslíte. Některé běžné návyky mohou vést ke křečím, pálení žáhy i dlouhodobým potížím. Podívejte se, čemu se raději vyhnout – a...

Dnes je Velký pátek. Tradice, termín Velikonoc a otevírací doba obchodů

Velikonoce ve středoamerické Panamě (22. dubna 2011)

Dnes je Velký pátek, jeden z nejtišších dnů v roce a zároveň státní svátek. Jaký je jeho význam a co byste dnes podle lidových tradic neměli dělat? Jaká je otevírací doba obchodů o Velikonocích a v...

Jíte je běžně, ale mohou škodit. 30 rizikových potravin nejen pro alergiky

Ilustrační fotografie

Alergie na potraviny a různé intolerance jsou stále častější. Některé složky stravy patří mezi silné alergeny, jiné mohou zhoršovat trávení nebo vyvolávat histaminové či pseudoalergické reakce. Tady...

10. dubna 2026

Pavouci, útěk, padající zuby. Naše sny nejsou náhodné, nutí nás věci řešit

Padání, potažmo létání patří k častým snovým motivům. Co se nám tím chce říci?...

Každou noc, kdy se uložíme ke spánku, hlava zpracovává přes den prožité podněty a pocity. A nám se zdají sny. Někdo se děsí nočních můr, jiný si na sny nepamatuje, rozhodně však není náhoda to, co se...

10. dubna 2026

Budoucnost krásy se rodí v Itálii

Komerční sdělení
Budoucnost krásy se rodí v Itálii: Tomáš Arsov odhaluje trendy, které brzy...

Tomáš Arsov odhaluje trendy, které brzy změní naši rutinu.

9. dubna 2026

Bez jídla nezhubnete, říká výživová poradkyně Simi Šeligová

Simi Šeligová

Sedmatřicetiletá Simona Šeligová si po druhém porodu prošla proměnou, která je dechberoucí. Z maminka s kily navíc je žena, které by málokdo hádal, že kdy rodila. Svou cestu ke zdravějšímu já už...

9. dubna 2026

Jaro láká ukázat nožky. Zkuste čtveřici outfitů s tou nejkrásnější sukní

Není třeba splňovat stereotyp krásy, abyste mohla vynést světlou květovanou...

Odkládáme kalhoty, ve kterých jsme přečkaly zimu, a už nedočkavě ze skříně vytahujeme sukně, bez nichž není dámský šatník nikdy úplný.

9. dubna 2026

Lži, podvody a noční hody. Matěj se finále Extrémních proměn málem nedočkal

Matěj se do Extrémních proměn přihlásil na apel svých rodičů, kteří už...

Matěj se do Extrémních proměn přihlásil na apel svých rodičů, kteří už prý nevěděli, jak syna přesvědčit, aby zhubl. Zavalitý mladý muž se zadýchával i při pomalé chůzi, vleže měl tep 110. Stalo se...

9. dubna 2026

Dominika z Proměn: Přijmout, že jsem štíhlá? Práce s hlavou je doživotní

Hostem podcastu NA KAFI byla účastnice Extrémních proměn a koordinátorka na...

Dominika Vymazalová je jednou z nejvýraznějších tváří loňských Extrémních proměn. Dnes žije v Praze, na sociálních sítích radí lidem, jak najít sebelásku i motivaci, a spolupracuje s...

8. dubna 2026

Útrapy sendvičové generace: jak zvládat péči o rodiče i děti

ilustrační snímek

Lidé z této „party“ mají na starosti děti nebo vnoučata a zároveň pečují o rodiče či nemocného partnera. Tlak ze dvou stran je velká zátěž. jak se s ní vyrovnávat, aby člověk neshořel jak papír?

8. dubna 2026

Myslel si, že má chřipku. Včasná diagnóza mu zachránila život

Ilustrační fotografie

Začalo to jako obyčejná chřipka a vyklubalo se z toho vzácné a velmi vážné onemocnění – akutní intermitentní porfyrie. Sedmapadesátiletého pana Jiřího zachránila jen včasná diagnóza. Přečtěte si...

8. dubna 2026

7. dubna 2026

Příběh Marty: Po rozvodu jsem o muže nestála, teď zas nikdo nechce mě

Ilustrační snímek

Moje manželství skončilo úplně banálně, našel si po osmnácti letech milenku, sbalil si kufry a odešel. Já zůstala sama s dvěma puberťáky, zbořenými iluzemi a představou, že jsou všichni chlapi...

7. dubna 2026

