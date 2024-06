I nožky si zaslouží péči. Aby nebolely a dělaly v létě parádu

Co naplat, co nevidět budeme nožky vystavovat v sandálkách a pantoflích a nedokonalosti jako suché a popraskané paty nevypadají úplně dobře. Nehledě na to, že bez správné péče mohou přerůst v bolestivé rány.

Proto odumřelou a ztvrdlou kůži pravidelně odstraňujte pomocí pemzy nebo pilníku a používejte speciální kosmetiku určenou právě na pokožku nohou. Ta ji zanechá jemnou a pomůže vám zbavit se nehezké zrohovatělé kůže.

Se stoupající teplotou také oceníte antiperspirační a deodorační spreje na nohy a do bot, které nejenže zabrání nepříjemnému zápachu a plísním, ale mají často jako bonus také příjemný chladivý efekt.