Mějte je rádi, funkční nohy jsou k nezaplacení, i proto mnozí doporučují věnovat každý den aspoň minutku právě dolním končetinám a zavést něco jako rituál vděčnosti. Ten by měl zahrnovat základní body, ve kterých bude obsaženo vše, co nožky potřebují pro krásu i pro to, aby byly zdravé.

Nezbytní pomocníci

Základ péče o ně je prostý. Kůži je třeba řádně mazat, v podstatě nepřetržitě, a k tomu je nutné provádět pravidelné odstraňování odumřelých buněk. To přímo souvisí i s holením chloupků, peeling je prevencí proti jejich zarůstání, ale je dobré naplánovat ho na jindy, aby se pokožka nepodráždila.

Připravíte si ho jednoduše doma z polévkové lžíce mandlového oleje, lžičky hrubé mořské soli a několika kapek eukalyptového esenciálního oleje. Výživné tělové mléko zase vytvoříte tak, že svaříte šálek mléka s hrstí mátových lístků a se dvěma lžícemi rozmarýnu. Po vychladnutí a scezení si jím namasírujte lýtka i chodidla.

Zmírnění problémů

Jsou vaše nohy unavené a zmožené? Neignorujte jejich potíže a raději jim pomozte. Masáž z mandlového a levandulového oleje je zklidní a opravdu ji zvládnete i sami, bez zásahu profesionála. Postupujte krouživými pohyby a začněte hezky od prstů k patě.

Jestli je to příliš náročné, přizvěte si na pomoc masážní váleček. Pokud tuto proceduru zařadíte pravidelně, věřte, že se vám bude i lépe spát – s prokrvenými tkáněmi a bez otoků je snění zkrátka kvalitnější.

Jinak lze přivolat na podporu i bylinky. Svařte dvě hrsti bezových květů a hrst máty s litrem vody. Nechte trochu vychladnout a přelijte do lavoru s vlažnou vodou. Potom už jen ponořte ťapky a relaxujte.

Vyrobit si můžete také osvěžující sprej, který je báječný pro horké dny. Do lahvičky s rozprašovačem nalijte 100 ml vilínové vody a doplňte po 20 ml mátové, měsíčkové a rozmarýnové tinktury. Z esenciálních olejů přidejte několik kapek toho citronového a mátového, uzavřete, protřepte a dle potřeby používejte i několikrát denně. Přípravek uchovejte v lednici, v chladivém provedení funguje ještě lépe.

Pedikúra na jedničku

Nožková gymnastika Lehněte si na postel a nohy opřete o zeď. Pro zlepšení krevního oběhu stačí deset minut denně v takové poloze a odlehčíte svým cévám, napomůžete odtoku lymfy, navíc jde o výbornou prevenci křečových žil.

Zůstal vám doma z dětských let pytlík se skleněnými kuličkami? Oprašte je a dovolte vašim nohám, aby si s nimi zacvičily. Stačí je rozsypat na větší tác a chodidly pak po podkladu jezdit tam a zpět. Nakonec zkuste prsty u nohou kuličky uchopit. Je to fuška, ale stojí to za námahu.

Nehty na nohou rostou pomaleji než na rukou, což mnohé vede k tomu, že si jich delší dobu nevšímají. Chyba lávky, pedikúra na pravidelné bázi je nutností!

Aspoň jednou za čtrnáct dnů si udělejte chvíli a namočte nožky do vlažné vody, do které přidáte pár kapek oblíbeného esenciálního oleje. Zlehka odstraňte ztvrdlou kůži pemzou nebo moderními bruskami.

Nehtovou kůžičku zjemněte trochou olivového oleje a zatlačte tyčinkou z růžového dřeva. Nestříhejte, netrhejte, jen takto šetrně upravujte.

Na závěr zapilujte nehty rovně, aby nezarůstaly, a dle nálady je vyzdobte lakem.

Šaty, sukně, kalhoty

Nohy můžete ukazovat v šatech a sukních, ale jestli se cítíte lépe v kalhotách, neváhejte si je obléct. Obzvlášť teď, když dominantní skinny střih pověsil svou nadvládu na hřebík, je prostor nechat se unášet nejnovějšími stylovými variacemi.

Nejvíce frčí široké nohavice, slavný trend sedmdesátek a posléze i devadesátých let. Už to však nejsou zvonáče ani ležérní street -wearové kalhoty s proklatě nízko posazeným pasem.

Široké znamená ve slovníku jedenadvacátého století nespočet podob, což asi nejvíc pocítíte na denimových modelech.

Vyberte si, chcete raději flare fit džíny rozšiřující se od kolen níže, loose fit s velkorysou linií od pasu ke kotníkům, anebo spíš mladistvé baggy jeans? Ale i lněné a bavlněné splývavé kalhoty v oblíbených světlých odstínech mají co nabídnout. Nosit se dají jen s krátkou bundičkou, tričkem a teniskami, pro elegantní šmrnc je třeba přidat sako nebo kaftan a také lodičky.

Článek vznikl pro časopis Tina.