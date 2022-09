Jakpak se staráte o své nehty? Nůžky, lak, odlakovač a děkujeme, na shledanou? Udělat si manikúru není žádná věda, ale opravdu záleží na tom, co si pod tím představíte.

Jestli je to jenom zmíněná rychlovka, rozhodně to nestačí. Nehty neumí mluvit, takže vám to neřeknou, zato to dají najevo jinak. Určitě nevypadají, jak byste si představovali. Nechcete jim udělat radost a začít se o ně náležitě starat?

Krok 1 Začněte revizí

Pokud máte nehty špinavé, například kvůli práci na zahradě, a nejdou vyčistit pomocí kartáčku, zkuste následující trik. V misce s vodou rozpusťte dvě tabletky na čištění umělého chrupu a namočte do ní na pár minut ruce. Nehty budou přímo zářit.

Máte-li na nehtech vrstvu starého laku nebo gelu, bude muset dolů. S lakem si dovede poradit i odlakovač bez acetonu, s gelem je to horší.

Nejlepší je horní vrstvu lehce obrousit pilníkem a pak na tamponky dát trochu čistého acetonu, ty položit na nehty a každý prst zvlášť zabalit do alobalu. Gel se stáhne nebo minimálně aspoň naruší tak, že ho snadno sundáte. Počítejte ale s tím, že aceton dost vysušuje, nehty je poté nutné ošetřit olejíčkem.

S bruskou na nehty koketujte jen opatrně, lehce si s jejím přispěním porušíte nehtové lůžko, které se hojí docela dlouho.

Extra tip: Zlomil se vám nehet tak nešikovně, že ho není možné upilovat? Povrch nehtu odmastěte alkoholem a připravte si čajový pytlík a lepidlo na nehty. Z pytlíku si vystřihněte kousek tak velký, jak bude potřeba, na nehet kápněte trochu lepidla a pytlík pečlivě přilepte. Nechte zaschnout a přidejte vrstvu lepidla. Potom stačí zapilovat a máte hotovo.