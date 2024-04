Nehty na vás poví, jak o ně pečujete. Manikúra má svá striktní pravidla

Nejspíš to pravda je, protože za valnou většinu nehtových trápení si člověk může sám. Okusování, špatně prováděná manikúra, příliš zkrácená kůžička, je toho víc, ale vždy z toho plyne jen jedno – o tom, jak se správně upravují nehty, je třeba něco vědět.

A to i z toho důvodu, že když si zajdete na proceduru do salonu, potřebujete mít jistotu, že odborníci opravdu kvalitně odvádějí svou práci. A jaká pravidla je tedy dobré mít na zřeteli?

Zaostřeno na hygienu

Svěřujete péči o své drápky raději manikérce? Dobře děláte. Ne každá ale funguje tak, jak by se mělo. Když přijdete do salonu, měla by vás požádat, ať si umyjete ruce, a totéž by měla udělat i ona. Následně vám musí nabídnout čistý ručník.

Všechny ostré nástroje musí podat čerstvě vydezinfikované, ty, co využívala k péči o předchozího klienta, už by neměly být vůbec na stole.

Samozřejmostí je i to, že vezme nový pilníček. Pokud vidíte, že se to v salonu, kam jste nově dorazila, neděje, prchejte, dokud to jde – bradavice, plísně a nejrůznější infekce si jistě domů přinést nechcete.

Jednou týdně a dost

Manikúra se provádět musí, ale ne častěji než jednou týdně. I častější lakování a odstraňování laku nehty jen vysušuje a oslabuje. Následně bývají křehké a lámavé, hrozí, že dojde k podráždění pokožky.

Nehtová kůžička má chránit nehet, i z toho důvodu by měla zůstat neporušená a vlastně není důvod ji zkracovat. Pokud ji ale chcete z estetických důvodů odstranit, a vyhnout se tak záděrám, je doporučeno použít přímo chemický odstraňovač kůžičky nebo ji po změkčení ve vlažné vodě opatrně zatlačit dřívkem na manikúru.

Zásady práce s pilníkem

Než se pustíte do pilování, je vhodné namočit konečky prstů do mýdlové vody a nehty i kůžičku důkladně omýt. Pilník držte pod úhlem pětačtyřiceti stupňů a nehet pilujte jen jedním směrem.

Co se délky týče, ideální je přesah nehtů přes špičku prstu do šesti milimetrů, je to tak nejpraktičtější. Nehet také nepilujte těsně u stran nebo do moc úzkého tvaru, to by jen zvyšovalo riziko zlomení.

Po pilování konečky prstů opět opláchněte v mýdlové vodě, osušte a ruce namažte krémem.

S leštičkou opatrně

Leštění nehtů se stalo v posledních letech populární hlavně díky prodejcům velmi drahých leštiček v obchodních centrech, kde dealeři odchytávají potenciální zákaznice, aby jim předvedli, jak výrobek skvěle funguje.

Podobný lze ale pořídit i za pár korun, většinou jde o čtyřhranné produkty s barevně oddělenými lešticími plochami. Každá má jinou hrubost, přičemž se začíná od nejhrubší a končí tou nejjemnější, až se nehet leskne jako nalakovaný bezbarvým lakem.

Pro dámy, které mají rády přirozenost, je tento styl úpravy skvělý, ale pozor na to, jak často a jakým způsobem leštičku používáte. Když po ní sáhnete častěji než dvakrát měsíčně, lehce se dostanete až na spodní vrstvu nehtu, podobně jako při příliš intenzivním užití. Výsledkem pak je křehký a bolavý nehtík, který se láme jako papír. Leštit tedy ano, ale vždy jen lehce, a ne moc frekventovaně.