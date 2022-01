Zvětšit nebo zmenšit prsa lze jen pomocí skalpelu, bez zásahu estetické chirurgie tak nezmůžete nic, to ale neznamená, že by měla žena rezignovat na kosmetickou péči v oblasti dekoltu.

Naopak, je to nezbytné, protože celková silueta ženských křivek je závislá právě na napětí pokožky.

A zpevnit ji pomocí kosmetických přípravků nemožné není, snažte se maximalizovat pružnost kůže a minimalizovat výskyt strií, které se mohou objevit i v těchto partiích, třeba když koketujete s hubnutím.

Vrásky jsou další nepříjemností, jaká může krk a dekolt postihnout. Objevují se nejčastěji mezi ňadry a obzvlášť intenzivně vystoupnou v momentě, kdy se opálíte.

Bronzová barva pleti je možná nádherná, ale suchá a vrásčitá kůže ve výstřihu ženě na přitažlivosti nepřidá. Z tohoto důvodu je nutné dbát na to, aby byly tyhle partie vždy patřičně hydratované.

Z domácích zdrojů Zkuste si na dekolt nanést šlehačku, nechte ji alespoň 10 minut působit a pak opláchněte. Jinou variantou výživné masky je ta ze žloutku, oleje, kapky citronu a trochy strouhaného jablka, doporučuje se však také šťáva z hroznového vína.

Nepotřebujete žádné speciální přípravky, k péči stačí produkty na tělo či obličej s dostatečným množstvím živin a tuků. Měly by obsahovat vitaminy E a C, kolagen a kyselinu hyaluronovou. Mohou být také na olejové bázi, jedinečný je v tomto směru arganový olej a přípravky z něj. Využijete mléka i emulze, stejně jako séra nebo vyživující masky. Přípravky nanášejte od brady směrem dolů a jemně je vklepávejte do pokožky.

Hýčkat, posílit a podržet!

Pamatujte na to, že pokožka dekoltu je velmi citlivá a podle toho je třeba se k ní chovat. To znamená, že ji nebudete zbytečně vystavovat škodlivým vlivům, například slunečnímu záření, a zajistíte jí hydrataci i zevnitř.

Pitný režim hraje velkou roli, účinné může být i střídání teplé a studené vody, které pomáhá hlavně v kombinaci s masážemi. Lze říct, že i v tomto případě platí ono staré dobré: „bez práce nejsou koláče“.

Prsní svalstvo je důležité zpevnit, jinak zákony gravitace těžko ošálíme. Dobré je proto třeba chodit pravidelně plavat.

Je to ta pravá? Jak poznáte, že jste právě potkala podprsenku, která vás nezklame? Buď si nechte poradit odborníky, nebo ji oblékněte a zkuste si ověřit, že: • pod ramínko i pod zapínání dáte maximálně dva prsty • střed podprsenky je přesně ve středu těla, doléhá a neodchlipuje se • košíček padne velikostně i tvarově • kostice pojme celé ňadro

Podprsenková harmonie

Dá se jít proti přírodě? Když přijde na řadu dobře padnoucí podprsenka, tak ano! Smutným faktem však zůstává, že osm z deseti žen si nedokáže vybrat takovou, která by jim velikostně správně seděla.

Nejde jenom o to, že musí jít pohodlně zapnout (nejlépe na prostřední háček), současně se nesmí nikde zařezávat, ale nesmí být ani příliš volná.

To samé platí o košíčcích, z nichž prsa nesmějí přetékat, ale ani v nich plavat. Kostice nesmějí tlačit, ubližuje to prsním tkáním a vytváří nevzhledný tvar ňader. Perfektně sedět musí hlavně objemově, pokud ne a máte navíc větší poprsí, je celá váha na ramínkách. Ta se začnou zarývat do kůže, což je někdy dost bolestivé a odnést to mohou záda. A to ani nemluvíme o estetické stránce věci, zařezávající se podprsenka je schopna vytvořit faldíky dokonce i štíhlým ženám.