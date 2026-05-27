Zdá se vám, že pastely jsou pro vás až příliš decentní, romantické, nebo dokonce sladké? Nenechte se odradit a dejte jim šanci.
Pro začátek je zvolte třeba jen na doplňky. Sáhněte po pastelových botech, kabelce, šátku, špercích či brýlích a uvidíte, jak budou ve vašich outfitech fungovat. Určitě je oživí a přesvědčí vás i svou jemností a ženskostí.
Na oblečení i doplňcích můžete kombinovat dva i více pastelových odstínů navzájem. Dobře si rozumějí také s denimem.
S neutrálními odstíny vytvoří pastely jednoduchou, klidnou kombinaci. Zato se sytými, výraznými barvami můžete dosáhnout velmi zajímavého, pozornost poutajícího spojení.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.